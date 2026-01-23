Μετά τις εκλογές στην Ουγκάντα: 30 νεκροί, 2.000 συλληφθέντες και ανησυχία του ΟΗΕ

Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντα δήλωσε την Παρασκευή ότι οι αρχές συνέλαβαν 2.000 υποστηρικτές της αντιπολίτευσης, σκότωσαν 30 και εξακολουθούν να αναζητούν περισσότερους μετά τις αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές, στις οποίες ο πατέρας του, Γιουέρι Μουσεβένι, κέρδισε την έβδομη θητεία του.

Ο 81χρονος Μουσεβένι ηγείται της ανατολικής αφρικανικής χώρας για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Ανακηρύχθηκε νικητής με μεγάλη διαφορά έναντι του Μπόμπι Γουάιν, ηγέτη της αντιπολίτευσης Εθνικής Πλατφόρμας Ενότητας (NUP), στις εκλογές της 15ης Ιανουαρίου, που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια διακοπής του διαδικτύου.

Ο Γουάιν, πρώην μουσικός με πραγματικό όνομα Ρόμπερτ Κιαγκουλάνι, απέρριψε το αποτέλεσμα, ισχυριζόμενος ότι υπήρξαν εκτεταμένες παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένης της νοθείας των εκλογών, και κρύφτηκε.

As Uganda’s President Yoweri Museveni starts a seventh term, his son and military chief Muhoozi Kainerugaba is favourite to succeed him. He ordered a crackdown on opponents and cut the internet to help his father win re-election, sources told @Reuters https://t.co/uR0PrUEUXj — Ammu Kannampilly (@akannampilly) January 23, 2026

Αρχηγός στρατού καταδικάζει «τρομοκράτες» της αντιπολίτευσης

Σε μια σειρά από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο αρχηγός του στρατού Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, γιος του Μουσεβένι, έδωσε τις πρώτες λεπτομέρειες για τις συλλήψεις και τις δολοφονίες υποστηρικτών του NUP, περιγράφοντάς τους ως χούλιγκαν και τρομοκράτες.

«Μέχρι στιγμής έχουμε σκοτώσει 30 τρομοκράτες του NUP», δήλωσε ο Καινερουγάμπα στο X, χωρίς να εξηγήσει τις συνθήκες των θανάτων. «Οι περισσότεροι ηγέτες τρομοκράτες του NUP κρύβονται. Θα τους πιάσουμε όλους», ανέφερε σε άλλη ανάρτηση.

Η κυβέρνηση κατηγόρησε τους υποστηρικτές του Wine για βία κατά τη διάρκεια των εκλογών, ενώ η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι τα μέλη της δέχθηκαν επίθεση από τις δυνάμεις ασφαλείας. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τις κατηγορίες.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια για την κατάσταση. Ο εκπρόσωπος του στρατού Κρις Μαγκέζι δεν ήταν διαθέσιμος για σχόλια.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε την ανησυχία του την Πέμπτη για τις συλλήψεις και τη βία που αφορούσαν προσωπικότητες και υποστηρικτές της αντιπολίτευσης.

«In #Uganda the wave of change is blowing. It will blow away anything that tries to resist it…We have a median age of 19, and we have a widely awakened population. It’s in the interest of those who rule over our country to do the right thing.»https://t.co/nd67bvOFBK @TheWorld — Jeffrey Smith (@Smith_JeffreyT) January 23, 2026

Βία και καταστολή

«Ο Γενικός Γραμματέας τονίζει τη σημασία της αυτοσυγκράτησης όλων των εμπλεκόμενων μερών και του σεβασμού του κράτους δικαίου και των διεθνών υποχρεώσεων της Ουγκάντας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζάρκ.

Ο Γουάιν υποστηρίζει ότι εκατοντάδες υποστηρικτές του έχουν συλληφθεί παράνομα τους τελευταίους μήνες λόγω της πολιτικής τους ιδιότητας και κατηγόρησε τις αρχές για εκφοβισμό.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης της Ουγκάντα και οι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι ορισμένοι από τους συλληφθέντες κρατούνται σε ανεπίσημα κέντρα κράτησης, όπου ορισμένοι υποβάλλονται σε βασανιστήρια.

Η καταστολή εντάθηκε με την κράτηση του Μουάνγκα Κιβούμπι, βουλευτή και αναπληρωτή του Γουάιν στο NUP, την Πέμπτη. Δύο άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του NUP έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενοι εδώ και ημέρες.

Την Παρασκευή, ο Κιβούμπι εμφανίστηκε στο δικαστήριο της Μπουταμπάλα για να κατηγορηθεί για τρομοκρατία. Τον έθεσαν υπό κράτηση μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανάρτηση της οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα Agora Discourse στο X. Δεν αναφέρθηκε πώς υπερασπίστηκε ο Kivumbi τον εαυτό του και η ταυτότητα του δικηγόρου του δεν είναι σαφής.

Ο Γουάιν, 43 ετών, δήλωσε ότι εγκατέλειψε την κατοικία του μετά από έφοδο των δυνάμεων ασφαλείας λίγο μετά τις εκλογές.

Ο Μουσέβενι θεωρείται ευρέως ότι προετοιμάζει τον Καινέρουγμπα, ο οποίος έχει εκφράσει προεδρικές φιλοδοξίες, ως διάδοχό του.