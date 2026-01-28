Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα

Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία μόλις 40 ετών η Αριστέα Καζάκου, η οποία κατείχε τη θέση της τομεάρχη Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, ενώ είχε έντονη παρουσία τόσο στην πολιτική όσο και στη νομική κοινότητα.

Καταγόταν από την Κυπαρίσσια και μεγάλωσε σε πολύτεκνη οικογένεια, ήταν παντρεμένη και είχε συγγένεια με τον αείμνηστο ηθοποιό Κώστα Καζάκου. Στις εθνικές εκλογές του 2023, είχε θέσει υποψηφιότητα ως βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στον νομό Μεσσηνίας.

Ως δικηγόρος, διέθετε μακρά διαδρομή στον συνδικαλισμό και στα κοινά. Στο παρελθόν, είχε διατελέσει αναπληρώτρια γραμματέας της ΠΑΣΠ Νομικής, ενώ συμμετείχε και στο Κεντρικό Συμβούλιο της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, υπήρξε ενεργό μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με πολυετή παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων.

Ανδρουλάκης: Μαχήτρια ως το τέλος – Έφυγες πρόωρα και άδικα

Με ένα συγκινητικό μήνυμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αποχαιρετά την Αριστέα Καζάκου, η οποία έδωσε γενναία μάχη με τον καρκίνο.

«Αγαπημένη μας Αριστέα, έφυγες τόσο πρόωρα και άδικα από κοντά μας. Μαχήτρια ως το τέλος. Δυναμική, έντιμη, εργατική, με απαράμιλλη ενσυναίσθηση. Έτσι σε θυμόμαστε στα αμφιθέατρα της Νομικής στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Για όλες αυτές τις αξίες σε εκτιμούσαν οι συμπατριώτες σου στη Μεσσηνία και οι συνεργάτες σου στον Τομέα Τουρισμού και στη μάχιμη δικηγορία», τονίζει σε ανάρτησή του ο κ. Ανδρουλάκης.

Και υπογραμμίζει πως «η Αριστέα Καζάκου ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες του Κινήματος και είχε ακόμα πολλά να δώσει».

«Σε αποχαιρετώ με οδύνη. Σε ευχαριστώ που με τίμησες με τη φιλία σου. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον σύζυγο και την οικογένειά της», σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.