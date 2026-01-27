newspaper
Κόσμος 27 Ιανουαρίου 2026, 12:10

Τουρκία: Βίντεο αλληλεγγύης με πλεξούδα οδηγεί νοσηλεύτρια στα κρατητήρια

Η Άγκυρα εξισώνει τις SDF με το εκτός νόμου Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) στην Τουρκία με το οποίο βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση από το 1984.

Με τη κατηγορία διάδοσης τρομοκρατικής προπαγάνδας οδηγήθηκε στα κρατηρήρια  στην Κωνσταντινούπολη Τουρκάλα νοσηλεύτρια την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, καθώς ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στο οποίο πλέκει τα μαλλιά της σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις κουρδικής ηγεσίας Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF).

Αξιωματούχοι του τουρκικού υπουργείου Υγείας δήλωσαν την Κυριακή ότι ξεκίνησαν διοικητική έρευνα για τις ενέργειες της νοσηλεύτριας.

Όπως αναφέρει το Al Monitor, το βίντεο εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκστρατεία που εξαπλώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την τελευταία εβδομάδα. Γυναίκες βιντεοσκοπούν τον εαυτό τους να πλέκει τα μαλλιά του σε διαμαρτυρία για όσα περιγράφουν ως βία συριακών δυνάμεων κατά Κούρδων γυναικών μαχητριών στη Συρία.

Η εκστρατεία πυροδοτήθηκε από τη διάδοση ενός βίντεο από τη Ράκα, το οποίο φέρεται να δείχνει μαχητή προσκείμενο στις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις να επιδεικνύει μια κομμένη πλεξούδα, λέγοντας ότι ανήκε σε νεκρό μέλος των αμιγώς γυναικείων Μονάδων Προστασίας Γυναικών (YPJ), που αποτελούν κλάδο των SDF.

Ο δικηγόρος της συλληφθήσας, Γκεντζέρ Ντεμιρκάγια, επιβεβαίωσε τη σύλληψη της εντολέως του, χαρακτηρίζοντάς την παράνομη. «Φαίνεται ότι η κράτηση πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά και μόνο λόγω της ανάρτησης ενός βίντεο που δείχνει πλεγμένα μαλλιά», δήλωσε στην ανεξάρτητη ειδησεογραφική πλατφόρμα Bianet. «Ως δικηγόρος, μπορώ να πω ότι πρόκειται ξεκάθαρα για πράξη που θα έπρεπε να εμπίπτει στην ελευθερία της έκφρασης».

Εξαπλώνονται οι πλεξούδες

Η Άγκυρα εξισώνει τις SDF με το εκτός νόμου Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο διεξάγει ένοπλη εξέγερση κατά του τουρκικού κράτους από το 1984 με στόχο την κουρδική αυτοδιοίκηση εντός της χώρας και έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Η διαμαρτυρία με τις πλεξούδες έρχεται σε μια περίοδο εύθραυστων ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ της Τουρκίας και του φυλακισμένου ηγέτη του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, όπως σημειώνει το Al Monitor.

Παρότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν τυπικά σε ισχύ, οι προελάσεις του συριακού στρατού και οι συγκρούσεις με τις SDF έχουν προκαλέσει ανησυχία στους Κούρδους της Τουρκίας, προσθέτοντας νέα σημεία πίεσης σε μια ήδη τεταμένη διαδικασία. Την τελευταία εβδομάδα, δεκάδες Κούρδοι βγήκαν στους δρόμους σε διάφορες επαρχίες της Τουρκίας διαμαρτυρόμενοι για τις συγκρούσεις.

Οι διαμαρτυρίες με τις πλεξούδες έχουν εξαπλωθεί και πέρα από την Τουρκία. Στην Περιφέρεια του Κουρδιστάν στο Ιράκ, η κυβερνήτης της Χαλάμπτζα, Νουτζσέ Νασίχ, έπλεξε τα μαλλιά της σε ένδειξη αλληλεγγύης, ενώ δεκάδες γυναίκες συγκεντρώθηκαν στο Ερμπίλ για να πλέξουν η μία τα μαλλιά της άλλης, μετέδωσε την Κυριακή το AFP.

Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ
Γεωπολιτικό «πιόνι»; 27.01.26

Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ

Ούτε ένα χρόνο μετά την εκλογή του, ο 34χρονος Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δίνει την πιο δύσκολη μάχη για τη Γροιλανδία, εν μέσω γεωπολιτικής δίνης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ρώσος στρατηγός: Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο
Ρώσος στρατηγός 27.01.26

Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο

Οι εξελίξεις καταγράφονται ενώ συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις σε πολλά μέτωπα στην Ουκρανία, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Σύνταξη
«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;
Εξωτερική πολιτική 27.01.26

«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;

Η θεωρία του τρελού δεν είναι καθόλου μια νέα στρατηγική. Οι άγριες απειλές, οι ξαφνικές ανατροπές πολιτικής και η σκόπιμα συγκεχυμένη γλώσσα χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σημάδια υποχώρησης Τραμπ στη Μινεάπολη – Αποχωρούν «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες»
Και ο επικεφαλής 27.01.26

Σημάδια υποχώρησης Τραμπ στη Μινεάπολη – Αποχωρούν «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες»

Ο αρχηγός των επιχειρήσεων στην Μινεάπολη, Γκρεγκ Μποβίνο, αναμένεται να αναχωρήσει μαζί με ορισμένους πράκτορές του, σε αυτό που φαίνεται ως η πρώτη μεγάλη ήττα του Τραμπ στο εσωτερικό της χώρας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών
Από Σεπτέμβρη 27.01.26

Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Μετά την επιτυχημένη (;) απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία, η Γαλλία είναι έτοιμη να ακολουθήσει το παράδειγμά της

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»
Κόσμος 27.01.26

Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»

Άμεση η αντίδραση της Νότιας Κορέας καθώς ανακοίνωσε πως θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αναφέροντας πως δεν είχε προειδοποιηθεί από την κυβέρνηση Τραμπ για επικείμενη αύξηση δασμών

Σύνταξη
«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ
Κόσμος 27.01.26

«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ

O επιζών από απόπειρα δολοφονίας στη Νέα Υόρκη το 2022 συγγραφέας, Σαλμάν Ρούσντι, μίλησε στο φεστιβάλ Σάντανς ενάντια στην τυφλή πολιτική βία που συνταράσσει τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν
Κόσμος 27.01.26

Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και την Ευρώπη πως υποστήριξαν τα πιο ειδεχθή εγκλήματα στη Γάζα και προσποιούνται ότι ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα
Αντίποινα 27.01.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως αυξάνει στο 25% τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, ξυλείας και φαρμακευτικών προϊόντων από τη Νότια Κορέα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά
Ιταλία 26.01.26

Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά

Οι αστυνομικοί στο Μιλάνο είπαν ότι τους σημάδεψε με περίστροφο, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι κρατούσε ένα πιστόλι κρότου. Ήταν γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπές.

Σύνταξη
Υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα αποσύρεται μετά τα βίαια περιστατικά εναντίον συμπολιτών του
«Εκστρατεία εκδίκησης» 26.01.26

Υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα αποσύρεται μετά τα βίαια περιστατικά εναντίον συμπολιτών του

Ρεπουμπλικανός αποσύρεται από την κούρσα για την θέση του κυβερνήτη της Μινεσότα, επικρίνοντας την έντονη δράση της ICE εναντίον των υποψήφιων ψηφοφόρων του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα: «Πολύ υψηλή» η πιθανότητα επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, λένε οι ειδικοί
Μέση Ανατολή 26.01.26

Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα: «Πολύ υψηλή» η πιθανότητα επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, λένε οι ειδικοί

Ο Τραμπ εξετάζει μια σειρά στρατιωτικών επιλογών κατά της Τεχεράνης, όμως το Ιράν δεν θα ήταν ανυπεράσπιστο σε περίπτωση σύγκρουσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα, λέει η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: «Η μήνυση υποκρύπτει πολιτική σκοπιμότητα» – «Ναι» για άρση ασυλίας Μάντζου
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

«Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα, λέει η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: «Η μήνυση υποκρύπτει πολιτική σκοπιμότητα» – «Ναι» για άρση ασυλίας Μάντζου

«Για απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης σε βάρος του ΚΚΕ» έκανε λόγο ο γενικός γραμματέας του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας στο υπόμνημά του.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Βρε μπαγάσα, πως τα περνάς εκεί πάνω;»: Η Φίνος Φιλμ τιμά τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη έναν χρόνο μετά τον θάνατό του
Ανάρτηση 27.01.26

«Βρε μπαγάσα, πως τα περνάς εκεί πάνω;»: Η Φίνος Φιλμ τιμά τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη έναν χρόνο μετά τον θάνατό του

«Ένας άνθρωπος που δεν αντιμετώπισε ποτέ τον πολιτισμό ως επάγγελμα, αλλά ως στάση ζωής με βαθιά γνώση, οξύ πνεύμα και μια συγκινητική αφοσίωση στο ελληνικό σινεμά», έγραψε μεταξύ άλλων η Φίνος Φιλμ στην ανάρτησή της

Σύνταξη
«Μένει στη Ρόμα ο Τσιμίκας»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

«Μένει στη Ρόμα ο Τσιμίκας»

Στη Ρόμα φαίνεται πως θα συνεχίσει ο Κώστας Τσιμίκας, αφού οι «τζιαλορόσι» τελικά αποφάσισαν πως δεν θέλουν να διακοπεί ο δανεισμός του και να επιστρέψει ο Έλληνας αμυντικός στη Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Ο κρυφός μακροπρόθεσμος κίνδυνος της ΔΕΠΥ για την υγεία
Μελέτη 27.01.26

Ποιοι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι μπορεί να συνοδεύουν τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής

Μεγάλη μελέτη δείχνει ότι τα άτομα που στην παιδική ηλικία έχουν ισχυρά χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας στη μέση ηλικία.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Τελικά χωράνε κι άλλοι σταρ στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν – Αποκαλύφθηκε η guest εμφάνιση του Τράβις Σκοτ
Συνωστισμός 27.01.26

Τελικά χωράνε κι άλλοι σταρ στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν – Αποκαλύφθηκε η guest εμφάνιση του Τράβις Σκοτ

Τα τελευταία χρόνια, ο 34χρονος ράπερ Τράβις Σκοτ ψάχνει την ευκαιρία του στον κόσμο του Χόλιγουντ και ο Κρίστοφερ Νόλαν του έδωσε την ευκαιρία στην Οδύσσεια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τρίκαλα: Στο μικροσκόπιο τα σενάρια για την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα – Η περίεργη μυρωδιά και η πιθανότητα διαρροής προπανίου
Ελλάδα 27.01.26

Στο μικροσκόπιο τα σενάρια για την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα - Η περίεργη μυρωδιά και η πιθανότητα διαρροής προπανίου

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές προκύπτει ότι η έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα προηγήθηκε της φωτιάς

Σύνταξη
Calma, «μη μιλάς» και σφιγμένες γροθιές: Ένα βίντεο… εντελώς Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Calma, «μη μιλάς» και σφιγμένες γροθιές: Ένα βίντεο… εντελώς Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)

Viral για ακόμη μια φορά έγινε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος κατάφερε να χωρέσει μέσα σε... λίγα δευτερόλεπτα ολόκληρη την πληθωρική, ποδοσφαιρική -και όχι μόνο- προσωπικότητά του!

Σύνταξη
Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ
Γεωπολιτικό «πιόνι»; 27.01.26

Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ

Ούτε ένα χρόνο μετά την εκλογή του, ο 34χρονος Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δίνει την πιο δύσκολη μάχη για τη Γροιλανδία, εν μέσω γεωπολιτικής δίνης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
