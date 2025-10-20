Τι είπε ο Ράντονιτς για τις συνθήκες στον Παναθηναϊκό και την απόλυση του
Ο Ντέγιαν Ράντονιτς παραδέχθηκε πως η χρονική συγκυρία και οι συνθήκες, όταν ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, δεν ήταν ιδανικές.
Για τη θητεία του στον Παναθηναϊκό και τον τρόπο που απολύθηκε μίλησε ο Ντέγιαν Ράντονιτς.
Ο πρώην προπονητής των Πράσινων αποκάλυψε πως η πρόταση που του έγινε τότε ήταν η μοναδική εκείνη την περίοδο, ενώ παραδέχθηκε πως η χρονική συγκυρία και οι συνθήκες δεν ήταν ιδανικές.
Οι δηλώσεις του Ράντονιτς:
Για το αν μετανιώνει που πήγε στον Παναθηναϊκό: «Εκείνη τη στιγμή ήταν η μόνη προσφορά που είχα. Δεν δέχεσαι τρεις προτάσεις σε μια μέρα. Ξέρεις πώς είναι, μπορεί να έχεις μία, δύο ή τρεις προτάσεις πριν, που όμως δεν προχώρησαν, και μετά έρχεται αυτή που τελικά παίρνεις».
Για τις συνθήκες που συνάντησε στο «τριφύλλι»: «Το timing ήταν συγκεκριμένο. Πήγα σε έναν εξαιρετικό σύλλογο, με τεράστια ιστορία και προϋπολογισμό ίσως λίγο μεγαλύτερο από εκείνον του Ερυθρού Αστέρα τότε, όπου έπρεπε να μπουν κάποιες βάσεις. Έφτασα αργά, μέσα στο μεταγραφικό παράθυρο, χωρίς να έχω την απαραίτητη ενημέρωση. Ουσιαστικά δεν γνώριζα ότι υπήρχαν παίκτες με ανοιχτά συμβόλαια. Το να οργανωθούν όλα αυτά ήταν μια μεγάλη πρόκληση».
Για τη σύγκριση με τον Ολυμπιακό και την πίεση: «Ο Ολυμπιακός ήταν απίστευτος. Η πίεση για να πετύχεις αποτελέσματα ήταν τεράστια, ενώ εμείς δεν είχαμε ακόμα φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Κάποια στιγμή συνέβησαν πράγματα που δεν ήταν ιδανικά, αλλά στο τέλος πήγαμε καλύτερα απ’ ό,τι περίμενα όταν ξεκινήσαμε».
Για την απόλυσή του: «Πολλοί προπονητές μετά τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς πέρασαν παρόμοιες καταστάσεις, ακόμη και με καλύτερες συνθήκες ή μεγαλύτερους προϋπολογισμούς».
