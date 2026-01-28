Ειρήνη Κουμαριανού: Τι θυμάται η εγγονή της, 13 χρόνια μετά από το θάνατο της ηθοποιού

‘Εχουν περάσει 13 χρόνια από τη μέρα που «έφυγε» από τη ζωή η Ειρήνη Κουμαριανού, η αγαπημένη γιαγιά Σόφη της επιτυχημένης σειράς Παρά Πέντε.

Στη σημερινή εκπομπή του MEGA «Buongiorno» μίλησε η εγγονή της Ειρήνης Κουμαριανού για τη συμπλήρωση των 13 ετών από τον θάνατο της ηθοποιού.

Η νεαρή Ειρήνη βρέθηκε στο reunion της σειράς, ενώ έκανε μία ανάρτηση για τη γιαγιά της.

«Ήταν κομμάτι μου η γιαγιά μου»

«Τώρα είναι 13 χρόνια. Ήταν κομμάτι μου η γιαγιά μου. Και επειδή το θεωρώ μνημόσυνο, γιατί το άξιζε, γιατί ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, κάθε χρόνο επιλέγω να ανεβάσω κάτι όμορφο για εκείνη», είπε.

«Μακάρι να μπορούσα να της μοιάσω σε ό,τι έχει καταφέρει, γιατί πραγματικά ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Αγαπούσε όλο τον κόσμο, δεν μιλούσε άσχημα για κανέναν, με το χαμόγελο στα χείλη. Υπέροχη γιαγιά, υπέροχη μαμά.

Με αγκάλιαζε με τόσο όμορφο τρόπο, παρόλο που είχαμε έτσι διαφορά ηλικίας, την ένιωθα πάρα πολύ κοντά μου, γιατί ουσιαστικά με μεγάλωσε κι εκείνη».

Ειρήνη Κουμαριανού: Η ιδιαίτερη σχέση της με τον Γιώργο Καπουτζίδη

Όπως ανέφερε, η γιαγιά της είχε ιδιαίτερη σχέση με τον Γιώργο Καπουτζίδη, ενώ η συμμετοχή της στο «Παρά Πέντε» την έκανε αγαπητή σε όλα τα σπίτια.

«Είχε παίξει με πολλούς και σημαντικούς έτσι ηθοποιούς καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της, αλλά αυτό που την έβαλε στα σπίτια όλων των παιδιών και την κάνανε δικιά τους, ήτανε το «Παρά Πέντε».

Εκεί ένιωσα την αγάπη, με σταματούσανε, μου λέγανε «η δικιά μας, η γιαγιά είναι και δικιά μας, την αγαπάμε, μακάρι να ήτανε δικιά μας», ένιωσα μία απίστευτη αγάπη και νιώθω υπέροχα περήφανη», είπε.