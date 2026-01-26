newspaper
SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα ο φορέας»
Ελλάδα 26 Ιανουαρίου 2026, 12:13

SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα ο φορέας»

Σε έξαρση βρίσκονται η γρίπη και οι εποχικές ιώσεις στη χώρα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας - «Θυμίζει την εποχή που είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά η H1N1»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Spotlight

Έξαρση παρουσιάζει η γρίπη, με την ραγδαία αύξηση κρουσμάτων να προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Δεκάδες παιδιά έχουν επηρεαστεί και πολλά από αυτά έχουν νοσηλευθεί ή νοσηλεύονται, κάποια με βαριά συμπτώματα.

Μέσα στον Ιανουάριο, περισσότερα από 130 παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας με γρίπη, εκ των οποίων τέσσερα σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Γρίπη: Βαριά συμπτώματα, που «ξαναφουντώνουν»

«Δεν υπάρχει σπίτι αυτή τη στιγμή χωρίς κάποιον ασθενή με γρίπη», δήλωσε μιλώντας στο Action24 ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης. Η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί, με τα πολλά κρούσματα ασθενών που νοσούν με το υποστέλεχος Κ, «θυμίζει τα επίπεδα του 2008, όταν είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά η H1N1», είπε χαρακτηριστικά.

«Όσοι την έχουν κολλήσει περιγράφουν ότι είναι πολύ βαριά τα συμπτώματα γιατί κάνει εκτός από τον πυρετό και τον έντονο βήχα, κάνει έντονες μυαλγίες δηλαδή όλοι περιγράφουν ότι σαν να σε έχουν χτυπήσει στο σώμα σου και πολλοί περιγράφουν ότι νιώθουν σαν να είναι ένας ιός ο οποίος προσπαθεί, σε κυνηγάει συνεχώς για να σου κάνει κακό, γιατί κάνει αυξομειώσεις συμπεριφοράς. Δηλαδή, ξεκινάει με πυρετό και βήχα, μετά δείχνει σαν να πηγαίνει καλύτερα, μετά ξανά φουντώνει, μετά καλύτερα, ξανά φουντώνει μέχρι να κρατήσει αυτό περίπου μία βδομάδα.

«Ύπουλος ιός – Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα ο φορέας»

Ο κ. Μαζάνης χαρακτήρισε «ύπουλο» τον ιό γιατί «μεταδίδεται δύο- τρεις ημέρες πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα από τον φορέα» αλλά και λίγα 24ωρα μετά τη λήξη τους.

«Οπότε σε εκείνο το διήμερο τριήμερο που ο άνθρωπος είναι υγιής, συναναστρέφεται τον υπόλοιπο κόσμο και τον μεταδίδει τον ιό. Γι’ αυτό έχει πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα και κολλάνε πάρα πολλά άτομα. Και επίσης ακόμα και μετά τη λήξη των συμπτωμάτων που νιώθει κάποιος ότι είναι καλά, τουλάχιστον για ένα διήμερο τριήμερο μεταδίδει τη νόσο. Γι’ αυτό έχει αυτά τα πάρα πολλά κρούσματα», εξήγησε ο κ. Μαζάνης.

Διευκρίνισε ότι ο φορέας παρά το ότι έχει τον ιό δεν εμφανίζει κάποιο σύμπτωμα.  «Μετά αρχίζει, ένας πόνος στο λαιμό, πυρετός, κακουχία. Και έχουμε και το εξής παράδοξο θα έλεγα σε εισαγωγικά αυτή την περίοδο, ότι τα τεστ της γρίπης πολλές φορές δεν βγαίνουν θετικά. Την πρώτη, δεύτερη μέρα… Μπορεί να βγούνε την τρίτη και την τέταρτη μέρα θετικά, οπότε το άτομο ενώ έχει τα συμπτώματα,  βγάζει τεστ αρνητικό».

Ο κ. Μαζάνης αναφέρθηκε στους τρόπους πρόληψης, αν και όπως είπε μέσα στο σχολείο οι μαθητές είναι δύσκολο να προφυλαχτούν και ειδικά στις μικρότερες ηλικίες, λόγω και των κλειστών τάξεων. Κάλεσε τους γονείς να κρατούν σπίτι τα παιδιά τους αν εμφανίζουν συμπτώματα και να αποφεύγουν όσους εμφανίζουν βήχα ή καταρροή.

Σύμφωνα με τον ίδιο καλό θα ήταν να χρησιμοποιείται μάσκα σε μέρη όπου υπάρχει συγχρωτισμός και τόνισε:

«Ακόμα ένας άλλος χώρος που υπάρχει μεγάλη μετάδοση είναι το ασανσέρ που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ άνθρωποι, διότι μπαίνοντας μέσα κάποιος αν έχει μια ίωση, όταν θα φύγει, θα παραμείνει ο ιός να αιωρείται μέσα στο ασανσέρ και ο επόμενος θα μπορέσει να τον κολλήσει. Άρα θέλει γενικά μια προσοχή γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα η γρίπη, θα κάνει μια κάμψη τώρα και μετά θα ξαναφουντώσει. Μέσα στον Φεβρουάριο θα έχουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο κύμα».

