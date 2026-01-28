Το απόλυτο must των κυβερνήσεων στο διάστημα

Το διάστημα «βάζουν στο μάτι» οι κυβερνήσεις σήμερα, με στόχο να επενδύσουν στις δικές τους δορυφορικές δυνατότητες ή να εξασφαλίσουν αποκλειστική πρόσβαση σε ιδιωτικά δορυφορικά δίκτυα.

Χώρες σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία θεωρούν ολοένα και περισσότερο τους δορυφόρους ως απαραίτητη υποδομή για τις επικοινωνίες, τις πληροφορίες και την ασφάλεια των δεδομένων, ιδιαίτερα σε μια εποχή συγκρούσεων και στρατηγικής αβεβαιότητας, σύμφωνα με την Wall street Journal.

Οι δορυφόροι υποστηρίζουν πολλές πτυχές της σύγχρονης ζωής, από τις πολιτικές επικοινωνίες έως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθιστώντας τους κρίσιμα εθνικά περιουσιακά στοιχεία. Αυτή η σημασία έχει ωθήσει σε σημαντικές δημόσιες επενδύσεις.

Η Γερμανία, για παράδειγμα, ανακοίνωσε σχέδια για επένδυση 35 δισεκατομμυρίων ευρώ σε διαστημικά έργα έως το 2030, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών συστημάτων, τονίζοντας ότι οι κυβερνήσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ροές δεδομένων σε τροχιά.

Η αύξηση της ζήτησης για πρόσβαση σε κυρίαρχους δορυφόρους δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τη διαστημική βιομηχανία

Επίσης, το Ομάν υπέγραψε πρόσφατα μια συμφωνία αξίας εννιά ψηφίων με την Astranis, με έδρα τις ΗΠΑ, για την απόκτηση ενός ειδικού δορυφόρου διαδικτύου, δίνοντας στη χώρα τον κυρίαρχο έλεγχο μέρους της ψηφιακής της υποδομής αναφέρει η Journal.

Η Chunghwa Telecom της Ταϊβάν αγόρασε επίσης έναν παρόμοιο δορυφόρο, αντανακλώντας την ανησυχία της Ταϊπέι για την ασφάλεια των επικοινωνιών της, μετά την υποτιθέμενη κοπή υποθαλάσσιων καλωδίων που εξυπηρετούν το νησί από πλοία που συνδέονται με την Κίνα.

Η Astranis ειδικεύεται σε μικρότερους γεωστατικούς δορυφόρους που παρέχουν εστιασμένη κάλυψη σε συγκεκριμένες περιοχές, επιτρέποντας σε χώρες να ελέγχουν τη δική τους συνδεσιμότητα αντί να βασίζονται σε κοινά εμπορικά δίκτυα.

Οι κυβερνήσεις θέλουν ελεγχόμενες υποδομές

Σύμφωνα με την ηγεσία της εταιρείας, οι κυβερνήσεις αναζητούν ολοένα και περισσότερο ανθεκτικές υποδομές που μπορούν να ελέγξουν πλήρως, καθώς η εξάρτηση από εξωτερικούς παρόχους έχει γίνει πιο επικίνδυνη σε έναν πιο ασταθή κόσμο.

Η άμυνα καθορίζει το παιχνίδι στο διάστημα

Οι αμυντικοί παράγοντες αποτελούν σημαντικό παράγοντα αυτής της τάσης. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει καταδείξει πόσο ζωτικοί είναι οι δορυφόροι για τις επικοινωνίες και τις πληροφορίες στο πεδίο της μάχης.

Η εξάρτηση της Ουκρανίας από ιδιωτικά συστήματα όπως το Starlink της SpaceX έχει προκαλέσει ανησυχία στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ιδιαίτερα μετά τον προσωρινό περιορισμό της πρόσβασης σε δορυφορικές εικόνες και επικοινωνίες κατά τη διάρκεια περιόδων πολιτικής έντασης.

Αυτά τα περιστατικά υπογράμμισαν την ευπάθεια της εξάρτησης από ιδιωτικές εταιρείες, των οποίων οι αποφάσεις ενδέχεται να μην ευθυγραμμίζονται πάντα με τα εθνικά συμφέροντα.

Η Ευρώπη δεν θέλει να εξαρτάται από ξένα συστήματα στο διάστημα

Ως αποτέλεσμα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες σχεδιάζουν έναν αστερισμό 290 δορυφόρων που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει κυβερνητικές επικοινωνίες, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τα κενά συνδεσιμότητας των πολιτών. Στόχος είναι η μείωση της εξάρτησης από ξένα ή ιδιωτικά ελεγχόμενα συστήματα και η διασφάλιση της συνέχειας κατά τη διάρκεια κρίσεων.

Οι κυβερνήσεις αναζητούν ολοένα και περισσότερο ανθεκτικές υποδομές που μπορούν να ελέγξουν πλήρως

Η αύξηση της ζήτησης για πρόσβαση σε κυρίαρχους δορυφόρους δημιουργεί επίσης σημαντικές ευκαιρίες για τη διαστημική βιομηχανία. Οι αμυντικές και κυβερνητικές υπηρεσίες γίνονται σημαντικοί πελάτες, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο προϋπολογισμός του Πενταγώνου το καθιστά εξαιρετικά ελκυστικό πελάτη.

Εταιρείες όπως η Blue Origin, η Planet Labs και η Eutelsat επεκτείνουν ή προσαρμόζουν τις υπηρεσίες τους για να καλύψουν τις κυβερνητικές ανάγκες και τις ανάγκες ασφαλείας. Η Planet Labs έχει υπογράψει πολλαπλές συμφωνίες με εθνικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, της Γερμανίας και της Σουηδίας, για την παροχή δορυφόρων και δεδομένων πληροφοριών για αμυντικούς σκοπούς.

Οι εγχώριες εταιρείες δορυφόρων

Οι κυβερνήσεις υποστηρίζουν επίσης ενεργά τις εγχώριες εταιρείες δορυφόρων, θεωρώντας τες στρατηγικά σημαντικές. Ο Καναδάς έχει παράσχει σημαντική χρηματοδότηση στο δορυφορικό δίκτυο Lightspeed της Telesat, ενώ οι γαλλικές και βρετανικές κυβερνήσεις έχουν επενδύσει στην Eutelsat.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής υποστηρίζουν ότι ενώ η συνεργασία με τους συμμάχους παραμένει σημαντική, η κατοχή ανεξάρτητων διαστημικών δυνατοτήτων θεωρείται όλο και περισσότερο ως αναγκαιότητα σε περίπτωση γεωπολιτικών διαταραχών.

Συνολικά, η «μάχη» για την κυριαρχία των δορυφόρων αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη στροφή προς την αυτοδυναμία σε κρίσιμες υποδομές, η οποία οφείλεται σε ανησυχίες για την ασφάλεια, την τεχνολογική εξάρτηση και τις πραγματικότητες ενός πιο αμφισβητούμενου διεθνούς περιβάλλοντος.

Πηγή: ot.gr