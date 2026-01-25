Έρχεται τη Δευτέρα ο Τζόσεφ στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πριν από μερικά 24ωρα την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ μέχρι το τέλος του χρόνου, με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν και προσθέτει στη «μηχανή» του έναν πολύ ποιοτικό γκαρντ, δημιουργώντας ένα από τα πιο πλήρη ρόστερ στην ιστορία του.

Ο Καναδός γκαρντ αποτελεί τον τέταρτο πλέι μέικερ που θα έχει στο ρόστερ του ο Ολυμπιακός και προσθέτει μεγαλύτερη ασφάλεια στον Γιώργο Μπαρτζώκα, την ώρα που η σεζόν μπαίνει στην τελική της ευθεία. Ο Τζόσεφ έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό και πλέον αναμένεται το πρωί της Δευτέρας περίπου στις 9.00 στο Ελευθέριος Βενιζέλος, προκειμένου να ενσωματωθεί στις προπονήσεις των πρωταθλητών Ελλάδας και να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 34χρονος NBAer θα έρθει με πτήση από το Μαϊάμι μέσω Κωνσταντινούπολης, θα έχει την πρώτη του επαφή με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους συνεργάτες του, ενώ θα ακολουθήσει και το ομαδικό πρόγραμμα των Πειραιωτών, που σήμερα (13:00) αντιμετωπίζουν τον Κολοσσό Ρόδου εκτός έδρας για το πρωτάθλημα.

Ποιος είναι ο Κόρι Τζόσεφ

Ο Τζόσεφ προέρχεται από μια μπασκετική οικογένεια καθώς οι γονείς του ασχολούνται και οι δύο με το μπάσκετ, έχοντας παίξει στο παρελθόν, αλλά και έχοντας προπονήσει ομάδες στον Καναδά.

Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε από το 2011 όταν και εντάχθηκε στο δυναμικό του κολλεγίου του Τέξας και στη συνέχεια πήγε στους Σπερς. Στα σπιρούνια έμεινε έως το 2015 όταν και κατέκτησε το πρωτάθλημα με τα «σπιρούνια» στους τελικούς με τους Μαϊάμι Χιτ, όντας ένας από τους αγαπημένους του κόσμου της ομάδας, αλλά και του Γκρεγκ Πόποβιτς ο οποίος εκτιμούσε το πάθος και την δίψα με την οποία αγωνιζόταν κάθε φορά που έπαιζε.

Έπειτα ακολούθησαν οι Τορόντο Ράπτορς (2015-17), οι Ιντιάνα Πέισερς (2017-19), οι Σακραμέντο Κινγκς (2019-21), οι Ντιτρόιτ Πίστονς (2021-23), οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (2023-24) και τελευταίος σταθμός οι Ορλάντο Μάτζικ (2024-25).

Την αγωνιστική περίοδο 2024-25 στο Ορλάντο είχε 3.5 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο στα 50 ματς που πάτησε παρκέ. Στα 16 εξ αυτών ξεκίνησε βασικός. Συνολικά στην καριέρα του στο ΝΒΑ μέτρησε αγωνίστηκε σε 953 παιχνίδια στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, έχοντας 6,7 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ κατά μέσο όρο.