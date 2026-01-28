Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/1): «Δράση» με Champions League και ντέρμπι «αιωνίων» στο μπάσκετ γυναικών
Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/1).
Γεμάτο είναι και την Τετάρτη (28/1) το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με το ματς που ξεχωρίζει να είναι φυσικά ο «τελικός» του Ολυμπιακού κόντρα στον Άγιαξ για την πρόκριση στην 24άδα του Champions League (22:00, MEGA).
Επίσης, ενδιαφέρον έχουν και οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, για την Α1 Basketball League Γυναικών (18:15, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) και Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός, για το CEV Cup (19:00, COSMOTE SPORT 6).
Αναλυτικά, το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/1):
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Κολοσσός Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ Ανδρών
18:00 Novasports Prime Μπαχτσεσεχίρ – Άρης Eurocup
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών
19:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΕΚ – Άλμπα Βερολίνου FIBA Basketball Champions League
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός CEV Cup βόλεϊ
19:30 Novasports 4HD Πανιώνιος – Λόντον Λάιονς Eurocup
19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Αχλί – Αλ Έτιφακ Roshn Saudi League
20:30 Novasports Start Μπουργκ – Ουλμ Eurocup
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Σαραγόσα FIBA Europe Cup
21:00 Novasports Prime Βενέτσια – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μονακό – Γιουβέντους UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD PSV Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πάφος – Σλάβια Πράγας UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Τσέλσι UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA Άγιαξ – Ολυμπιακός UEFA Champions League
