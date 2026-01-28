Κατερίνα Παπουτσάκη: Χώρισε από τον Θάνο Χατζόπουλο, μετά από 16 μήνες σχέσης
Η Κατερίνα Παπουτσάκη είναι πλέον single.
- Θρίλερ με τον εντοπισμό των δύο σορών στη Θεσσαλονίκη - Τι εξετάζει η Αστυνομία
- Ο «αποδιοργανωτής»: Το μυστικό όπλο που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ στην απαγωγή Μαδούρο; Ή και όχι
- Ο «Κύβος»… μένει ημιτελής - Σταματούν τα έργα για τον μεγαλύτερο ουρανοξύστη στον κόσμο
- Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE - Αποχωρεί από την πολιτεία ο διαβόητος διοικητής
Μετά τους χωρισμούς των Δέσποινας Καμπούρη, Klavdia, Τζένης Μπότση, Σμαράγδας Καρύδη, Στράτου Τζώρτζογλου που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα, ένας ακόμη χωρισμός προστέθηκε στον κόσμο της showbiz.
Η Κατερίνα Παπουτσάκη χώρισε με τον Θάνο Χατζόπουλο μετά από 16 μήνες σχέσης.
Κατερίνα Παπουτσάκη: Επικεντρωμένη στο μεγάλωμα των 2 γιών της
Η σχέση της ηθοποιού με τον γοητευτικό επιχειρηματία έγινε γνωστή τον Οκτώβριο του 2024, δυο χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Παναγιώτη Πιλαφά, με τον οποίο έχει αποκτήσει δυο γιους, τον Μάξιμο και τον Κίμωνα.
Ο χωρισμός του ζευγαριού φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα πολιτισμένος καθώς εκείνη εξακολουθεί να τον ακολουθεί στο Instagram ενώ έχουν και αρκετούς κοινούς φίλους.
Μοναχικά γενέθλια
Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου η Κατερίνα Παπουτσάκη έκανε πάρτι γενεθλίων, με τον Θάνο Χατζόπουλο να είναι απών, κάτι που ενίσχυσε τις φήμες περί χωρισμού.
Η ίδια έγραψε στην ανάρτηση της στο Instagram:
«Όταν οι φίλοι σου , σου τα έχουν ετοιμάσει όλα κι εσύ δεν ξέρεις τίποτα 😂♥
Νιώθω χαρά και ευγνωμοσύνη για όσα μου συμβαίνουν και πραγματικά ανυπομονώ για όλα αυτά που έρχονται 🙏🏿
Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για τις ευχές σας 💖🌸💕
View this post on Instagram
Ο πρώην σύντροφος της είχε πρόσφατα ανοίξει εστιατόριο στην Κυψέλη, όπου η ηθοποιός σύχναζε, ωστόσο το τελευταίο διάστημα δεν έκανε κάποια εμφάνιση.
- Κατερίνα Παπουτσάκη: Χώρισε από τον Θάνο Χατζόπουλο, μετά από 16 μήνες σχέσης
- Ώρα… τελικού στη League Phase: Ο Ολυμπιακός κόντρα στον μεγάλο Άγιαξ για μια θέση στα πλέι-οφ
- «Μετωπική» ΠΑΣΟΚ και ΝΔ με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά – Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή
- Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με τον εντοπισμό των δύο σορών – Τι εξετάζει η Αστυνομία
- Ο Ντέγιαν Ραντόνιτς βρήκε νέο σύλλογο – Αναλαμβάνει ρωσικό «γίγαντα»
- Η «Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου συνεχίζεται στο Θέατρο Πόρτα
- Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης
- Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Εξετάζεται η μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις