Ελευσίνα: Μαθητές επιτέθηκαν σε 11χρονο μέσα στο σχολείο – Έσπασε το χέρι του
Με σπασμένο χέρι παιδί Δημοτικού - Διακομίστηκε στο «Αγλαΐα Κυριακού»
Στο Νοσοκομείο Παίδων με κάταγμα στο χέρι, μεταφέρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ένας 11χρονος από την Ελευσίνα, μετά από επίθεση που δέχθηκε από συμμαθητές του, μέσα στο σχολείο τους.
Η επίθεση, σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε στο προαύλιο του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας και αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές. Όπως ανέφερε το παιδί στην μητέρα του, οι συμμαθητές του τον κυνήγησαν και στην συνέχεια τον έσπρωξαν με αποτέλεσμα να πέσει και να σπάσει το χέρι του.
Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.
Οι έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να διευκρινιστεί τι ακριβώς έγινε εκείνο αλλά και τι προηγήθηκε ώστε να σημειωθεί αυτό το περιστατικό βίας.
