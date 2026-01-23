newspaper
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Air France και KLM ακύρωσαν τις πτήσεις προς το Ισραήλ και ΗΑΕ για το Σαββατοκύριακο
Κόσμος 23 Ιανουαρίου 2026, 23:05

Air France και KLM ακύρωσαν τις πτήσεις προς το Ισραήλ και ΗΑΕ για το Σαββατοκύριακο

Και οι δύο αεροπορικές εταιρείες δήλωσαν ότι η απόφαση οφείλεται στην κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή.

Σύνταξη
Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM και η γαλλική Air France ανέστειλαν ξαφνικά τις πτήσεις του Σαββατοκύριακου προς Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με την Channel 12 News την Παρασκευή το βράδυ (23.01.2026).

Σύμφωνα με την αναφορά, και οι δύο αεροπορικές εταιρείες δήλωσαν ότι η απόφαση οφείλεται στην κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή. Οι αποφάσεις της KLM και της Air France έρχονται εν μέσω συνεχιζόμενων εικασιών ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να διατάξει επιθέσεις κατά του Ιράν, λόγω της αιματηρής καταστολής των διαδηλωτών κατά του καθεστώτος.

Η KLM επανάφερε τις πτήσεις της προς το Ισραήλ από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε καθώς οι αεροπορικές εταιρείες άρχισαν και πάλι σταδιακά τις πτήσεις τους προς το Ισραήλ μετά το τέλος των προηγούμενων εχθροπραξιών με το Ιράν.

Νέα προειδοποίηση Τραμπ

Την Πέμπτη, ο Τραμπ εξέδωσε εκ νέου αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων εν πτήσει κατά την επιστροφή του από το Νταβός στην Ουάσινγκτον, περιγράφοντας σημαντική στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στην περιοχή.

«Έχουμε πολλά πλοία που πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, για κάθε ενδεχόμενο. Έχουμε μια μεγάλη νηοπομπή που πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Και θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ. «Έχουμε μια μεγάλη δύναμη που κατευθύνεται προς το Ιράν. Προτιμώ να μην συμβεί τίποτα, αλλά τους παρακολουθούμε πολύ στενά».

Ακόμα, ο Τραμπ επανέλαβε ότι την περασμένη εβδομάδα απέτρεψε εκατοντάδες εκτελέσεις στο Ιράν. «Την περασμένη Πέμπτη απέτρεψα 837 απαγχονισμούς. Θα ήταν νεκροί. Όλοι τους θα είχαν απαγχονιστεί. Είναι σαν να γυρίσαμε χίλια χρόνια πίσω», είπε.

«Είπα: “Αν κρεμάσετε αυτούς τους ανθρώπους, θα δεχτείτε το χειρότερο χτύπημα που έχετε δεχτεί ποτέ. Θα κάνει αυτό που κάναμε με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν να μοιάζει με ψίχουλα“. Και μια ώρα πριν από την πραγματοποίηση αυτού του φρικτού γεγονότος, το ακύρωσαν. Και μάλιστα δήλωσαν ότι το ακύρωσαν. Δεν το ανέβαλαν. Το ακύρωσαν. Αυτό ήταν ένα καλό σημάδι», τόνισε.

Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Ορισμένοι ευρωβουλευτές παραμένουν επιφυλακτικοί για την εμπορική συμφωνία, παρά την απόσυρση της απειλής Τραμπ για νέους δασμούς. Υπέρ έγκρισης της συμφωνίας πιέζουν Σουηδία και Ιρλανδία.

Σύνταξη
Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο έφερε πολλές ανατροπές. Μία από αυτές είναι η ουσία ύπαρξης του ΝΑΤΟ. Και αυτή η συνειδητοποίηση για την Ευρώπη της έχει προκαλέσει πένθος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Danone θα αποσύρει από στοχευμένες αγορές περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγορές αυτές βρίσκονται στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιρλανδία.

Σύνταξη
Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει συστάσεις για την κακοκαιρία, την ώρα που τουλάχιστον 14 πολιτείες των ΗΠΑ και η περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σύνταξη
Ο Λουίτζι Μαντζιόνε έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες δολοφονίας, παρακολούθησης και οπλοκατοχής σε σχέση με τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

Σύνταξη
Η Γαλλία απαγόρευσε προληπτικά συγκέντρωση βρετανών ακροδεξιών στη βόρεια χώρα, φοβούμενη ταραχές και εκφοβισμό μεταναστών από την οργάνωση Raise the Colours.

Σύνταξη
Περίπου 60 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και η μητέρα των διδύμων, διασώθηκαν την Πέμπτη, όμως ένας άνδρας πέθανε αφού αποβιβάστηκε στη Λαμπεντούζα

Σύνταξη
Το GRINCH είχε αποπλεύσει από το ρωσικό λιμάνι Μούρμανσκ, που βρίσκεται στον αρκτικό κύκλο στις αρχές Ιανουαρίου. Την υπόθεση ερευνά εισαγγελέας αρμόδιος για υποθέσεις ναυτικού δικαίου.

Σύνταξη
Τι Ισραήλ έχει μιλήσει στο παρελθόν για την ενθάρρυνση των Παλαιστινίων να μεταναστεύσουν από τη Γάζα, αν και αρνοείται ότι σκοπεύει να μεταφέρει τον πληθυσμό με τη βία

Σύνταξη
Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία θα διαρκέσουν δύο ημέρες. Και οι τρεις πλευρές αναγνωρίζουν ότι πρέπει να επιλυθεί το εδαφικό, στο οποίο οι διαφορές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι καίριες.

Σύνταξη
Ένα υπόμνημα της κυβέρνησης Τραμπ αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η ICE μπορεί να ενεργεί εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων

Σύνταξη
Το Παλάτσο Ca' Dario στην Βενετία, άδειο εδώ και χρόνια, δεν κατάφερε να βρει νέο ιδιοκτήτη, με τους τοπικούς θρύλους να υποδηλώνουν ότι είναι στοιχειωμένο.

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ορισμένοι ευρωβουλευτές παραμένουν επιφυλακτικοί για την εμπορική συμφωνία, παρά την απόσυρση της απειλής Τραμπ για νέους δασμούς. Υπέρ έγκρισης της συμφωνίας πιέζουν Σουηδία και Ιρλανδία.

Σύνταξη
Αποκαλύψεις για όλα τα «καυτά» θέματα της Παρτιζάν έκανε ο πρόεδρός της σε συνέντευξή, εκφράζοντας την άποψή του για μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στον Νιλικίνα.

Σύνταξη
Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο έφερε πολλές ανατροπές. Μία από αυτές είναι η ουσία ύπαρξης του ΝΑΤΟ. Και αυτή η συνειδητοποίηση για την Ευρώπη της έχει προκαλέσει πένθος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εν όψει της νέας παρουσίασης της μελέτης «Το ΕΣΥ σε οριακό σημείο αντοχής», ο καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής και πρόεδρος του ΚΕΠΥ Αλέξης Μπένος σχολιάζει τα βασικά ευρήματα και προτείνει λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η εισαγγελία της Ισπανίας αποφάσισε να θέσει στο αρχείο τις καταγγελίες δύο γυναικών κατά του Χούλιο Ιγκλέσιας για σεξουαλική επίθεση και εμπορία ανθρώπων, επικαλούμενη έλλειψη δικαιοδοσίας για γεγονότα που έλαβαν χώρα εκτός ισπανικού εδάφους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Danone θα αποσύρει από στοχευμένες αγορές περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγορές αυτές βρίσκονται στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιρλανδία.

Σύνταξη
Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει συστάσεις για την κακοκαιρία, την ώρα που τουλάχιστον 14 πολιτείες των ΗΠΑ και η περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σύνταξη
Οι κρίσεις γίνονται με βάση το νέο νόμο για την αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ. και την αναδιοργάνωση του Αρχηγείου του Σώματος, που υπερψηφίστηκε πέρσι από τη Βουλή, ο οποίος, μεταξύ άλλων προβλέπει θέση Β΄ υπαρχηγού, ενώ καταργείται η θέση του επιτελάρχη.

Σύνταξη
Η Φενέρμπαχτσε ξέσπασε στο 3ο δεκάλεπτο, έφτασε τη διαφορά ακόμη και στους 28π. (81-53) για να επικρατήσει τελικά της Μπασκόνια στην Κωνσταντινούπολη με 84-71, φτάνοντας τις 16 νίκες σε 24 ματς, με αγώνα λιγότερο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ίντερ – Πίζα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Πίζα για την 22η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ο Λουίτζι Μαντζιόνε έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες δολοφονίας, παρακολούθησης και οπλοκατοχής σε σχέση με τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

Σύνταξη
Απάντηση στα δημοσιεύματα και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που κάνουν λόγο για «φωτογραφική τροπολογία» για την συνεπιμέλεια τέκνων, έδωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη - Τι εξήγησε ο υπουργός Δικαιοσύνης

Σύνταξη
Ενόψει του αγώνα του Champions League, ο τεχνικός της Μπενφίκα Ζοσέ Μουρίνιο «κάρφωσε» με δηλώσεις του τον Αλβάρο Αρμπελόα, χωρίς να τον κατονομάσει. Τι απάντησε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης

Βάιος Μπαλάφας
Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης τον περασμένο Οκτώβριο, ο 49χρονος Σκάρσγκαρντ πυροδότησε φήμες ότι είναι αμφιφυλόφιλος όταν μίλησε για το ότι είχε σχέσεις τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες «στο παρελθόν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Γαλλία απαγόρευσε προληπτικά συγκέντρωση βρετανών ακροδεξιών στη βόρεια χώρα, φοβούμενη ταραχές και εκφοβισμό μεταναστών από την οργάνωση Raise the Colours.

Σύνταξη
Ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγή, είχε πέσει πάλι σε μπλόκο της Τροχαίας πριν από λίγο καιρό μεθυσμένος, είχε πληρώσει 1.000 ευρώ πρόστιμο και του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Σύνταξη
«Ο Σήφης κι εγώ πάντα συμφωνούσαμε σε αυτά που μας ένωναν», είπε ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στην τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη δολοφονία του

Σύνταξη
Μέσα από μια σειρά εκρηκτικών δηλώσεων και μαρτυριών, το παρασκήνιο του γάμου Μπέκαμ-Πελτζ αποκαλύπτεται με τον DJ της βραδιάς να αποκαλύπτει το δυσάρεστο σκηνικό

Σύνταξη
