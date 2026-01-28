Κατερίνα Παπουτσάκη: Χώρισε από τον Θάνο Χατζόπουλο, μετά από 16 μήνες σχέσης

Μετά τους χωρισμούς των Δέσποινας Καμπούρη, Klavdia, Τζένης Μπότση, Σμαράγδας Καρύδη, Στράτου Τζώρτζογλου που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα, ένας ακόμη χωρισμός προστέθηκε στον κόσμο της showbiz.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη χώρισε με τον Θάνο Χατζόπουλο μετά από 16 μήνες σχέσης.

Κατερίνα Παπουτσάκη: Επικεντρωμένη στο μεγάλωμα των 2 γιών της

Η σχέση της ηθοποιού με τον γοητευτικό επιχειρηματία έγινε γνωστή τον Οκτώβριο του 2024, δυο χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Παναγιώτη Πιλαφά, με τον οποίο έχει αποκτήσει δυο γιους, τον Μάξιμο και τον Κίμωνα.

Ο χωρισμός του ζευγαριού φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα πολιτισμένος καθώς εκείνη εξακολουθεί να τον ακολουθεί στο Instagram ενώ έχουν και αρκετούς κοινούς φίλους.

Μοναχικά γενέθλια

Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου η Κατερίνα Παπουτσάκη έκανε πάρτι γενεθλίων, με τον Θάνο Χατζόπουλο να είναι απών, κάτι που ενίσχυσε τις φήμες περί χωρισμού.

Η ίδια έγραψε στην ανάρτηση της στο Instagram:

«Όταν οι φίλοι σου , σου τα έχουν ετοιμάσει όλα κι εσύ δεν ξέρεις τίποτα 😂♥

Νιώθω χαρά και ευγνωμοσύνη για όσα μου συμβαίνουν και πραγματικά ανυπομονώ για όλα αυτά που έρχονται 🙏🏿

Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για τις ευχές σας 💖🌸💕

Ο πρώην σύντροφος της είχε πρόσφατα ανοίξει εστιατόριο στην Κυψέλη, όπου η ηθοποιός σύχναζε, ωστόσο το τελευταίο διάστημα δεν έκανε κάποια εμφάνιση.