Τουρκία: Βίντεο αλληλεγγύης με πλεξούδα οδηγεί νοσηλεύτρια στα κρατητήρια

Με τη κατηγορία διάδοσης τρομοκρατικής προπαγάνδας οδηγήθηκε στα κρατηρήρια στην Κωνσταντινούπολη Τουρκάλα νοσηλεύτρια την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, καθώς ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στο οποίο πλέκει τα μαλλιά της σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις κουρδικής ηγεσίας Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF).

Αξιωματούχοι του τουρκικού υπουργείου Υγείας δήλωσαν την Κυριακή ότι ξεκίνησαν διοικητική έρευνα για τις ενέργειες της νοσηλεύτριας.

Όπως αναφέρει το Al Monitor, το βίντεο εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκστρατεία που εξαπλώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την τελευταία εβδομάδα. Γυναίκες βιντεοσκοπούν τον εαυτό τους να πλέκει τα μαλλιά του σε διαμαρτυρία για όσα περιγράφουν ως βία συριακών δυνάμεων κατά Κούρδων γυναικών μαχητριών στη Συρία.

Η εκστρατεία πυροδοτήθηκε από τη διάδοση ενός βίντεο από τη Ράκα, το οποίο φέρεται να δείχνει μαχητή προσκείμενο στις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις να επιδεικνύει μια κομμένη πλεξούδα, λέγοντας ότι ανήκε σε νεκρό μέλος των αμιγώς γυναικείων Μονάδων Προστασίας Γυναικών (YPJ), που αποτελούν κλάδο των SDF.

Her xeleka porên me berxwedan a me hêz dike… Saçlarımızın her halkasıdirenişimizi güçlendiriyor…#JinJiyanAzadi #KeziyenMeTırsaWe pic.twitter.com/fssWkfK87T — Pervin BULDAN (@PervinBuldan) January 22, 2026

Ο δικηγόρος της συλληφθήσας, Γκεντζέρ Ντεμιρκάγια, επιβεβαίωσε τη σύλληψη της εντολέως του, χαρακτηρίζοντάς την παράνομη. «Φαίνεται ότι η κράτηση πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά και μόνο λόγω της ανάρτησης ενός βίντεο που δείχνει πλεγμένα μαλλιά», δήλωσε στην ανεξάρτητη ειδησεογραφική πλατφόρμα Bianet. «Ως δικηγόρος, μπορώ να πω ότι πρόκειται ξεκάθαρα για πράξη που θα έπρεπε να εμπίπτει στην ελευθερία της έκφρασης».

Εξαπλώνονται οι πλεξούδες

Η Άγκυρα εξισώνει τις SDF με το εκτός νόμου Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο διεξάγει ένοπλη εξέγερση κατά του τουρκικού κράτους από το 1984 με στόχο την κουρδική αυτοδιοίκηση εντός της χώρας και έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Η διαμαρτυρία με τις πλεξούδες έρχεται σε μια περίοδο εύθραυστων ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ της Τουρκίας και του φυλακισμένου ηγέτη του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, όπως σημειώνει το Al Monitor.

Παρότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν τυπικά σε ισχύ, οι προελάσεις του συριακού στρατού και οι συγκρούσεις με τις SDF έχουν προκαλέσει ανησυχία στους Κούρδους της Τουρκίας, προσθέτοντας νέα σημεία πίεσης σε μια ήδη τεταμένη διαδικασία. Την τελευταία εβδομάδα, δεκάδες Κούρδοι βγήκαν στους δρόμους σε διάφορες επαρχίες της Τουρκίας διαμαρτυρόμενοι για τις συγκρούσεις.

Οι διαμαρτυρίες με τις πλεξούδες έχουν εξαπλωθεί και πέρα από την Τουρκία. Στην Περιφέρεια του Κουρδιστάν στο Ιράκ, η κυβερνήτης της Χαλάμπτζα, Νουτζσέ Νασίχ, έπλεξε τα μαλλιά της σε ένδειξη αλληλεγγύης, ενώ δεκάδες γυναίκες συγκεντρώθηκαν στο Ερμπίλ για να πλέξουν η μία τα μαλλιά της άλλης, μετέδωσε την Κυριακή το AFP.