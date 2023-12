Aυτή είναι η νέα ομάδα του Ντέγιαν Ράντονιτς

Ο Ντέγιαν Ράντονιτς ανακοινώθηκε από την Μπαχτσεσεχίρ σήμερα (27/12) και αναλαμβάνει επισήμως την τεχνική ηγεσία της τουρκικής ομάδας με έδρα την Κωνσταντινούπολη.

Ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού ήταν χωρίς ομάδα από τον περασμένο Φεβρουάριο όταν και λύθηκε η συνεργασία του με τους «πράσινους».

Ο 53χρονος Μαυροβούνιος προπονητής έλαβε διαβεβαιώσεις από τη διοίκηση της Μπαχτσεσεχίρ πως υπάρχουν υψηλές βλέψεις για το άμεσο μέλλον και γι’ αυτό είπε το «ναι».

Αυτή τη στιγμή, η Μπαχτσεσεχίρ μετρά 6 νίκες και 7 ήττες στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Dejan Radonjic is the new head coach of Bahcesehir!#BeoBasket pic.twitter.com/9Z6KtmOpRw

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) December 27, 2023