Σε μήνυμά του για την ημέρα μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, κάνει λόγο για ένα από τα φρικαστικότερα εγκλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας που αποτελεί διαρκεί υπενθύμιση για «το πού μπορεί να οδηγήσουν ο αντισημιτισμός, ο ρατσισμός, ο φασισμός».

Παράλληλα επισημαίνει ότι η ιστορική μνήμη «δεν μπορεί να είναι επιλεκτική ούτε αποστειρωμένη από το παρόν» και ότι «το ‘Ποτέ Ξανά’ δεν αφορά μόνο το παρελθόν αλλά αποτελεί ηθική και πολιτική επιταγή για το σήμερα: απέναντι σε κάθε έγκλημα πολέμου, σε κάθε μαζική τιμωρία αμάχων, σε κάθε πρακτική που υποτιμά την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια».

Η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου

Η 27η Ιανουαρίου είναι ημέρα μνήμης για ένα από τα φρικιαστικότερα εγκλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τη γενοκτονία των Εβραίων της Ευρώπης από τη ναζιστική Γερμανία.

Αποτελεί διαρκή υπενθύμιση για το πού μπορεί να οδηγήσουν ο αντισημιτισμός, ο ρατσισμός, ο φασισμός.

Η Ελλάδα τιμά τη μνήμη των χιλιάδων θυμάτων των εβραϊκών κοινοτήτων της, ένα ανεξίτηλο τραύμα στη συλλογική μας ιστορία και αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατικής μας μνήμης.

Η ιστορική μνήμη, όμως, δεν μπορεί να είναι επιλεκτική ούτε αποστειρωμένη από το παρόν.

Το «Ποτέ ξανά» δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά αποτελεί ηθική και πολιτική επιταγή για το σήμερα: απέναντι σε κάθε έγκλημα πολέμου, σε κάθε μαζική τιμωρία αμάχων, σε κάθε πρακτική που υποτιμά την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια, όπου κι αν αυτή συντελείται.

Σε έναν κόσμο όπου ο πόλεμος, η εκτόπιση πληθυσμών και η απώλεια αθώων ζωών τείνουν να κανονικοποιούνται, η μνήμη του Ολοκαυτώματος μας καλεί να υπερασπιστούμε καθολικά το Διεθνές Δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξία κάθε ανθρώπινης ζωής, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ιεραρχήσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τιμά τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στον αγώνα ενάντια στον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό, τον φασισμό και κάθε μορφή συλλογικής βίας και απανθρωποποίησης.

Η μνήμη είναι πράξη ευθύνης, εγρήγορσης και αντίστασης.