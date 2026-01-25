Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός 85-98: Με «τριπλό» Γουόρντ, «καθάρισε» στη Ρόδο και φουλάρει για Μπαρτσελόνα (vids)

Σε έναν αγώνα που είχε… πολλά ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει δύσκολα από την έδρα του Κολοσσού Ρόδου με 98-85, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, έχοντας σε τεράστια βραδιά τον Τάισον Γουόρντ που πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση κάνοντας τριπλ-νταμπλ. Αποβλήθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ μετά από τσακωμό με τον Ανδρέα Πετρόπουλο, ενώ με πρόβλημα αποχώρησε ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Οι Ερυθρόλευκοι είδαν τους Ροδίτες να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, κλείνοντας μπροστά το πρώτο ημίχρονο, ωστόσο στο δεύτερο μέρος ανέβασαν την απόδοσή τους, έπαιξαν καλύτερη άμυνα, και μπόρεσαν να καθαρίσουν την υπόθεση νίκη.

Ο Γουόρντ ολοκλήρωσε το ματς έχοντας 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 33 λεπτά συμμετοχής. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 23 πόντους, ο Ντόντα Χολ είχε 18, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ 15 και ο Άλεκ Πίτερ 10 πόντους. Από την άλλη, ο Τσέισον Ραντλ είχε 26 πόντους και ο Τέβιν Μακ 22.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να πατά καλά παίρνοντας ένα προβάδισμα της τάξεως του +9 (6-15) δείχνοντας να ελέγχει τη ροή του αγώνα, ωστόσο ο Κολοσσός Ρόδου έδειξε χαρακτήρα και μείωσε σε 19-16 στο 8′ με τους Ερυθρόλευκους να ένα σερί 8-0 και να κλείνουν την πρώτη περίοδο με διψήφια διαφορά και το 27-16.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασαν στο +14 (32-18), όμως οι Ροδίτες έτρεξαν ένα δικό τους σερί 10-0 για να μειώσουν σε 32-28 στο 14′. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι δεν σταμάτησαν να πιέζουν και μπόρεσαν να ισοφαρίσουν σε 41-41 στο 19′, ενώ κατάφεραν να περάσουν μπροστά με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου χάρη στο καλάθι του Μακ για το 46-43.

Στο δεύτερο μέρος οι Πειραιώτες πάτησαν γκάζι και πήραν ξανά τα ηνία με το 53-49 στο 22′. Ο Κολοσσός μείωσε σε 58-57, ο Ολυμπιακός όμως έτρεξε ένα σερί 9-0 για να πάει στο +10 (67-57) στο 27′. Οι Ερυθρόλευκοι διατήρησαν την καλή διαφορά τους και έκλεισαν την τρίτη με το 77-63 και το +14.

Με το ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Ανδρέας Πετρόπουλος πιάστηκαν στα χέρια μετά από σπρώξιμο του τελευταίου στον πρώτο ύστερα από μία διεκδίκηση. Ο Βούλγαρος εκνευρίστηκε και απειλήθηκε σύρραξη με τους ψυχραιμότερους να παρεμβαίνουν. Εν τέλει οι διαιτητές έδωσαν από ένα αντιαθλητικό και ντισκαλιφιέ στον Βεζένκοφ. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε άψογα το υπόλοιπο του ματς, και έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα.