Οι γυναίκες στο περιθώριο της υγειονομικής περίθαλψης: Χάνουν 75 εκατ. χρόνια υγιούς ζωής ετησίως

Οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν το 49% του παγκόσμιου πληθυσμού και, ενώ ζουν περισσότερο από τους άνδρες, περνάνε το 25% της ζωής τους με κακή υγεία ή με κάποια αναπηρία.

Ωστόσο, οι επενδύσεις στην υγεία των γυναικών παραμένουν δυσανάλογα χαμηλές και εστιάζονται σε λίγους μόνο θεραπευτικούς τομείς.

Η υγεία των γυναικών λαμβάνει μόνο το 6% των συνολικών ιδιωτικών επενδύσεων στην υγειονομική περίθαλψη, ενώ οι εταιρείες που επικεντρώνονται αποκλειστικά στην υγεία των γυναικών προσελκύουν λιγότερο από το 1%, σύμφωνα με μια νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) και της Boston Consulting Group (BCG).

«Η ισότητα των φύλων έχει προχωρήσει, αλλά το χάσμα μεταξύ των επιτυχημένων πολιτικών υγείας για τους άνδρες και τις γυναίκες παραμένει σημαντικό», έγραψαν στην έκθεση η Trish Stroman από την BCG και ο Shyam Bishen από το WEF.

Στον τομέα της τεχνολογίας υγείας, το χάσμα είναι μεγαλύτερο.

Μια ανάλυση της διεθνούς εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Alantra διαπίστωσε ότι οι εταιρείες που ασχολούνται με την υγεία των γυναικών απέσπασαν μόλις το 2% των 41,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων (35,1 δισεκατομμύρια ευρώ) που διατέθηκαν για χρηματοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα της τεχνολογίας υγείας το 2023.

Έρευνα της BCG έδειξε ότι η σωστή προληπτική εξέταση και η καλύτερη φροντίδα των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, εστιάζοντας μόνο σε τέσσερις παθήσεις – εμμηνόπαυση, οστεοπόρωση, νόσος Αλτσχάιμερ και καρδιαγγειακές παθήσεις – θα μπορούσε να απελευθερώσει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια (85 δισεκατομμύρια ευρώ) σε αγοραία αξία.

Οι περιορισμένες επενδύσεις, σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό της έρευνας, τα κλινικά δεδομένα και την πρόσβαση στην περίθαλψη, συνεχίζουν να εδραιώνουν αυτό το χάσμα.

«Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο ένα έλλειμμα στη δημόσια υγεία, αλλά και μια ιστορική αναποτελεσματικότητα της αγοράς», αναφέρει η έκθεση σύμφωνα με το euronews.

Ένα δυσανάλογο βάρος ασθενειών

Πολλές ασθένειες επηρεάζουν τις γυναίκες με μοναδικό, διαφορετικό και δυσανάλογο τρόπο.

Οι γυναίκες πάσχουν από παθήσεις που αφορούν συγκεκριμένα το φύλο τους, όπως η ενδομητρίωση, η εμμηνόπαυση, το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και ορισμένοι τύποι καρκίνου.

Συνολικά, οι γυναίκες χάνουν περίπου 75 εκατομμύρια χρόνια υγιούς ζωής κάθε χρόνο, που ισοδυναμεί με μία εβδομάδα υγείας που χάνεται ανά γυναίκα, ανά έτος, σύμφωνα με την έκθεση.

Πέντε παθήσεις που αφορούν συγκεκριμένα το γυναικείο φύλο – ενδομητρίωση, μητρική υγεία, προεμμηνορροϊκό σύνδρομο (PMS), εμμηνόπαυση και καρκίνος του τραχήλου της μήτρας – αντιπροσωπεύουν το 14% του φορτίου των γυναικείων ασθενειών, αλλά έχουν λάβει λιγότερο από το 1% της σχετικής χρηματοδότησης για έρευνα τα τελευταία χρόνια.

Οι γυναίκες στο περιθώριο της χρηματοδότησης της υγειονομικής περίθαλψης

Υπάρχει μια σαφής αναντιστοιχία μεταξύ των ροών χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα και του φορτίου των ασθενειών, σύμφωνα με τη νέα έκθεση.

Μεταξύ 2020 και 2025, η συνολική χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα για την υγειονομική περίθαλψη ανήλθε σε 2,87 τρισεκατομμύρια δολάρια (2,45 τρισεκατομμύρια ευρώ). Από αυτό το ποσό, η υγεία των γυναικών έλαβε 175 δισεκατομμύρια δολάρια (149 δισεκατομμύρια ευρώ) – το 6%.

Η χρηματοδότηση παραμένει σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένη στην αναπαραγωγική υγεία, τους καρκίνους των γυναικών και τη μητρική φροντίδα, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% των αναγνωρισμένων χρηματοδοτικών ενεργειών και το 90% του αναγνωρισμένου κεφαλαίου μεταξύ 2020 και 2025.

Αντίθετα, οι παθήσεις με υψηλή συχνότητα που αφορούν ειδικά τις γυναίκες – όπως η ενδομητρίωση, η εμμηνόπαυση, το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και η υγεία της εμμηνόρροιας – αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 2% του προσδιορισμένου προϋπολογισμού για την υγεία των γυναικών.

Όταν εξετάζουμε θεραπευτικούς τομείς που επηρεάζουν τις γυναίκες διαφορετικά και δυσανάλογα, όπως η ψυχική υγεία, οι ενδοκρινικές και οι καρδιαγγειακές παθήσεις, η ανισότητα είναι ακόμη πιο εμφανής.

Σε όλους αυτούς τους τομείς συνολικά, μόνο περίπου το 1% των προσδιορισμένων χρηματοδοτικών γεγονότων και ακόμη λιγότερο από το προσδιορισμένο κεφάλαιο διατέθηκε για την υγεία των γυναικών.

Πώς να προχωρήσουμε

Η έκθεση προσδιορίζει τα αξιόπιστα στοιχεία ως τον κύριο μοχλό για την προώθηση της καινοτομίας και των επενδύσεων.

Η πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού της υγείας των γυναικών θα απαιτήσει στοχευμένη, διατομεακή ηγεσία.

Για να εντοπιστούν επενδυτικές ευκαιρίες βασισμένες σε αποδεικτικά στοιχεία, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί μια βαθύτερη κατανόηση των συνθηκών υγείας των γυναικών, κάτι που απαιτεί τη μελέτη, την έρευνα και την ανάλυση τους σε κλινικές δοκιμές.

Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει ότι αυτό είναι πιο εύκολο να το λες παρά να το κάνεις.

Παρά τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις και τις πολιτικές πρωτοβουλίες, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται συστηματικά στις κλινικές δοκιμές σε όλους τους κύριους τομείς ασθενειών.

Ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, αναλύοντας 1.433 κλινικές δοκιμές στις οποίες συμμετείχαν 302.664 άτομα, διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες αποτελούσαν κατά μέσο όρο μόνο το 41,2% των συμμετεχόντων, ποσοστό χαμηλότερο από την εκπροσώπησή τους στον πληθυσμό των περισσότερων ασθενειών.

Ωστόσο, η πορεία δεν τελειώνει εδώ.

«Η πρόκληση είναι ότι πρέπει να μεταφράσεις την επιστήμη και τα στοιχεία σε πολιτική, στη συνέχεια την πολιτική σε πιλοτικά προγράμματα και τέλος τα πιλοτικά προγράμματα σε κλιμακωτή εφαρμογή», δήλωσε η Sania Nishtar, από την Gavi, την Alliance for Vaccines, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης για την υγεία των γυναικών στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός το 2026.

Πρόσθεσε ότι η καινοτομία πρέπει να συνοδεύεται από την ικανότητα υλοποίησης και ότι, αν δεν διαθέτεις αυτή την ικανότητα και τη βιώσιμη χρηματοδότηση, δεν μπορείς να αξιοποιήσεις τις καινοτομίες για να επιτύχεις τον επιδιωκόμενο αντίκτυπο.