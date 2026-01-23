Air France και KLM ακύρωσαν τις πτήσεις προς το Ισραήλ και ΗΑΕ για το Σαββατοκύριακο

Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM και η γαλλική Air France ανέστειλαν ξαφνικά τις πτήσεις του Σαββατοκύριακου προς Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με την Channel 12 News την Παρασκευή το βράδυ (23.01.2026).

Σύμφωνα με την αναφορά, και οι δύο αεροπορικές εταιρείες δήλωσαν ότι η απόφαση οφείλεται στην κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή. Οι αποφάσεις της KLM και της Air France έρχονται εν μέσω συνεχιζόμενων εικασιών ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να διατάξει επιθέσεις κατά του Ιράν, λόγω της αιματηρής καταστολής των διαδηλωτών κατά του καθεστώτος.

Η KLM επανάφερε τις πτήσεις της προς το Ισραήλ από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε καθώς οι αεροπορικές εταιρείες άρχισαν και πάλι σταδιακά τις πτήσεις τους προς το Ισραήλ μετά το τέλος των προηγούμενων εχθροπραξιών με το Ιράν.

Νέα προειδοποίηση Τραμπ

Την Πέμπτη, ο Τραμπ εξέδωσε εκ νέου αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων εν πτήσει κατά την επιστροφή του από το Νταβός στην Ουάσινγκτον, περιγράφοντας σημαντική στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στην περιοχή.

«Έχουμε πολλά πλοία που πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, για κάθε ενδεχόμενο. Έχουμε μια μεγάλη νηοπομπή που πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Και θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ. «Έχουμε μια μεγάλη δύναμη που κατευθύνεται προς το Ιράν. Προτιμώ να μην συμβεί τίποτα, αλλά τους παρακολουθούμε πολύ στενά».

Ακόμα, ο Τραμπ επανέλαβε ότι την περασμένη εβδομάδα απέτρεψε εκατοντάδες εκτελέσεις στο Ιράν. «Την περασμένη Πέμπτη απέτρεψα 837 απαγχονισμούς. Θα ήταν νεκροί. Όλοι τους θα είχαν απαγχονιστεί. Είναι σαν να γυρίσαμε χίλια χρόνια πίσω», είπε.

«Είπα: “Αν κρεμάσετε αυτούς τους ανθρώπους, θα δεχτείτε το χειρότερο χτύπημα που έχετε δεχτεί ποτέ. Θα κάνει αυτό που κάναμε με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν να μοιάζει με ψίχουλα“. Και μια ώρα πριν από την πραγματοποίηση αυτού του φρικτού γεγονότος, το ακύρωσαν. Και μάλιστα δήλωσαν ότι το ακύρωσαν. Δεν το ανέβαλαν. Το ακύρωσαν. Αυτό ήταν ένα καλό σημάδι», τόνισε.