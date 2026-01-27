Η Σαουδική Αραβία παγώνει την κατασκευή του κύβου Mukaab, του μεγαλύτερου κτηρίου στον κόσμο

Αντιμέτωπη με αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του έργου, η Σαουδική Αραβία αναστέλλει μέχρι νεωτέρας την κατασκευή του Mukaab, ενός κυβικού ουρανοξύστη που θα γινόταν το πιο ογκώδες κτήριο του κόσμου.

Τέσσερις πηγές που διατηρούν την ανωνυμία τους δήλωσαν στο Reuters ότι το έργο παγώνει μέχρι να ολοκληρωθεί η επαναξιολόγησή του.

Το Mukaab, το οποίο σχεδιαζόταν να χτιστεί στο κέντρο τoυ New Murabba, ενός αναπτυξιακού έργου στο Ριάντ έκτασης 19 τετραγωνικών χιλιομέτρων, είναι το τελευταίο υπερφιλόδοξο έργο που ακυρώνει η Σαουδική Αραβία, καθώς αναγκάζεται να θέσει προτεραιότητες στις δαπάνες της.

To βασίλειο, σχολιάζει το Reuters, βλέπει πλέον με σκεπτικισμό τα φουτουριστικά πρότζεκτ που προβλέπει το «Όραμα 2030», ένα σχέδιο που παρουσίασε το 2016 o πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, με στόχο τη μείωση της οικονομικής εξάρτησης από την παραγωγή πετρελαίου.

Όπως ανέφεραν πέντε πηγές, η προσοχή στρέφεται πλέον στην ολοκλήρωση των υποδομών για την Παγκόσμια Έκθεση του 2030, το Παγκόσμιο Κύπελο του 2030 και το Qiddiya City, ένα τουριστικό megaproject στην πρωτεύουσα.

Η αναδίπλωση ανακλά επίσης τις οικονομικές πιέσεις από τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου, οι οποίες βρίσκονται κάτω από τα επίπεδα που απαιτούνται για το Όραμα 2030.

Το Mukaab είχε σχεδιαστεί ως κυβικός ουρανοξύστης με ύψος 400 μέτρων, στην κορυφή του οποίου θα τοποθετούταν η μεγαλύτερη οθόνη του κόσμου. Οι επισκέπτες θα μπορούσαν να θαυμάσουν το Ριάντ από παρατηρητήριο σε ύψος 300 μέτρων.

H πελώρια κατασκευή θα χωρούσε 20 φορές το Εμπάιερ Στέιτ Μπίλντιγκ και θα προσέφερε χώρους 2 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, κάτι που θα το καθιστούσε τη μεγαλύτερη κατασκευή όλων των εποχών.

Τα έργα πάντως θα συνεχιστούν για το New Murabba, του οποίου η ολοκλήρωση μετατέθηκε από το 2030 στο 2040.

Η συμβουλευτική εταιρεία ακινήτων Knight Frank εκτίμησε το κόστος στα 50 δισ. δολάρια.

H Σαουδική Αραβία έχει επίσης σταματήσει τις εργασίες για το φουτουριστικό The Line, μια έξυπνη πόλη σε σχήμα ευθείας γραμμής μήκους 170 χιλιομέτρων.