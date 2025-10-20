sports betsson
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Τι είπε ο Ράντονιτς για τις συνθήκες στον Παναθηναϊκό και την απόλυση του
Euroleague 20 Οκτωβρίου 2025 | 12:12

Τι είπε ο Ράντονιτς για τις συνθήκες στον Παναθηναϊκό και την απόλυση του

Ο Ντέγιαν Ράντονιτς παραδέχθηκε πως η χρονική συγκυρία και οι συνθήκες, όταν ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, δεν ήταν ιδανικές.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Για τη θητεία του στον Παναθηναϊκό και τον τρόπο που απολύθηκε μίλησε ο Ντέγιαν Ράντονιτς.

Ο πρώην προπονητής των Πράσινων αποκάλυψε πως η πρόταση που του έγινε τότε ήταν η μοναδική εκείνη την περίοδο, ενώ παραδέχθηκε πως η χρονική συγκυρία και οι συνθήκες δεν ήταν ιδανικές.

Οι δηλώσεις του Ράντονιτς:

Για το αν μετανιώνει που πήγε στον Παναθηναϊκό: «Εκείνη τη στιγμή ήταν η μόνη προσφορά που είχα. Δεν δέχεσαι τρεις προτάσεις σε μια μέρα. Ξέρεις πώς είναι, μπορεί να έχεις μία, δύο ή τρεις προτάσεις πριν, που όμως δεν προχώρησαν, και μετά έρχεται αυτή που τελικά παίρνεις».

Για τις συνθήκες που συνάντησε στο «τριφύλλι»: «Το timing ήταν συγκεκριμένο. Πήγα σε έναν εξαιρετικό σύλλογο, με τεράστια ιστορία και προϋπολογισμό ίσως λίγο μεγαλύτερο από εκείνον του Ερυθρού Αστέρα τότε, όπου έπρεπε να μπουν κάποιες βάσεις. Έφτασα αργά, μέσα στο μεταγραφικό παράθυρο, χωρίς να έχω την απαραίτητη ενημέρωση. Ουσιαστικά δεν γνώριζα ότι υπήρχαν παίκτες με ανοιχτά συμβόλαια. Το να οργανωθούν όλα αυτά ήταν μια μεγάλη πρόκληση».

Για τη σύγκριση με τον Ολυμπιακό και την πίεση: «Ο Ολυμπιακός ήταν απίστευτος. Η πίεση για να πετύχεις αποτελέσματα ήταν τεράστια, ενώ εμείς δεν είχαμε ακόμα φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Κάποια στιγμή συνέβησαν πράγματα που δεν ήταν ιδανικά, αλλά στο τέλος πήγαμε καλύτερα απ’ ό,τι περίμενα όταν ξεκινήσαμε».

Για την απόλυσή του: «Πολλοί προπονητές μετά τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς πέρασαν παρόμοιες καταστάσεις, ακόμη και με καλύτερες συνθήκες ή μεγαλύτερους προϋπολογισμούς».

Headlines:
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Φορολογία: Η Ευρώπη βουλιάζει στην ανισότητα 

Φορολογία: Η Ευρώπη βουλιάζει στην ανισότητα 

Business
ΔΕΗ: Σβήνει τον λιγνίτη, ανάβει τα data centers – Το 2026 οι αποφάσεις

ΔΕΗ: Σβήνει τον λιγνίτη, ανάβει τα data centers – Το 2026 οι αποφάσεις

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 20.10.25

Αντετοκούνμπο: «Θα δημιουργήσουμε προβλήματα – Ανυπομονώ να δω τον Μίντλετον να δακρύζει» (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε ενόψει της πρεμιέρας του NBA των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και αποκαλύπτει τα σχέδιά του για τη νέα σεζόν.

Σύνταξη
Πρώην διαιτητής απάντησε στον Κάτας: «Αν κάποιος έπρεπε να παραπονεθεί για τη διαιτησία, είναι ο Ολυμπιακός»
Euroleague 18.10.25

Πρώην διαιτητής απάντησε στον Κάτας: «Αν κάποιος έπρεπε να παραπονεθεί για τη διαιτησία, είναι ο Ολυμπιακός»

Πρώην ρέφερι της Euroleague απάντησε στα σχόλια του προπονητή της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Όντεντ Κάτας, για τη διαιτησία στο ματς με τον Ολυμπιακό, λέγοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» ήταν η ομάδα που θα έπρεπε να έχει παράπονα.

Σύνταξη
Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Euroleague 18.10.25

Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Αμπού Ντάμπι και Κατάρ αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στο φιλόδοξο σχέδιο της αμερικανικής λίγκας για την ίδρυση ευρωπαϊκών franchise. Mάντσεστερ και Παρίσι στο επίκεντρο, το μέλλον της Euroleague σε αχαρτογράφητα νερά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν – Σοκ με Παπαγιάννη
Μπάσκετ 17.10.25

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν

Με τον Οσμάν να κάνει ρεκόρ πόντων (29) και τον Γιουρτσεβέν να προσθέτει 15, ο Παναθηναϊκός νίκησε εμφατικά στην Πόλη με 95-81. Σοκαριστικός τραυματισμός για Παπαγιάννη, τραυματίστηκε και ο Οσμάνι.

Σύνταξη
Εφές – Παναθηναϊκός: Σοβαρός τραυματισμός για Παπαγιάννη! Αποχώρησε με καροτσάκι κλαίγοντας! (vid)
Μπάσκετ 17.10.25

Σοβαρός τραυματισμός για Παπαγιάννη! Αποχώρησε με καροτσάκι κλαίγοντας!

Ο Γιώργος Παπαγιάννης πάτησε άσχημα στο παρκέ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αριστερό γόνατο, όπως όλα δείχνουν σοβαρά. Αποχώρησε για τα αποδυτήρια πάνω σε ειδικό καροτσάκι, κλαίγοντας...

Σύνταξη
«Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ κατέθεσαν αίτημα στη Euroleague προκειμένου να παίζουν στο Ισραήλ»
Μπάσκετ 17.10.25

«Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ κατέθεσαν αίτημα στη Euroleague προκειμένου να παίζουν στο Ισραήλ»

Όπως αποκαλύπτουν δημοσιεύματα από την Ισπανία, Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν καταθέσει γραπτό αίτημα στη Euroleague προκειμένου να δίνουν τους εντός έδρας αγώνες τους στο Ισραήλ.

Σύνταξη
LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 17.10.25

LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός

LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζελένσκι: Έτοιμος να συμμετάσχει στη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν, εάν λάβει πρόσκληση – Σκεπτικισμός από ΕΕ
Δεν έλαβε πρόσκληση 20.10.25

Ο Ζελένσκι θέλει να συμμετάσχει στις συνομιλίες Τραμπ - Πούτιν - Σκεπτικισμός από ΕΕ για τη σύνοδο στη Βουδαπέστη

Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη για την Ουκρανία αλλά δεν έχουν καλέσει τον Ζελένσκι - Σύνοδος ΥΠΕΞ της ΕΕ στο Λουξεμβούργο για να καθορίσουν τη στάση τους

Σύνταξη
Οι ενέσεις αδυνατίσματος έχουν νομιμοποιήσει ξανά το skinny στη μόδα – Το body positivity νοσεί
Plus size 20.10.25

Οι ενέσεις αδυνατίσματος έχουν νομιμοποιήσει ξανά το skinny στη μόδα - Το body positivity νοσεί

Μια νέα έκθεση της Vogue διαπιστώνει μείωση του αριθμού των μοντέλων με «καμπύλες» στην πασαρέλα, ενώ η ευρεία χρήση των φαρμάκων απώλειας βάρους πιστώνεται με την ομαλοποίηση της λεπτότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ενίσχυση της ΚΕΔΕ προς τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίου
Δωρεά 20.10.25

Ενίσχυση της ΚΕΔΕ προς τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίου

Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ στον Δήμο Χίου και διανομή ζωοτροφών από την ΚΕΔΕ στους πληγέντες από την φετινή πυρκαγιά, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίο.

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Θα δημιουργήσουμε προβλήματα – Ανυπομονώ να δω τον Μίντλετον να δακρύζει» (vids)
Μπάσκετ 20.10.25

Αντετοκούνμπο: «Θα δημιουργήσουμε προβλήματα – Ανυπομονώ να δω τον Μίντλετον να δακρύζει» (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε ενόψει της πρεμιέρας του NBA των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και αποκαλύπτει τα σχέδιά του για τη νέα σεζόν.

Σύνταξη
Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του NBA
NBA 20.10.25

Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του NBA

Με τη νέα του ανανέωση στους Χιούστον Ρόκετς, ο Κέβιν Ντουράντ φτάνει τα 598 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικά έσοδα καριέρας — κανείς άλλος δεν έχει κερδίσει περισσότερα από τα συμβόλαιά του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ντέκο σε Φλικ: «Γύρισε την άμυνα δέκα μέτρα πίσω»
Μπαρτσελόνα 20.10.25

Ντέκο σε Φλικ: «Γύρισε την άμυνα δέκα μέτρα πίσω»

Αντιπαράθεση ανάμεσα στον τεχνικό διευθυντή και τον Γερμανό προπονητή της Μπαρτσελόνα για τα αμυντικά κενά - Εσωτερική ένταση στα αποδυτήρια και οικονομικές ζημίες για δεύτερη χρονιά συνθέτουν το πιο εκρηκτικό σκηνικό στη σύγχρονη εποχή των «μπλαουγκράνα».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γάζα: Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός – Τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την αρχή της εκεχειρίας
Σε τεντωμένο σχοινί 20.10.25

Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός στη Γάζα - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιους από την αρχή της εκεχειρίας

Το τελευταίο 24ωρο η εύρθαυστη εκεχειρία στη Γάζα πήγε να τιναχτεί στον αέρα - Το Ισραήλ εξαπέλυσε βομβαρδισμούς σκοτώνοντας 45 ανθρώπους - Υποβάθμισε το γεγονός ο Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ποια ισότητα; – Oι γυναίκες εξακολουθούν να εγκαταλείπουν το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής
Μελέτη RIBA 20.10.25

Ποια ισότητα; – Oι γυναίκες εξακολουθούν να εγκαταλείπουν το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής

Νέα έκθεση του RIBA αποκαλύπτει ότι ο σεξισμός, η παρενόχληση, οι άνισες αμοιβές και η τοξική κουλτούρα εξακολουθούν να διώχνουν τις γυναίκες από την αρχιτεκτονική, 20 χρόνια μετά την πρώτη προειδοποίηση

Σύνταξη
Ολυμπιακός Κ19: Η αποστολή για το ματς με την Μπαρτσελόνα Κ19
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Η αποστολή του Ολυμπιακού Κ19 για το ματς του Youth League με την Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός Κ19 θα ταξιδέψει με την πρώτη ομάδα για τη Βαρκελώνη, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Μπαρτσελόνα, για την τρίτη αγωνιστική του Youth League – Η αποστολή των Ερυθρόλευκων.

Σύνταξη
How One Amendment Could Open Pandora’s Box
English edition 20.10.25

How One Amendment Could Open Pandora’s Box

Institutional interventions appear to support the Euronext–Hellenic Exchanges (ATHEX) deal, but the revision of takeover and delisting rules is raising concerns

Σύνταξη
Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»
Champions League 20.10.25

Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε στη «Mundo Deportivo» ενόψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45), αποθέωσε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ αναφέρθηκε και στις ιδιαιτερότητες της ζωής στην Αθήνα.

Σύνταξη
«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου
Culture Live 20.10.25

«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου

Ο πρίγκιπας Άντριου στο επίκεντρο νέου σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις της Βιρτζίνια Τζούφρι και την έρευνα της βρετανικής αστυνομίας για τις κινήσεις του σχετικά με την υπόθεση Επστάιν

Σύνταξη
Ιαπωνία: Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού – Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι
Υπερσυντηρητική εθνικίστρια 20.10.25

Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού στην Ιαπωνία - Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι

Η ουσία της πολιτικής της Τακαΐτσι εδράζεται σε μια άκαμπτη υπερσυντηρητική ιδεολογία διαμορφωμένη από τον μέντορά της, τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε που δολοφονήθηκε το 2022 στην Ιαπωνία

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

