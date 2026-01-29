newspaper
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ρωσία: Στα σκαριά μεγάλο deal της πετρελαϊκής Lukoil με αμερικανική εταιρεία
Διεθνής Οικονομία 29 Ιανουαρίου 2026, 10:31

Ρωσία: Στα σκαριά μεγάλο deal της πετρελαϊκής Lukoil με αμερικανική εταιρεία

Η μεγάλη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil συμφώνησε να πουλήσει τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στο εξωτερικό στον αμερικανικό όμιλο Carlyle

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Spotlight

Η Lukoil, δεύτερη σε μέγεθος πετρελαϊκή εταιρεία της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα πως συμφώνησε να πουλήσει τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στο εξωτερικό, αξίας περίπου 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στον αμερικανικό ιδιωτικό όμιλο Carlyle Group, εφόσον η πώληση αυτή εγκριθεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η Lukoil ανακοίνωσε πως συμφώνησε με τον όμιλο Carlyle να πουλήσει τη μονάδα της LUKOIL International GmbH, η οποία επιβλέπει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στο εξωτερικό, η αξία των οποίων υπολογίζεται από αναλυτές γύρω στα 22 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά.

Η ρωσική εταιρεία επισημαίνει ότι για την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τον όμιλο Carlyle χρειάζεται μεταξύ άλλων άδεια από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Οι αμερικανικές κυρώσεις

Στη Lukoil και τη μεγαλύτερη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία, τη Rosneft, έχουν επιβληθεί από τον περασμένο Οκτώβριο κυρώσεις από τις ΗΠΑ ως απάντηση, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, στη βραδεία πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει μπλοκάρει μέχρι στιγμής δύο απόπειρες επίτευξης συμφωνίας, πρώτα ανάμεσα στη Lukoil και τον ελβετικό όμιλο Gunvor τον Οκτώβριο, καθώς και μια προτεινόμενη ανταλλαγή μετοχών που οργανώθηκε από την Xtellus Partners, πρώην αμερικανικό βραχίονα της ρωσικής τράπεζας VTB, το Δεκέμβριο.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει δώσει στη Lukoil προθεσμία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου για να πουλήσει τα περιουσιακά στοιχεία της στο εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα κέρδη από την αναβάθμιση – Τι λένε Goldman και HSBC 

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα κέρδη από την αναβάθμιση – Τι λένε Goldman και HSBC 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Business
Aluminium Dunkerque: Η Metlen στη μάχη της εξαγοράς του μεγαλύτερου χυτηρίου της Ευρώπης

Aluminium Dunkerque: Η Metlen στη μάχη της εξαγοράς του μεγαλύτερου χυτηρίου της Ευρώπης

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα»
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα»

Ο Πάουελ δεν απάντησε εν μέσω πιέσεων από το Λευκό Οίκο σε καμία ερώτηση που θα τον έβγαζε από το αυστηρό κοστούμι του κεντρικού τραπεζίτη

Τζούλη Καλημέρη
Επιτόκια: Πάτησε το κουμπί της παύσης η Fed
Πληθωρισμός η αιτία 28.01.26

Επιτόκια: Πάτησε το κουμπί της παύσης η Fed

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος 3,50-3,75%. Οι αγορές να αναμένουν από την Fed να περιμένει τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο πριν προσαρμόσει ξανά το βασικό της επιτόκιο.

Τζούλη Καλημέρη
Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία
Γερμανία 28.01.26

Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία

Εισαγγελείς εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο Βερολίνο. Υπάρχουν υποψίες ότι συνεργαζόταν με εταιρείες που νομιμοποιούσαν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

Σύνταξη
Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν
Καλές δουλειές 28.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν

Έπειτα από έναν χρόνο Τραμπ στην εξουσία, οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν δει τα κέρδη τους να αυξάνονται και τις δουλειές τους να πηγαίνουν τόσο καλά όσο ποτέ. Τα γεύματα στον Λευκό Οίκο απέδωσαν τα μέγιστα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
Ηλεκτροκίνηση 27.01.26

Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Στοχεύει σε νοικοκυριά χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος και αναμένεται να χρηματοδοτήσει την αγορά 800.000 ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2029.

Σύνταξη
Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων
Κατευνασμός 26.01.26

Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων

Καναδάς και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε εισαγωγικούς δασμούς στον βόρειο γείτονά της. Η συμφωνία με Κίνα έριξε λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια
Διπλωματία 29.01.26

Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια

Η γαλλίδα ΥΠΑΜ, Κατρίν Βοτρίν συπλήρωσε τις δηλώσες Δένδια λέγοντας ότι «η ελληνογαλλική συνεργασία είναι ένας παράγων σταθερότητας, αξιοπιστίας, ασφαλείας για ολόκληρη την Ευρώπη»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα
Πυρά κατά κυβέρνησης 29.01.26

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα

Ο κ. Π. Μαρινάκης «βιάστηκε να διαβεβαιώσει πως ούτε η κυβέρνηση ούτε ο εργοδότης έφεραν κάποια ευθύνη» ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς - «Τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση πριν δούμε τα τελικά πορίσματα;» διερωτάται

Σύνταξη
Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ
«Τι να κάνεις» 29.01.26

Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Την ώρα που δολοφονίες και οι βίαιες συλλήψεις συγκλονίζουν τη Μινεάπολη και μετανάστες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε καθεστώς φόβου λόγω της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος πατροκτόνος μετά την απολογία του
Ανθρωποκτονία από πρόθεση 29.01.26

Προφυλακίστηκε ο πατροκτόνος της Γλυφάδας μετά την απολογία του

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Βάσει της βαρύτητας της αξιόποινης πράξης και το ποινικό παρελθόν του 46χρονου, η προσωρινή του κράτηση ήταν μονόδρομος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΠΑΣΟΚ: Η «βάσανος» της διεύρυνσης, η «μεταγραφολογία» και οι εσωκομματικές γκρίνιες
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η «βάσανος» της διεύρυνσης, η «μεταγραφολογία» και οι εσωκομματικές γκρίνιες

Ανακοινώνεται τις επόμενες ημέρες η επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Οι κόντρες για μια πιθανή επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη και το «άνοιγμα» της Χαριλάου Τρικούπη σε πρώην στελέχη του κόμματος.  

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κρήτη: Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης λόγω νότιων ανέμων – Συστάσεις προς τους πολίτες
Αυξημένα σωματίδια 29.01.26

Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη λόγω νότιων ανέμων - Συστάσεις προς τους πολίτες

Αναμένεται αύξηση συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων σε όλη την Κρήτη και ιδιαιτέρως κατά τις μεσημβρινές ώρες - Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι για να προστατευτούν

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 29.01.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφρεί μαζί με τα Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη, το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος», την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Φύλο και ευγονική
Αποικιοκρατία και ρατσισμός 29.01.26

Φύλο και ευγονική

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι η κυρίαρχη αντίληψη για το φύλο συνδέθηκε πολλές φορές με την ευγονική και τον ρατσισμό

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών
Αυτοδιοίκηση 29.01.26

«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών

Ο πλάτανος εκτιμάται ότι έχει ηλικία περίπου 850 ετών (με πιθανό σφάλμα ±5%), ύψος 22 μέτρων, μέση διάμετρο κόμης 27 μέτρων και επιφάνεια σκίασης που φτάνει τα 573 τετραγωνικά μέτρα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Βιολάντα: Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έβγαλε πόρισμα για να κρύψει την αλήθεια – Πού είναι η Κεραμέως;
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Βιολάντα: Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έβγαλε πόρισμα και να κρύψει την αλήθεια - Άφαντη η Κεραμέως

Παύλος Μαρινάκης και Άδωνις Γεωργιάδης έβγαλαν πόρισμα για την έκρηξη στο Βιολάντα χωρίς επαρκή στοιχεία, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να καλύψει τις ευθύνες της

Σύνταξη
ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»
Εργατικό δυστύχημα 29.01.26

ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»

Η ΕΟ του ΚΚΕ, θέτει σειρά ερωτημάτων στην Κομισιόν - «Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπουν οδηγίες της ΕΕ είναι το έδαφος πάνω στο οποίο γεννιούνται τα εργοδοτικά εγκλήματα», σημειώνει

Σύνταξη
Καιρός: «Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» – Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin
Καιρός 29.01.26

«Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» - Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος εξηγεί γιατί η Kristin δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα με τα χαρακτηριστικά που εμφάνισε στην Πορτογαλία και προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων

Σύνταξη
Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League
Europa League 29.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League

Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη κόντρα στη Λιόν (29/1, 22:00) για καλύτερη θέση στη βαθμολογία της League Phase του Europa League, ενώ με συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να «χτυπήσει» ακόμη και 8άδα.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο