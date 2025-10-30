newspaper
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σε άνθρωπο του Πούτιν (;) η πώληση των διεθνών assets της Lukoil
Διεθνής Οικονομία 30 Οκτωβρίου 2025 | 21:54

Σε άνθρωπο του Πούτιν (;) η πώληση των διεθνών assets της Lukoil

Ο αγοραστής είχε στενούς δεσμούς με τη Μόσχα και συνιδρύθηκε από στενό συνεργάτη του Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: 7 επιστημονικά δεδομένα

Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: 7 επιστημονικά δεδομένα

Spotlight

Η Lukoil συμφώνησε να πουλήσει το μεγαλύτερο μέρος των διεθνών περιουσιακών της στοιχείων στην ελβετική εταιρεία εμπορίας εμπορευμάτων Gunvor, μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ.

Η δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία της Ρωσίας δήλωσε την Πέμπτη ότι αποδέχτηκε προσφορά από την Gunvor για την Lukoil International, τη θυγατρική που κατέχει τα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου στο εξωτερικό, και συμφώνησε να μην διαπραγματευτεί με άλλους αγοραστές. Δεν αποκάλυψε την τιμή.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, η συμφωνία θα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της Lukoil εκτός Ρωσίας, οι οποίες απασχολούν περίπου 15.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων διυλιστηρίων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, δικτύων πρατηρίων βενζίνης στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, καθώς και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Lukoil δήλωσε ότι πουλά τις διεθνείς δραστηριότητές της «λόγω των περιοριστικών μέτρων που εισήχθησαν από ορισμένα κράτη κατά της εταιρείας και των θυγατρικών της».

Οι εκτιμήσεις

Η εκτιμώμενη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Lukoil στο εξωτερικό είναι περίπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Sergei Kaufman, αναλυτή της χρηματιστηριακής εταιρείας Finam με έδρα τη Μόσχα, αν και πίστευε ότι η τιμή πώλησης θα ήταν χαμηλότερη.

«Είναι αδύνατο να πουληθεί ένα τόσο ευρύ φάσμα περιουσιακών στοιχείων χωρίς έκπτωση, ακόμη και αν υπήρχε μια προκαταρκτική συμφωνία», είπε. «Εκτιμούμε ότι η έκπτωση θα μπορούσε να είναι περίπου 20 έως 30 τοις εκατό».

Η Gunvor είχε κέρδη προ φόρων ύψους 754 εκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι και είχε 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών στον ισολογισμό της.

Η συμφωνία θα είναι μετασχηματιστική για τον trader εμπορευμάτων, αλλά κινδυνεύει να αναβιώσει τις αντιλήψεις για τη στενή του σχέση με το Κρεμλίνο.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000 από τον Torbjörn Törnqvist και τον Gennady Timchenko, έναν από τους στενότερους συνεργάτες του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, και ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ρωσικού πετρελαίου για πολλά χρόνια.

Ωστόσο, η εμπορική εταιρεία έχει εργαστεί σκληρά για να αποστασιοποιηθεί από τη Ρωσία, με τον Timchenko να πουλάει το 43,5% των μετοχών του στον Törnqvist μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014.

Οι αμερικανικές κυρώσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε την περασμένη εβδομάδα αυτό που αποκάλεσε «τεράστιες κυρώσεις» στη Lukoil και τον μεγαλύτερο ρωσικό παραγωγό πετρελαίου Rosneft, οι οποίες στοχεύουν στην «υποβάθμιση» του πολεμικού χαρτοφυλακίου του Πούτιν και στην αύξηση της πίεσης στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε αντίθεση με τη Rosneft, η οποία ελέγχεται από το κράτος, η Lukoil είναι ιδιωτική εταιρεία, αλλά ορισμένοι αναλυτές λένε ότι ευθυγραμμίζεται με τα συμφέροντα του Κρεμλίνου.

Οι FT επισημαίνουν ότι η Gunvor αρνήθηκε να σχολιάσει.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Νέα «ήθη» στην Ευρώπη… trading ομολόγων που ακόμη δεν έχουν εκδοθεί!

Νέα «ήθη» στην Ευρώπη… trading ομολόγων που ακόμη δεν έχουν εκδοθεί!

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: 7 επιστημονικά δεδομένα

Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: 7 επιστημονικά δεδομένα

Business
HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;
Διεθνής Οικονομία 30.10.25

Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;

Είναι η Ολλανδία παράδεισος για τους εργαζόμενους; Είναι οι εργάτες οικοδομών της Ευρώπης σε καλύτερη θέση από τους άλλους; Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει πού οι εργαζόμενοι είναι πιο ευχαριστημένοι με τους μισθούς τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μήπως το πρόβλημα δεν είναι στην Gen Z αλλά στο σύστημα; – Μια γενιά έτοιμη, μια αγορά εργασίας απροετοίμαστη
Οικονομία 30.10.25

Μήπως το πρόβλημα δεν είναι στην Gen Z αλλά στο σύστημα; – Μια γενιά έτοιμη, μια αγορά εργασίας απροετοίμαστη

Το να αποφεύγουν οι εργοδότες να προσλαμβάνουν τη Gen Z ή να προσπαθούν να αντικαταστήσουν τις θέσεις αρχικού επιπέδου με τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο λανθασμένο, αλλά και επικίνδυνο.

Σύνταξη
Συνάντηση κορυφής Τραμπ – Σι για τους δασμούς – Κωδικός: «αποκλιμάκωση»
Διεθνής Οικονομία 29.10.25

Συνάντηση κορυφής Τραμπ – Σι για τους δασμούς – Κωδικός: «αποκλιμάκωση»

Στην αυριανή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζίνπινγκ, των προέδρων ΗΠΑ – Κίνας, οι ελπίδες για τη λήξη του «εμπορικού πολέμου» – Τα θέματα που θα κυριαρχήσουν

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»
Εκτός πραγματικότητας 29.10.25

«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»

Ακούγοντας ειδικός αναλυτής την δήλωση του Αμερικανού προέδρου υπογράμμισε πως είναι απλά... εκτός πραγματικότητας να βρεθούν σπάνιες γαίες σε αφθονία και πολύ φτηνά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη
Ο άλλος δρόμος 29.10.25

Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη

Πώς μπορεί η Ευρώπη να τονώσει ανάπτυξη και απασχόληση, χωρίς να απειλήσει τη βιωσιμότητα του χρέους; Μέσα από δημόσιες επενδύσεις, σύμφωνα με έρευνα στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σπουδών Βιέννης

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η τεχνητή νοημοσύνη «κουρεύει» τις δουλειές γραφείου – Χιλιάδες θέσεις εργασίας γίνονται καπνός
Ανασφάλεια 29.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη «κουρεύει» τις δουλειές γραφείου – Χιλιάδες θέσεις εργασίας γίνονται καπνός

Αυξημένες είναι οι απολύσεις σε θέσεις γραφείου, με την τεχνητή νοημοσύνη να καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο, κτίζοντας ένα αβέβαιο αύριο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βραζιλία: «Συγκλονισμένος» ο πρόεδρος Λούλα με την πιο θανατηφόρα αστυνομική επιχείρηση
Κόσμος 31.10.25

Βραζιλία: «Συγκλονισμένος» ο πρόεδρος Λούλα με την πιο θανατηφόρα αστυνομική επιχείρηση

Συγκλονισμένος και τρομοκρατημένος από την βία δήλωσε ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα, χωρίς ωστόσο να ασκήσει κριτική έναντι των δυνάμεων ασφαλείας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕΚΠΟΙΖΩ: Για λίγους η πράσινη μετάβαση – Αιχμάλωτα της ενεργειακής φτώχειας τα ευάλωτα νοικοκυριά
Οικονομία 30.10.25

ΕΚΠΟΙΖΩ: Για λίγους η πράσινη μετάβαση – Αιχμάλωτα της ενεργειακής φτώχειας τα ευάλωτα νοικοκυριά

Τα δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα θεωρούνται ενεργειακά φτωχά, ενώ το ένα στα τέσσερα είναι ενεργειακά ευάλωτο. Τι δείχνει νέα έρευνα της ΕΚΠΟΙΖΩ και του ΕΜΠ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αντί για τον ένοχο αποκάλυψε… τι εσώρουχο φοράει: Αστυνομικός εμφανίστηκε νεγκλιζέ σε e-δικαστήριο
Βίντεο 30.10.25

Αντί για τον ένοχο αποκάλυψε… τι εσώρουχο φοράει: Αστυνομικός εμφανίστηκε νεγκλιζέ σε e-δικαστήριο

Αστυνομικός στο Ντιτρόιτ μπήκε σε virtual ακρόαση «ντυμένος υπηρεσιακά» μόνο από τη μέση και πάνω, με τον δικαστή να τον ρωτά: «Φοράτε παντελόνι, αξιωματικέ;»

Σύνταξη
Ανησυχία και εκατοντάδες χιλιάδες θανατώσεις για τη γρίπη των πτηνών στη Γερμανία
Deutsche Welle 30.10.25

Ανησυχία και εκατοντάδες χιλιάδες θανατώσεις για τη γρίπη των πτηνών στη Γερμανία

Η γρίπη των πτηνών εξαπλώνεται στη Γερμανία. Τρία κρατίδια προχώρησαν στη λήψη έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της. Πιθανή αύξηση τιμών σε αυγά και πουλερικά ενόψει γιορτών.

Σύνταξη
Το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μεταμορφώνεται σε Χριστουγεννιάτικο πάρκο
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μεταμορφώνεται σε Χριστουγεννιάτικο πάρκο

Από τις 24 έως τις 31 Δεκεμβρίου το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενήσει ένα Χριστουγεννιάτικο πάρκο και φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς την περίοδο των εορτών

Βάιος Μπαλάφας
Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία Αφγανού στην Πάρο – Ήταν πρώην αστυνομικός και ο δράστης υποστηρικτής των Ταλιμπάν
Ελλάδα 30.10.25

Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία Αφγανού στην Πάρο – Ήταν πρώην αστυνομικός και ο δράστης υποστηρικτής των Ταλιμπάν

Δράστης και θύμα από το Αφγανιστάν είχαν πολιτικές διαφορές σύμφωνα με καταθέσεις ομοεθνών τους στην Πάρο - Είχαν προηγηθεί και άλλα επεισόδια μεταξύ τους πριν τη δολοφονία

Σύνταξη
Πάνω από 600 τόνοι απόβλητα μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα – Στον εισαγγελέα αύριο οι συλληφθέντες
Ελλάδα 30.10.25

Πάνω από 600 τόνοι απόβλητα μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα – Στον εισαγγελέα αύριο οι συλληφθέντες

Από τις αρμόδιες Αρχές δόθηκε διορία 24 ωρών να γίνει εκταφή των αποβλήτων που ενταφιάστηκαν παράνομα και να απομακρυνθούν μαζί με του υπόλοιπους τόνους

Σύνταξη
Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορ είναι γεγονός! – Νέος ιδιοκτήτης ο Μαρκ Γουόλτερ
Μπάσκετ 30.10.25

Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορ είναι γεγονός! – Νέος ιδιοκτήτης ο Μαρκ Γουόλτερ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του NBA ενέκρινε ομόφωνα την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των Λέικερς στον Μαρκ Γουόλτερ, σε μία πώληση γιγαντιαίων διαστάσεων για τον επαγγελματικό αθλητισμό.

Σύνταξη
Αστερίξ – Ολυμπιακός 0-3: Επιβλητική εμφάνιση στο Βέλγιο και πρόκριση στην επόμενη φάση!
CEV Champions League 30.10.25

Αστερίξ – Ολυμπιακός 0-3: Επιβλητική εμφάνιση στο Βέλγιο και πρόκριση στην επόμενη φάση!

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στο Μπέβερεν και και με νίκη 3-0 σετ προκρίθηκαν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο