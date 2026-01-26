magazin
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
26.01.2026 | 14:22
Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο κανένας που δεν φοβήθηκε τον Πούτιν – Μισθοφόροι Wagner σε σχολεία και άλλα μαθήματα προπαγάνδας
Culture Live 26 Ιανουαρίου 2026, 19:50

Ο κανένας που δεν φοβήθηκε τον Πούτιν – Μισθοφόροι Wagner σε σχολεία και άλλα μαθήματα προπαγάνδας

Η σοκαριστική αποκάλυψη ότι μέλη της Wagner διδάσκουν σε παιδιά κάτω των δέκα ετών τη χρήση αυτόματων όπλων είναι μία μόλις σκηνή από το ντοκιμαντέρ Mr. Nobody Against Putin (Ο κ. Κανένας εναντίον του Πούτιν) που διεκδικεί Όσκαρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Spotlight

Σε μια σκηνή από το ντοκιμαντέρ Mr. Nobody Against Putin (Ο κ. Κανένας εναντίον του Πούτιν), παιδιά του δημοτικού εκπαιδεύονται στη χρήση αυτόματων όπλων από μισθοφόρους της Wagner σε μια πραγματική, φυσικοποιημένη δυστοπία.

Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ που έκανε πρεμιέρα στο Sundance, καταγράφει με αμείλικτη ειλικρίνεια πώς το Κρεμλίνο «κλέβει» τις ψυχές των ανηλίκων, μετατρέποντας τα σχολεία σε στρατώνες και διεκδικεί τρόπαιο στα φετινά Όσκαρ. Πολλοί λένε ότι θα το κερδίσει.

Στο Καραμπάς, μια πόλη 13.000 κατοίκων που θυμίζει αστική κόλαση λόγω της ακραίας μόλυνσης από τα εργοστάσια χαλκού, ο Πάβελ «Πάσα» Ταλάνκιν προσπαθούσε να προσφέρει στους μαθητές του ένα καταφύγιο κανονικότητας.

Όλα όμως άλλαξαν τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέβαλε στις σχολικές αίθουσες, όχι μόνο μέσω της προπαγάνδας, αλλά και μέσω μιας βίαιης στρατιωτικοποίησης της εκπαίδευσης που ξεκινά από την ηλικία των επτά ετών.

Τότε, σε μια από τις πιο μολυσμένες πόλεις του κόσμου, αυτός ο χαρισματικός δάσκαλος αποφάσισε να καθαρίσει το τοπίο από την τοξική προπαγάνδα του Κρεμλίνου.

Η ταινία του Ντέιβιντ Μπορενστάι νξεκινά σαν μια σκοτεινή κωμωδία καταστάσεων και εξελίσσεται σε ένα θρίλερ επιβίωσης και ηθικής. Στο επίκεντρο της βρίσκεται ο Ταλάνκιν, ένας αγαπητός δάσκαλος δημοτικού οιυ που εκτελούσε χρέη εικονολήπτη για το σχολείο του και απαθανάτισε μια καθημερινότητά που άλλαξε μπροστά στα μάτια του με υλικό τους μικρούς μαθητές του.

Όταν η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία άρχισε να καταπίνει τα πάντα στο πέρασμά της, μετατρέποντας τις αίθουσες διδασκαλίας σε πεδία ιδεολογικής κατήχησης και καθώς ο πόλεμος κλιμακωνόταν, ο Πάσα υποχρεώθηκε από τους γραφειοκράτες να καταγράφει τη νέα «πατριωτική εκπαίδευση».

Παρελάσεις, εθνικούς ύμνους και μαθήματα αναθεωρητικής ιστορίας που διέγραφαν την ύπαρξη της Ουκρανίας.

Βλέποντας τους πρώην μαθητές του να επιστρατεύονται και την κάμερά του να χρησιμοποιείται ως εργαλείο προώθησης ενός άδικου πολέμου, ο δάσκαλος πήρε μια μοιραία απόφαση. Μετέτρεψε το γραφείο του σε κέντρο συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, καταγράφοντας κρυφά εκατοντάδες ώρες υλικού που αποκάλυπταν τον μηχανισμό πλύσης εγκεφάλου των ανήλικων μαθητών του.

Η ταινία, τολμηρή για όσα καταφέρνει,  δεν μιλά απλώς για τον θάνατο στο μέτωπο, αλλά για την ιδεολογική δηλητηρίαση μιας γενιάς που εκπαιδεύεται να θεωρεί τον πόλεμο ως τη μόνη δυνατή πραγματικότητα

Η μεταμόρφωση του από ερασιτέχνη καμεραμάν σε ντοκιμαντερίστα ολοκληρώθηκε μέσα από μια ριψοκίνδυνη συνεργασία με τον Μπορενστάιν, έναν Αμερικανό σκηνοθέτη με έδρα την Κοπεγχάγη.

Για περισσότερα από δύο χρόνια, οι δυο τους επικοινωνούσαν μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών, μεταφέροντας αρχεία βίντεο που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν στη φυλακή για προδοσία.

Ο Μπορενστάιν, έμπειρος στην πλοήγηση υπό αυταρχικά καθεστώτα λόγω της θητείας του στην Κίνα, επέλεξε να μην ενημερώσει τους συμμετέχοντες στην ταινία για την ύπαρξή της, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλειά τους, εγείροντας βέβαια σύνθετα ηθικά ερωτήματα.

Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας καταγράφει με ωμό ρεαλισμό  το βαρύ τίμημα της προπαγάνδας στις τοπικές κοινωνίες. Ωστόσο, η ταινία δεν στερείται χιούμορ.

Ακολουθώντας το παράδειγμα του Αλεξέι Ναβάλνι, ο Ταλάνκιν και ο Μπορενστάιν χρησιμοποιούν τη γελοιοποίηση του παραλόγου ως μέσο αντίστασης. Η ικανότητα να χλευάζεις τη βλακεία του καθεστώτος παραμένει, σε τελική ανάλυση, η πιο ηχηρή απάντηση απέναντι στην καταπίεση, διασώζοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια μέσα στο σκοτάδι.

Βέβαια το χιούμορ δεν μπορεί να σβήσει τη δυστοπία. Η «πατριωτική εκπαίδευση» που κατέγραψε κρυφά ο Ταλάνκιν ξεπερνά κάθε φαντασία.

Ο Ταλάνκιν πήρε το τεράστιο ρίσκο να φυγαδεύσει αυτό το υλικό έξω από τη Ρωσία, γνωρίζοντας ότι οι πράξεις του συνιστούν εσχάτη προδοσία

YouTube thumbnail

Οι δάσκαλοι υποχρεούνται να απαγγέλλουν λέξη προς λέξη τα κυβερνητικά μανιφέστα, ενώ το μάθημα της φυσικής αγωγής έχει αντικατασταθεί από στρατιωτικά γυμνάσια.

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο είναι η παρουσία μελών της διαβόητης οργάνωσης Wagner μέσα στα σχολεία, όπου διδάσκουν σε παιδιά τη χρήση επιθετικών τυφεκίων.

Στα διαλείμματα, αντί για παιχνίδι, διοργανώνονται διαγωνισμοί ρίψης χειροβομβίδας, με τους «καλύτερους» μαθητές να βραβεύονται για την ικανότητά τους να σκοτώνουν.

Ο Ταλάνκιν, χρησιμοποιώντας τον επαγγελματικό του εξοπλισμό, κατέγραψε την αργή διολίσθηση των μαθητών του στην άβυσσο. Η κάμερα εστιάζει στην τραγική φιγούρα μιας μαθήτριας που έχασε τον αδελφό της στη μάχη, η οποία όμως παραμένει βουβή, φοβούμενη ότι ο θρήνος της θα θεωρηθεί προδοσία προς το κράτος.

Η ταινία, τολμηρή για όσα καταφέρνει,  δεν μιλά απλώς για τον θάνατο στο μέτωπο, αλλά για την ιδεολογική δηλητηρίαση μιας γενιάς που εκπαιδεύεται να θεωρεί τον πόλεμο ως τη μόνη δυνατή πραγματικότητα.

Ο Ταλάνκιν πήρε το τεράστιο ρίσκο να φυγαδεύσει αυτό το υλικό έξω από τη Ρωσία, γνωρίζοντας ότι οι πράξεις του συνιστούν εσχάτη προδοσία.

Με τη βοήθεια του σκηνοθέτη Ντέιβιντ Μπορενστάιν και παραγωγών από την Τσεχία, το υλικό αυτό μορφοποιήθηκε σε ένα «επείγον» ντοκουμέντο που διεκδικεί αναγνώριση καθώς αποτυπώνει όσα συμβαίνουν στα γρανάζια της προπαγάνδας που κοστίζει ζωές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Κάθετος διάδρομος: Ισχνό το ενδιαφέρον στη δημοπρασία για μεταφορά αερίου

Κάθετος διάδρομος: Ισχνό το ενδιαφέρον στη δημοπρασία για μεταφορά αερίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Κοινωνία
Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα

inWellness
inTown
Stream magazin
Once Upon a Time in Shaolin: Ένα ντοκιμαντέρ για το πιο σπάνιο και ακριβό άλμπουμ όλων των εποχών
One of the kind 26.01.26

Once Upon a Time in Shaolin: Ένα ντοκιμαντέρ για το πιο σπάνιο και ακριβό άλμπουμ όλων των εποχών

Το ντοκιμαντέρ The Disciple μας βάζει στον κόσμο των Wu-Tang Clan και του ράπερ Cilvaringz, όταν για έξι χρόνια συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν το πιο σπάνιο άλμπουμ όλων των εποχών: το Once Upon a Time in Shaolin.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τζόγος με το θάνατο σε live μετάδοση: Ηρωϊσμός ή κανιβαλισμός το Skyscraper Live του Άλεξ Χόλοντ;
Culture Live 26.01.26

Τζόγος με το θάνατο σε live μετάδοση: Ηρωϊσμός ή κανιβαλισμός το Skyscraper Live του Άλεξ Χόλοντ;

Η διαφορά ανάμεσα στο μονταρισμένο δράμα και τον ωμό, ζωντανό τρόμο της απευθείας μετάδοσης διεκδίκησε την τηλεθέαση στο Netflix με την αναρρίχηση του Άλεξ Χόλοντ να αναδεικνύει την τηλεθέαση του θανάτου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν – Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου
Είμαστε τρελούτσικοι 26.01.26

Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν - Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου

Στο βιβλίο του «The Theory of Everything Else» (Η Θεωρία για Όλα τα Άλλα), ο κωμικός και συγγραφέας Dan Schreiber συγκεντρώνει τις πιο τρελές, αστείες (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις πιο επικίνδυνες) ιδέες που έχει σκεφτεί η ανθρωπότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μάικλ Παρέντι: Πέθανε ο «ενοχλητικός διανοούμενος» της αμερικανικής Αριστεράς του 20ού αιώνα
Θλίψη 26.01.26

Μάικλ Παρέντι: Πέθανε ο «ενοχλητικός διανοούμενος» της αμερικανικής Αριστεράς του 20ού αιώνα

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο Μάικλ Παρέντι, εμβληματική μορφή της αμερικανικής μαρξιστικής σκέψης. Ένας πολιτικός επιστήμονας που άσκησε ανελέητη κριτική στον ιμπεριαλισμό, τον καπιταλισμό και τη μιντιακή εξουσία, μένοντας μέχρι τέλους ασυμβίβαστος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μα πώς μπορεί κανείς να μισεί έναν σκαντζόχοιρο; Η σκοτεινή ιστορία πίσω από ένα αξιολάτρευτο ζωάκι
Μεσαίωνας 25.01.26

Μα πώς μπορεί κανείς να μισεί έναν σκαντζόχοιρο; Η σκοτεινή ιστορία πίσω από ένα αξιολάτρευτο ζωάκι

Σήμερα δύσκολα θα φανταζόταν κανείς ότι ένα ζωάκι σαν τον σκαντζόχοιρο θα μπορούσε να προκαλεί φόβο ή μίσος. Κι όμως, πίσω από τη χαριτωμένη εικόνα του κρύβεται μια μακρά ιστορία προκαταλήψεων και διωγμών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Αγκάθα Κρίστι στην Αθήνα, ο Έλληνας γιατρός που την ενέπνευσε, η ερωτική απογοήτευση και το ταξίδι στη Βαγδάτη
Plot twist 25.01.26

Η Αγκάθα Κρίστι στην Αθήνα, ο Έλληνας γιατρός που την ενέπνευσε, η ερωτική απογοήτευση και το ταξίδι στη Βαγδάτη

Η «βασίλισσα του εγκλήματος» έζησε μια ζωή που θα μπορούσε να γίνει μπεστ σέλερ μυθιστόρημα γραμμένο μάλιστα από την ίδια. Η Αγκάθα Κρίστι ήταν μια ατρόμητη ταξιδιώτισσα. Οι τοποθεσίες των περισσότερων αστυνομικών μυθιστορημάτων της ήταν εμπνευσμένες από μέρη που είχε επισκεφθεί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Sinners» – H ιστορία της εποχής μας στο ίδιο μοτίβο «διαίρει και βασίλευε» του παρελθόντος
Όσκαρ 2026 25.01.26

«Sinners» - H ιστορία της εποχής μας στο ίδιο μοτίβο «διαίρει και βασίλευε» του παρελθόντος

«Αυτό που ανυψώνει το «Sinners» πέρα από το γκορ — αυτό που το καθιστά ένα απολαυστικό έργο ιστορικής φαντασίας — είναι οι λεπτομέρειες που εξυφαίνονται στο πατρόν της ιστορίας» γράφει ο συγγραφέας LZ Granderson στους Los Angeles Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Skyscraper Live»: Ο θρύλος του free solo Άλεξ Χόνολντ σκαρφάλωσε και τον ουρανοξύστη Taipei 101
508 μέτρα 25.01.26

«Skyscraper Live»: Ο θρύλος του free solo Άλεξ Χόνολντ σκαρφάλωσε και τον ουρανοξύστη Taipei 101

Ο Άλεξ Χόνολντ ανέβηκε τον ουρανοξύστη Taipei 101, φτάνοντας στην κορυφή των 508 μέτρων μπροστά σε πλήθος θεατών, σε μια ανάβαση που μεταδόθηκε ζωντανά από το Netflix. Ο Αμερικανός θρύλος της αναρρίχησης ακολούθησε την γνωστή για αυτόν «συνταγή»: το free solo.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έπρεπε και μπόρεσε – Το νέο τηλεοπτικό Dragon Ball Super: Beerus έρχεται το φθινόπωρο του 2026
Akira Toriyama 25.01.26

Έπρεπε και μπόρεσε – Το νέο τηλεοπτικό Dragon Ball Super: Beerus έρχεται το φθινόπωρο του 2026

Το Dragon Ball Super: Beerus ανακοινώθηκε επίσημα ως νέο τηλεοπτικό anime και θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2026, ως αναβαθμισμένη εκδοχή της σειράς, με πλήρη αναδόμηση εικόνας και αφήγησης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ένας κόσμος χωρίς άσχημους ανθρώπους θα ήταν φρικτός» – Η σύγχρονη εμμονή με την τελειότητα
Ozempic era 25.01.26

«Ένας κόσμος χωρίς άσχημους ανθρώπους θα ήταν φρικτός» - Η σύγχρονη εμμονή με την τελειότητα

Μετά την καθολικά κατακριτέα σειρά All’s Fair, έρχεται η μαύρη κωμωδία του Ράιαν Μέρφι, The Beauty, για το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι άνθρωποι ώστε να επιτύχουν τη σωματική τελειότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;
Μήλιοι VS Αθηναίοι 24.01.26

Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;

Όταν ο Μαρκ Κάρνεϊ επικαλέστηκε στο Νταβός τον Θουκυδίδη, δεν έκανε απλώς μια ιστορική αναφορά, αλλά επανέφερε τη σκληρή ιδέα ότι στη διεθνή πολιτική η ισχύς προηγείται του δικαίου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά
Taipei 101 24.01.26

Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά

Η ζωντανή ανάβαση του Άλεξ Χόνολντ στον ουρανοξύστη Taipei 101 για το «Skyscraper Live» του Netflix αναβλήθηκε λόγω βροχής. Τι δήλωσε ο ίδιος για την αμοιβή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έλσα Σκιαπαρέλι: «Πεινασμένη για στοργή, τρελό ταλέντο, τολμηρή προσωπικότητα» – Λογικό να τη μισεί η Κοκό Σανέλ
Μόδα και υπέρβαση 24.01.26

Έλσα Σκιαπαρέλι: «Πεινασμένη για στοργή, τρελό ταλέντο, τολμηρή προσωπικότητα» - Λογικό να τη μισεί η Κοκό Σανέλ

Ως παιδί, προσπάθησε να φυτέψει λουλούδια στο πρόσωπό της, για να κρυφτεί από την πραγματικότητα. Η νέα έκθεση «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» (Σκιαπαρέλι: Η Μόδα γίνεται Τέχνη) στο Λονδίνο εξερευνά τις πολυάριθμες συνεργασίες της σχεδιάστριας με σουρεαλιστές αστέρες, από τον Νταλί έως τον Μαν Ρέι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η μάχη της παραμονής στη Super League: Οι έξι «μονομάχοι» και οι μικρές διαφορές που τους χωρίζουν
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Η μάχη της παραμονής στη Super League: Οι έξι «μονομάχοι» και οι μικρές διαφορές που τους χωρίζουν

Εξι ομάδες… σέρνουν τον χορό των καταραμένων στη Super League! Κηφισιά, ΟΦΗ, Ατρόμητος, ΑΕΛ, Παναιτωλικός και Αστέρας Τρίπολης κάθε άλλο παρά άνετα αισθάνονται για την παραμονή τους.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ενώ το κλίμα αλλάζει, εμείς δεν αλλάζουμε
Παναγιώτης Δημόπουλος 26.01.26

Ενώ το κλίμα αλλάζει, εμείς δεν αλλάζουμε

Ο καθηγητής Οικολογίας και γραμματέας του τομέα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δημόπουλος, με άρθρο του στο in αναφέρεται στην κλιματική κρίση και προτείνει δράσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της στην Ελλάδα

Σύνταξη
Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για δημιουργία «Ισλαμικού ΝΑΤΟ», ο ρόλος της Τουρκίας και η Αθήνα
Πολιτική 26.01.26

Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για δημιουργία «Ισλαμικού ΝΑΤΟ», ο ρόλος της Τουρκίας και η Αθήνα

Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής κάνουν τη Σαουδική Αραβία να αναζητά αναβαθμισμένο ρόλο επιδιώκοντας νέες συμμαχίες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ουκρανία 26.01.26

«Δεν ήξερα καν πώς να πυροβολώ»: Πώς νεαροί Αφρικανοί εξαπατήθηκαν για να πολεμήσουν για τη Ρωσία

Προσελκύονται από ψευδείς αγγελίες εργασίας, κατατάσσονται εν αγνοία τους κατά την άφιξή τους στη Ρωσία και τίθενται σε θανάσιμο κίνδυνο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Άγνοια και εθνικιστικές κορώνες από τη Μαρία Καρυστιανού στην παρθενική παρέμβασή της για τα ελληνοτουρκικά
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν 26.01.26

Άγνοια και εθνικιστικές κορώνες από τη Μαρία Καρυστιανού στην παρθενική παρέμβασή της για τα ελληνοτουρκικά

«Να κρίνουν οι Έλληνες», λίγο διεθνές δίκαιο και καρφί για «εθνική προδοσία»: φράσεις ατάκτως ερριμμένες στην επικίνδυνα απλοϊκή παρθενική παρέμβαση από τη Μαρία Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά

Σύνταξη
Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ

Σωρεία λαθών από την αμυντική συμπεριφορά των παικτών του Άρη, έδωσε την ευκαιρία στους παίκτες του Λεβαδειακού να σκοράρουν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων κι έτσι να αποσπάσουν πολύτιμη ισοπαλία.

in.gr Team
Νάταλι Πόρτμαν στο Sundance: Καταγγέλλει τη βία της ICE και τους αποκλεισμούς σε βάρος των γυναικών
«Βαρβαρότητα» 26.01.26

Νάταλι Πόρτμαν στο Sundance: Καταγγέλλει τη βία της ICE και τους αποκλεισμούς σε βάρος των γυναικών

Με κονκάρδες «ICE Out» και «Be Good», η Νάταλι Πόρτμαν μετέτρεψε την προώθηση του The Gallerist σε πολιτική παρέμβαση, μιλώντας ανοιχτά για τη βία της ICE αλλά και για τον συστηματικό αποκλεισμό γυναικών δημιουργών από τη αναγνώριση στα βραβεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της ΠΑΕ στους οπαδούς για το Άμστερνταμ – Έτσι θα εισέλθουν στο γήπεδο του Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της ΠΑΕ στους οπαδούς για το Άμστερνταμ – Έτσι θα εισέλθουν στο γήπεδο του Άγιαξ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε οδηγίες με τις οποίες καθοδηγεί τους φιλάθλους των ερυθρόλευκων για την παρουσία τους στο Άμστερνταμ, αλλά και την είσοδό τους στο γήπεδο του Άγιαξ.

Σύνταξη
Ιράν: Το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» σε απόσταση βολής – Η Τεχεράνη προειδοποιεί για «επώδυνη απάντηση»
Πολεμικό κλίμα 26.01.26

Ιράν: Το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» σε απόσταση βολής – Η Τεχεράνη προειδοποιεί για «επώδυνη απάντηση»

Αυτή η κίνηση της «αρμάδας», όπως την έχει χαρακτηρίσει ο Τραμπ, ήρθε μετά την προειδοποίηση του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν, οι δυνάμεις του έχουν «το δάχτυλο στη σκανδάλη».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΟΣΕΤΕΕ: Μαύρη μερα για την Ελλάδα το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα – Ανθρωπιστική κρίση στους χώρους δουλειάς
ΟΣΕΤΕΕ 26.01.26

Μαύρη μερα για την Ελλάδα το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα - Ανθρωπιστική κρίση στους χώρους δουλειάς

Το εργατικο δυστύχημα στα Τρίκαλα, με θύματα πέντε εργάτριες νυχτερινής βάρδιας, δεν ήταν η κακιά στιγμή. Ήταν άλλη μια πράξη στην εξελισσόμενη τραγωδία της ανθρωπιστικής κρίσης στους χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σιντικής στις Σέρρες – Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι κτηνοτρόφων
Ελλάδα 26.01.26

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σιντικής στις Σέρρες – Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι κτηνοτρόφων

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκτελούνται εργασίες με βαρέα μηχανήματα έργου στην κοιλάδα του Κρουσοβίτη στο Σιδηρόκαστρο ώστε να μην φτάσουν τα νερά σε κατοικημένες περιοχές.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Διαχρονικά υπέρ της διεύρυνσης της συμμετοχής των αποδήμων στα κοινά, αλλά…
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

ΠΑΣΟΚ: Διαχρονικά υπέρ της διεύρυνσης της συμμετοχής των αποδήμων στα κοινά, αλλά…

Να τοποθετηθεί όταν η κυβέρνηση φέρει το σχέδιο της για τους αποδήμους επιφυλάσσεται το ΠΑΣΟΚ, με τον Κώστα Τσουκαλά να δηλώνει ότι είμαστε διαχρονικά υπέρ της διεύρυνσης της εκπροσώπησης και της συμμετοχής των Ελλήνων αποδήμων στα κοινά αλλά υπό προϋποθέσεις.

Σύνταξη
Ένα αναπάντεχο ρεκόρ: Ο κόσμος μετράει 8 χρόνια από την τελευταια πυρηνική έκρηξη – Πόσο θα κρατήσει;
Ένα αναπάντεχο ρεκόρ 26.01.26

Ο κόσμος μετράει 8 χρόνια από την τελευταια πυρηνική έκρηξη - Πόσο θα κρατήσει;

Ο κόσμος έχει περάσει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς πυρηνική έκρηξη από την αρχή της ατομικής εποχής, πριν από περισσότερα από 80 χρόνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η εκδίκηση του «σπασίκλα» – Γιατί οι άνδρες ερωτεύτηκαν ξανά τα γυαλιά οράσεως;
Ματιές 26.01.26

Η εκδίκηση του «σπασίκλα» - Γιατί οι άνδρες ερωτεύτηκαν ξανά τα γυαλιά οράσεως;

Οι λεπτοί σκελετοί και οι χρωματισμένοι φακοί αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες αμπαλάρουν τον εαυτό τους. Τα γυαλιά έχουν γίνει το απαραίτητο αξεσουάρ – ακόμα και χωρίς συνταγή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο – Τα πρώτα σενάρια που εξετάζονται
Ελλάδα 26.01.26

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο – Τα πρώτα σενάρια που εξετάζονται

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά που δηλώνει διαρροή αερίου πριν από την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο