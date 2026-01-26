sports betsson
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
26.01.2026 | 11:51
Στο κόκκινο ο Κηφισός – Πού υπάρχουν προβλήματα
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η «εμφύλια σύγκρουση» που απειλεί να τινάξει το τένις στον αέρα
Άλλα Αθλήματα 26 Ιανουαρίου 2026, 12:25

Η «εμφύλια σύγκρουση» που απειλεί να τινάξει το τένις στον αέρα

Ένα δισεκατομμύριο δολάρια, η σκιά της Σαουδικής Αραβίας και η ρήξη του Τζόκοβιτς με το σύστημα φέρνουν το παγκόσμιο τένις μπροστά στη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας του

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Spotlight

Το παγκόσμιο τένις βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς και δυνητικά καταστροφικής ρήξης. Μιας «εμφύλιας σύγκρουσης» που δεν παίζεται στις γραμμές του court, αλλά στα δικαστήρια, στα διοικητικά συμβούλια και στα γραφεία των επενδυτικών funds. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ερώτημα ποιος ελέγχει το χρήμα, το καλεντάρι και, τελικά, το ίδιο το μέλλον του αθλήματος. Και πίσω από όλα, σαν καταλύτης, το όνομα του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Η εικόνα μοιάζει χαοτική. Από τη μία πλευρά, το Australian Open και περισσότεροι από 600 επαγγελματίες τενίστες – κυρίως χαμηλότερων βαθμίδων, αλλά όχι μόνο. Από την άλλη, οι οργανισμοί ATP και WTA και τα τρία υπόλοιπα Grand Slam: Ρολάν Γκαρός, Γουίμπλεντον και US Open. Ανάμεσά τους, αγωγές σε τρεις διαφορετικές δικαιοδοσίες, υποσχέσεις για επενδύσεις ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων και ο διαρκής φόβος ενός σεναρίου τύπου LIV Golf, που άλλαξε για πάντα το επαγγελματικό γκολφ.

Για να καταλάβει κανείς πώς φτάσαμε εδώ, πρέπει να γυρίσει πίσω στο 2020. Τότε ο Τζόκοβιτς, μαζί με τον Καναδό Βάσεκ Ποσπίσιλ, ίδρυσαν την Professional Tennis Players Association (PTPA), ένα ανεξάρτητο συνδικαλιστικό όργανο παικτών. Το αίτημα ήταν απλό και ταυτόχρονα εκρηκτικό: περισσότερα έσοδα για τους αθλητές, λιγότερη εξουσία στους διοργανωτές, μεγαλύτερη ελευθερία στο εμπορικό κομμάτι και ένα πιο ανθρώπινο αγωνιστικό πρόγραμμα.

Τα στοιχεία που επικαλούνταν ο Σέρβος ήταν αμείλικτα. Παρά την εκρηκτική αύξηση των εσόδων του τένις, οι παίκτες λαμβάνουν μόλις το 17% των συνολικών κερδών του αθλήματος. Στο NBA το ποσοστό ξεπερνά το 50%, ενώ στο ποδόσφαιρο μπορεί να φτάσει ακόμη και το 70%. Την ίδια στιγμή, το καλεντάρι γίνεται όλο και πιο ασφυκτικό, ειδικά μετά τη διεύρυνση των Masters 1000 σε διοργανώσεις δύο εβδομάδων. «Είναι ένα μη βιώσιμο σύστημα», επαναλάμβανε ο Τζόκοβιτς.

Η PTPA βρήκε γρήγορα απήχηση, κυρίως σε παίκτες που παλεύουν μακριά από τα φώτα της κορυφής. Στο πλευρό της στάθηκαν όμως και γνωστά ονόματα, όπως η Πάουλα Μπαντόσα, η Ονς Ζαμπέρ, ο Χούμπερτ Χούρκατς και ο Πάμπλο Καρένιο Μπούστα. Παρά τον θόρυβο, για χρόνια οι επίσημοι θεσμοί του τένις αγνόησαν επιδεικτικά το νέο σωματείο. Μέχρι που, ξαφνικά, το 2025, η σύγκρουση πέρασε σε άλλο επίπεδο.

Τον Μάρτιο, η PTPA κατέθεσε αγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, κατηγορώντας ATP, WTA και Grand Slam για «ανταγωνιστικές πρακτικές καρτέλ». Οι παίκτες, σύμφωνα με την καταγγελία, είναι εγκλωβισμένοι σε ένα σύστημα όπου δεν ελέγχουν ούτε την καριέρα ούτε το εμπορικό τους αποτύπωμα, ενώ η ευημερία τους αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα. Ήταν το σημείο χωρίς επιστροφή.

Από εκείνη τη στιγμή, οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν. Με την οικονομική στήριξη του δισεκατομμυριούχου Μπιλ Άκμαν, η PTPA άρχισε να αναζητά κεφάλαια ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων για τη δημιουργία ενός νέου, ενοποιημένου circuit: του λεγόμενου Pinnacle Tour. Ένα πρωτάθλημα που θα υποσχόταν καλύτερη κατανομή εσόδων και λιγότερη καταπόνηση για τους αθλητές. Παράλληλα, το Australian Open αποστασιοποιήθηκε από τις αγωγές, ανοίγοντας δίαυλο συνεργασίας με το σωματείο των παικτών.

Οι θεσμοί αντέδρασαν άμεσα. ATP, WTA και Grand Slam έκλεισαν τις γραμμές τους και ξεκίνησαν παρασκηνιακές κινήσεις. Για ένα διάστημα, κυκλοφόρησε έντονα το σενάριο εμπλοκής της Σαουδικής Αραβίας υπέρ των παικτών. Τελικά, όμως, η ATP εξασφάλισε τη στήριξη του Public Investment Fund, προσφέροντας στη χώρα ένα νέο Masters 1000 από το 2028. Ένα ακόμη κεφάλαιο στο γεωπολιτικό παιχνίδι του παγκόσμιου αθλητισμού.

Και όμως, τη στιγμή που όλα έμοιαζαν έτοιμα για ρήξη, εμφανίστηκε μια νέα ρωγμή: η εσωτερική διάσπαση των παικτών. Ο Τζόκοβιτς, απογοητευμένος από την έλλειψη ενιαίας στάσης, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι αποστασιοποιείται από την PTPA, αφήνοντας αιχμές για «έλλειψη ηγεσίας». Στην πραγματικότητα, η απουσία στήριξης από τα δύο μεγαλύτερα αστέρια της νέας γενιάς, τον Κάρλος Αλκαράθ και τον Γιανίκ Σίνερ, βαραίνει καθοριστικά. Οι δύο κορυφαίοι παίκτες προτιμούν προς το παρόν να μείνουν εκτός της σύγκρουσης, φοβούμενοι ίσως το κόστος μιας ανοιχτής ρήξης.

Το μέλλον παραμένει θολό. Οι δικαστικές διαμάχες μπορεί να τραβήξουν για χρόνια, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι κάποια στιγμή θα απαιτηθούν συμβιβασμοί. Αν όμως η PTPA καταφέρει να βρει τα κεφάλαια που αναζητά και αν οι μεγάλοι σταρ αποφασίσουν να πάρουν θέση, το οικοδόμημα του επαγγελματικού τένις μπορεί να αλλάξει ριζικά. Ίσως να μη συμβεί τίποτα. Ίσως, όμως, το άθλημα όπως το γνωρίζουμε σήμερα να μην υπάρχει σε λίγα χρόνια. Και αυτή η αβεβαιότητα είναι, από μόνη της, η πιο επικίνδυνη πτυχή της κρίσης.

Headlines:
Stories
Bιολάντα: Το επιχειρηματικό θαύμα που σκοτείνιασε σε μια νύχτα

Bιολάντα: Το επιχειρηματικό θαύμα που σκοτείνιασε σε μια νύχτα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η NBG Securities

Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η NBG Securities

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Άλλα Αθλήματα 26.01.26

Ο αθλητισμός πεδίο μάχης των χρηματοοικονομικών κολοσσών και των κρυπτονομισμάτων

Από τις παραδοσιακές τράπεζες στις fintech εφαρμογές και τα crypto exchanges, ο παγκόσμιος αθλητισμός μετατρέπεται σε σκηνή σκληρού ανταγωνισμού για τον πελάτη του μέλλοντος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Απίστευτο συμβάν στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ: Ο Παπανικολάου πήρε ανύπαρκτη κόκκινη στο έκτο λεπτό (vid)

Απίστευτα πράγματα στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ, με αποβολή του Παπανικολάου μόλις στο 6ο λεπτό του ματς λόγω ανύπαρκτης κόκκινης κάρτας – Ακυρώθηκε και γκολ των γηπεδούχων.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ο αθλητισμός πεδίο μάχης των χρηματοοικονομικών κολοσσών και των κρυπτονομισμάτων
Άλλα Αθλήματα 26.01.26

Ο αθλητισμός πεδίο μάχης των χρηματοοικονομικών κολοσσών και των κρυπτονομισμάτων

Από τις παραδοσιακές τράπεζες στις fintech εφαρμογές και τα crypto exchanges, ο παγκόσμιος αθλητισμός μετατρέπεται σε σκηνή σκληρού ανταγωνισμού για τον πελάτη του μέλλοντος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Απίστευτο συμβάν στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ: Ο Παπανικολάου πήρε ανύπαρκτη κόκκινη στο έκτο λεπτό (vid)
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Απίστευτο συμβάν στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ: Ο Παπανικολάου πήρε ανύπαρκτη κόκκινη στο έκτο λεπτό (vid)

Απίστευτα πράγματα στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ, με αποβολή του Παπανικολάου μόλις στο 6ο λεπτό του ματς λόγω ανύπαρκτης κόκκινης κάρτας – Ακυρώθηκε και γκολ των γηπεδούχων.

Σύνταξη
Όμορφη κίνηση των Μπακς: Δώρισαν φαγητό μετά την αναβολή του αγώνα με τους Μάβερικς
Μπάσκετ 26.01.26

Όμορφη κίνηση των Μπακς: Δώρισαν φαγητό μετά την αναβολή του αγώνα με τους Μάβερικς

Ο αγώνας των Μπακς με τους Μάβερικς αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας και τα «Ελάφια» προχώρησαν σε μία σπουδαία κίνηση δωρίζοντας φαγητό στα καταφύγια του Μιλγουόκι.

Σύνταξη
Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 85-111: Μαγικός Κάρι και… περίπατος (vids)
Μπάσκετ 26.01.26

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 85-111: Μαγικός Κάρι και… περίπατος (vids)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς λύγισαν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 111-85, σε μία βραδιά που ο Στεφ Κάρι έδωσε σόου ολοκληρώνοντας το ματς με 26 πόντους, 7 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Σύνταξη
Μαρόκο: Έχασε το τρόπαιο, άλλα κέρδισε πάρα πολλά λεφτά
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Μαρόκο: Έχασε το τρόπαιο, άλλα κέρδισε πάρα πολλά λεφτά

Περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ άμεσα έσοδα, 2,3 δισ. επενδύσεις και το 80% των υποδομών του Μουντιάλ 2030 έτοιμο – Πώς το CAN 2025 μετατράπηκε σε στρατηγικό όπλο ανάπτυξης και τουρισμού για το Μαρόκο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία
Πόλο 25.01.26

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για ένατη φορά στην ιστορία της -και μάλιστα μέσα στο σπίτι της- αναδείχθηκε η Σερβία, μετά τη νίκη της με 10-7 επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα ο φορέας»
Ελλάδα 26.01.26

SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα ο φορέας»

Σε έξαρση βρίσκονται η γρίπη και οι εποχικές ιώσεις στη χώρα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας - «Θυμίζει την εποχή που είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά η H1N1»

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου
Φόρος τιμής 26.01.26

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου

Σε κλίμα συγκίνησης τίμησε ο Δήμος Πειραιά τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ο οποίος έπεσε στο καθήκον, στις 31 Ιανουαρίου 1996, υπερασπιζόμενος την πατρίδα.

Σύνταξη
«Μίλησα κι έγινε χειρότερο» – Η Άμπερ Χερντ σχολιάζει την τιμωρητική σκληρότητα της δίκης με τον Τζόνι Ντεπ
«Σιωπηλές» 26.01.26

«Μίλησα κι έγινε χειρότερο» - Η Άμπερ Χερντ σχολιάζει την τιμωρητική σκληρότητα της δίκης με τον Τζόνι Ντεπ

«Όταν οι γυναίκες εκφράζουν την άποψή τους, τα ισχυρά συστήματα κινούνται για να τις δυσφημίσουν και να τις τιμωρήσουν» αναφέρει η περιγραφή του ντοκιμαντέρ «Silenced», στο οποίο εμφανίζεται η Άμπερ Χερντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο αθλητισμός πεδίο μάχης των χρηματοοικονομικών κολοσσών και των κρυπτονομισμάτων
Άλλα Αθλήματα 26.01.26

Ο αθλητισμός πεδίο μάχης των χρηματοοικονομικών κολοσσών και των κρυπτονομισμάτων

Από τις παραδοσιακές τράπεζες στις fintech εφαρμογές και τα crypto exchanges, ο παγκόσμιος αθλητισμός μετατρέπεται σε σκηνή σκληρού ανταγωνισμού για τον πελάτη του μέλλοντος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Απίστευτο συμβάν στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ: Ο Παπανικολάου πήρε ανύπαρκτη κόκκινη στο έκτο λεπτό (vid)
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Απίστευτο συμβάν στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ: Ο Παπανικολάου πήρε ανύπαρκτη κόκκινη στο έκτο λεπτό (vid)

Απίστευτα πράγματα στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ, με αποβολή του Παπανικολάου μόλις στο 6ο λεπτό του ματς λόγω ανύπαρκτης κόκκινης κάρτας – Ακυρώθηκε και γκολ των γηπεδούχων.

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς
Αναμένονται νέες συνομιλίες 26.01.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς

«Το εδαφικό ζήτημα παραμένει θεμελιώδες για τη Ρωσία για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», δηλώνει το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Δικαιώνουν τον Νίκο Ανδρουλάκη οι εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών;
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Δικαιώνουν τον Νίκο Ανδρουλάκη οι εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών;

Ως κομβικές αντιμετωπίζουν στο ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες αποκαλύψεις του In για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζουν τη «θεσμική» διαδρομή που ακολούθησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το 2022, ενόψει και της εξέτασης της προσφυγής του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Όμορφη κίνηση των Μπακς: Δώρισαν φαγητό μετά την αναβολή του αγώνα με τους Μάβερικς
Μπάσκετ 26.01.26

Όμορφη κίνηση των Μπακς: Δώρισαν φαγητό μετά την αναβολή του αγώνα με τους Μάβερικς

Ο αγώνας των Μπακς με τους Μάβερικς αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας και τα «Ελάφια» προχώρησαν σε μία σπουδαία κίνηση δωρίζοντας φαγητό στα καταφύγια του Μιλγουόκι.

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο