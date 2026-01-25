Αντρέας Γεωργίου: Τι αποκαλύπτει για τα τελευταία επεισόδια στη «Γη της Ελιάς»

Ο Αντρέας Γεωργίου προσκεκλημένος στην παρέα του «Χαμογέλα και Πάλι» στο MEGA έδωσε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης, τόσο για τη σειρά «Η γη της ελιάς» που ολοκληρώνει τον κύκλο της και την κόρη του που ήρθε πριν λίγους μήνες στη ζωή του.

«Πλάνο δεν είχα ποτέ. Από πολύ μικρό παιδί ήξερα ποιον δρόμο θέλω να ακολουθήσω. Δούλεψα πάρα πολύ και πιστεύω ότι όποιος δουλεύει σκληρά και επιμένει, φτάνει κάπου», είπε αρχικά ο Ανδρέας Γεωργίου, τονίζοντας πως πάντα θέλει να εξελίσσεται στη ζωή του.

Αντρέας Γεωργίου: Πώς βιώνει την πατρότητα

Για την κόρη του ανέφερε πως κάθε μέρα ανακαλύπτει πως η αγάπη που νιώθει μεγαλώνει.

«Νομίζω είναι το πιο όμορφο κεφάλαιο της ζωής μου. Δεν μου έφερε καθόλου άγχος, αντιθέτως, ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη. Η Σιμώνη είναι φανταστική μάνα. Νόμιζα ότι θα πρέπει να ζοριστώ πολύ με τη δουλειά για να έχω χρόνο για να είμαι σπίτι, όμως με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ οργανωμένο το πρόγραμμά μου.

Γίνομαι πιο παραγωγικός και την ώρα που περνάω με την κόρη μου ‘αδειάζω’ από όλα», είπε.

Ποιο είναι το επόμενό του βήμα μετά τη Γη της Ελιάς;

«Δεν αγχώνομαι ποτέ για τις δουλειές. Η Γη της Ελιάς για πέντε χρόνια κράτησε ένα κοινό γερό. Για να λέμε αλήθειες, υπάρχει μία φθορά χρόνου στην πέμπτη σεζόν, όμως η σειρά απέδειξε ότι είναι γερή και στη φθορά της και το κοινό της είναι πολύ πιστό. Αυτή τη στιγμή τα δίνουμε όλα στη Γη της Ελιάς και παράλληλα στήνουμε τις Μπλε Ώρες», είπε.

«Μονταζιακά είμαι στα επεισόδια που θα προβληθούν τον Φεβρουάριο. Η Γη της Ελιάς από το επεισόδιο που πεθαίνει ο Δημοσθένης γίνονται πολλά πράγματα. Όλοι μας οι ήρωες, επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία, έχουν πολύ ωραίες ιστορίες».