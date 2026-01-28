Ο Ντέγιαν Ραντόνιτς βρήκε νέο σύλλογο – Αναλαμβάνει ρωσικό «γίγαντα»
Ο Ντέγιαν Ραντόνιτς αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.
Ο Μαυροβούνιος, πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Ντέγιαν Ραντόνιτς, αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, ενός από τους μεγάλους συλλόγους της Ρωσίας που αγωνίζεται στη VTB League.
Ο πολυνίκης τεχνικός στην ιστορία του Ερυθρού Αστέρα, με 15 τρόπαια με την ομάδα του Βελιγραδίου, βρίσκεται προ των πυλών ενός νέου επαγγελματικού σταθμού, καθώς απομένει μόνο η υπογραφή για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τη ρωσική ομάδα.
Η Ζενίτ προχώρησε πρόσφατα στη λύση της συνεργασίας της με τον Αλεξάντερ Σεκούλιτς και ο Ραντόνιτς προορίζεται να αποτελέσει τον νέο προπονητή της ομάδας. Ο σύλλογος της Αγίας Πετρούπολης είχε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πενταετή συνεργασία με τον Τσάβι Πασκουάλ, ενώ τη φετινή σεζόν επέλεξε τον Σεκούλιτς. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα, καθώς η Ζενίτ μετρά 13 νίκες και 8 ήττες στη VTB League.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Sportal, ο Ραντόνιτς θα καθοδηγήσει τη Ζενίτ μέχρι το τέλος της σεζόν, με οψιόν παραμονής και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Παράλληλα, στο συμβόλαιο προβλέπεται δυνατότητα αποχώρησής του σε περίπτωση που προκύψει άλλη πρόταση.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ντέγιαν Ραντόνιτς ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στην Μπουντούτσνοστ Ποντγκόριτσα, είχε δύο θητείες στον Ερυθρό Αστέρα, ενώ εργάστηκε και στην Μπάγερν Μονάχου, με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Γερμανίας. Στο παρελθόν διετέλεσε επίσης προπονητής του Παναθηναϊκού, ενώ ο τελευταίος του σταθμός ήταν η Μπαχτσεσεχίρ, από την οποία αποχώρησε στο τέλος της περασμένης σεζόν.
