Η με χρονική καθυστέρηση αντίδραση της Καρυστιανού για το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα

Μία μέρα μετά το τραγικό εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, η Μαρία Καρυστιανού, ζητά πλήρη διερεύνηση των αιτίων της έκρηξης και τυχόν ευθυνών, καθώς πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους.

Σε μια ανάρτηση με έντονα συναισθηματικά στοιχεία, η Μαρία Καρυστιανού εύχεται «δύναμη και αγάπη στους ανθρώπους που μένουν πίσω, για να αντέξουν τον πόνο και το ατελείωτο κενό».

Και δηλώνει ότι είναι «δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν για τη δικαίωση των αγαπημένων τους».

Η Μαρία Καρυστιανού στην ανάρτησή της μιλάει επίσης για την τραγωδία στα Τέμπη, αλλά και στα θύματα των τροχαίων, στους νεκρούς από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Και επισημαίνει ότι η δυστυχία αποκαλύπτει τραγικές ευθύνες.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, γράφει τα εξής:

«Υπάρχουν φορές που οι λέξεις δεν μπορούν να βγουν ως …

Μόνο ως κραυγή…

Είναι αυτό το “γιατί”.

Και αυτό το “όχι πάλι άδικοι, μαρτυρικοί θάνατοι”.

Κάθε δυστυχία αποκαλύπτει τραγικές ευθύνες!

Γιατί θα μπορούσε να αποφευχθεί!

Γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Κράτους οφείλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους!

Να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία!

Τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής δεν είναι θεωρίες για να μένουν στα χαρτιά, είναι η ουσία και η απόδειξη ότι ένας Κράτος λειτουργεί και φροντίζει τους πολίτες του.

Πόσα εργατικά ατυχήματα..

Πόσοι θάνατοι από τροχαία…

57 θάνατοι στο τρένο των Τεμπών

2 θάνατοι από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις ..

Άδικοι θάνατοι που μας φέρνουν μπροστά στον ανείπωτο πόνο.

Εύχομαι γρήγορα να βγει στο φως η αλήθεια! Και σε περίπτωση που αποδειχθεί τεχνική παράβαση του νόμου, οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν.

Κάποια σπίτια πάλι έκλεισαν και κάποια παιδιά δεν θα ξανανιώσουν ΑΥΤΟ.. το χάδι ….ΑΥΤΟ το φιλί ….το μοναδικό…, της μάνας. Η ψυχή μου στέκεται δίπλα σε αυτόν τον ανείπωτο πόνο. Τον γνωρίζω καλά…

Γλυκές μανούλες, νέες γυναίκες που μετράνε ήδη μια μέρα στους ουρανούς. Μακριά απ’ ό,τι αγαπήσατε.

Εύχομαι δύναμη και αγάπη στους ανθρώπους που μένουν πίσω, για να αντέξουν τον πόνο και το ατελείωτο κενό.

Και είμαι δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν για τη δικαίωση των αγαπημένων τους».