Τον παγίδεψαν, τον καταδίκασαν, τον εκτέλεσαν – 70 χρόνια μετά, ο Τόμι Λι Γουόκερ αθωώθηκε – «Νέγρος-τέρας»
Τον παγίδεψαν, τον καταδίκασαν, τον εκτέλεσαν – 70 χρόνια μετά, ο Τόμι Λι Γουόκερ αθωώθηκε – «Νέγρος-τέρας»

Σε μια ιστορική απόφαση που αναμοχλεύει τις σκοτεινές σελίδες του αμερικανικού δικαστικού συστήματος, οι αρχές του Ντάλας αθώωσαν επίσημα τον Τόμι Λι Γουόκερ, έναν Αφροαμερικανό νέο άνδρα που εκτελέστηκε το 1956 για ένα έγκλημα που ήταν αδύνατον να έχει διαπράξει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εβδομήντα χρόνια μετά την εκτέλεση του, ο Τόμι Λι Γουόκερ, ο μόλις 19 ετών μαύρος που οδηγήθηκε στην ηλεκτρική καρέκλα για τη δολοφονία λευκής γυναίκας που δεν θα μπορούσε να είχε διαπράξει, δικαιώνεται με κάθε επισημότητα από τις αρχές του Τέξας. Η οικογένεια του γνωρίζει πως τίποτα και κανείς δεν μπορεί να φέρει τον Γουόκερ πίσω.

Αν και αργοπορημένη για δεκαετίες, η αλήθεια έρχεται επιτέλους στο φως, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της αδικίας εις βάρος ενός άνδρα που έκανε το έγκλημα να γεννηθεί με το χρώμα της οργής για τους λευκούς ρατσιστές. Ο Γουόκερ είναι ένα από τα πολλά θύματα της λευκής υπεροχής στους θεσμούς των ΗΠΑ.

Η ιστορία ξεκινά το 1953 στο Ντάλας του Τέξας, μια εποχή όπου ο φυλετικός διαχωρισμός και ο θεσμικός ρατσισμός όριζαν τη μοίρα των ανθρώπων.

Η Βένις Πάρκερ, μια λευκή υπάλληλος καταστήματος, επιστρέφοντας από τη δουλειά, δέχεται άγρια επίθεση και δολοφονείται. Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν άμεσα στοιχεία που να συνδέουν τον Τόμι Λι Γουόκερ με το έγκλημα, οι αρχές στράφηκαν εναντίον του.

Το θύμα

Δύο άτομα αργότερα δήλωσαν στην αστυνομία ότι είδαν τον Γουόκερ στην περιοχή εκείνο το βράδυ, αν και κανένα από τα δύο δεν ήταν μάρτυρες του εγκλήματος, σύμφωνα με το αντίγραφο της απόφασης του εφετείου του 1956.

Το θύμα, εν τω μεταξύ, δεν μπορούσε να μιλήσει επειδή της είχαν κόψει τον λαιμό, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το Innocence Project. Αλλά ο αστυνομικός που την ανέκρινε λίγο πριν από τον θάνατό της ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα αναγνώρισε τον δράστη ως μαύρο άνδρα.

Η τραγική ειρωνεία είναι πως την ώρα που διαπραττόταν το έγκλημα, ο 19χρονος Γουόκερ βρισκόταν στο νοσοκομείο, στο πλευρό της συζύγου του, γιορτάζοντας τη γέννηση του μοναχογιού του. Δέκα άνθρωποι κατέθεσαν ενόρκως ότι τον είδαν εκεί. Όμως η δικαιοσύνη επέλεξε να κλείσει τα μάτια στην αλήθεια.

Με τις ευλογίες της Κου Κλουξ Κλαν

Η σύλληψη του Γουόκερ έγινε τέσσερις μήνες αργότερα από τον επικεφαλής του τμήματος ανθρωποκτονιών, Γουίλ Φριτς, έναν άνθρωπο που, σύμφωνα με μεταγενέστερες έρευνες, είχε διασυνδέσεις με την Κου Κλουξ Κλαν.

Μετά από ώρες εξαντλητικής ανάκρισης, απομόνωσης και απειλών για την ηλεκτρική καρέκλα, ο νεαρός Γουόκερ λύγισε και υπέγραψε μια ομολογία γεμάτη ανακρίβειες, την οποία ανακάλεσε σχεδόν αμέσως.

«Γνωρίζουμε τώρα, μέσα από δεκαετίες έρευνας και άδικες καταδίκες, ότι οι τακτικές που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του κ. Γουόκερ – απειλές θανατικής ποινής, απομόνωση και εξαπάτηση, καθώς και ο κραυγαλέος ρατσισμός σε αυτή την περίπτωση, αυξάνουν το άγχος και την ψυχική εξάντληση ενός ατόμου, θέτοντάς το σε σημαντικό κίνδυνο να ομολογήσει ψευδώς κατά την αστυνομική ανάκριση», δήλωσε η Λόρεν Γκότεσμαν, μία από τους δικηγόρους του γιου του Γουόκερ, Έντουαρντ Σμιθ.

Μαύροι στο κυνήγι

Η περίπτωση του Γουόκερ δεν ήταν μεμονωμένη, αλλά μέρος ενός ευρύτερου φαινομένου που οι ειδικοί ονομάζουν «τρόμο του Τζιμ Κρόου».

Ο εισαγγελέας Γουέιντ είχε αποδεδειγμένα αποκλείσει συστηματικά τους μαύρους πολίτες από τα σώματα ενόρκων, ενώ στην περίπτωση του Γουόκερ έφτασε στο σημείο να καταθέσει ο ίδιος ως μάρτυρας για να πείσει το δικαστήριο για την ενοχή του κατηγορουμένου.

Στη δίκη του Τόμι Λι Γουόκερ, η ετυμηγορία έμοιαζε να έχει γραφτεί πριν καν αρχίσει η διαδικασία. Το πιο ισχυρό εργαλείο στα χέρια του εισαγγελέα Γουέιντ ήταν η σύνθεση του σώματος των ενόρκων. Παρά το γεγονός ότι ο Γουόκερ εκπροσωπήθηκε από τον κορυφαίο δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Γουίλιαμ Ντάραμ, βρέθηκε αντιμέτωπος με 12 λευκούς άνδρες.

Αυτό δεν ήταν σύμπτωση.

Δεκαετίες αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι το γραφείο του Γουέιντ είχε ρητή, γραπτή πολιτική να αποκλείει οποιονδήποτε Αφροαμερικανό, Λατινοαμερικανό ή Εβραίο από το σώμα των ενόρκων. Οι εισαγγελείς που δεν ακολουθούσαν αυτή τη γραμμή κινδύνευαν με άμεση απόλυση, καθώς ο στόχος ήταν πάντα ένα σώμα «πειθαρχημένο» στις προκαταλήψεις της εποχής.

Εισαγγελέας δήμιος

Ο Χένρι Γουέιντ δεν περιορίστηκε στον ρόλο του κατηγόρου, αλλά προχώρησε σε ενέργειες που σήμερα θα προκαλούσαν την άμεση ακύρωση οποιασδήποτε δίκης.

Σε μια πρωτοφανή επίδειξη αυθαιρεσίας, άφησε το έδρανό του και ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα για να καταθέσει την προσωπική του πεποίθηση ότι ο Γουόκερ ήταν ένοχος.

Ο Γουέιντ χρησιμοποίησε το κύρος του αξιώματός του για να επηρεάσει άμεσα τους ενόρκους, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως δικηγόρος και ως πηγή αποδείξεων. Κατά τη διάρκεια της αγόρευσής του, μάλιστα, δεν δίστασε να δηλώσει με κυνισμό ότι θα «τραβούσε ο ίδιος τον διακόπτη» της ηλεκτρικής καρέκλας, τροφοδοτώντας το αίμα των παρευρισκόμενων σε μια δίκη που είχε πάρει χαρακτηριστικά δημόσιου λιντσαρίσματος.

Η επανεξέταση της υπόθεσης έφερε στο φως σοβαρές παραβιάσεις του νόμου, με κυριότερη την απόκρυψη απαλλακτικών στοιχείων.

Ο Γουέιντ και η ομάδα του απέκρυψαν σκόπιμα πληροφορίες που θα μπορούσαν να είχαν σώσει τη ζωή του 19χρονου, παραβιάζοντας τη συνταγματική υποχρέωση για δίκαιη δίκη.

O Xένρι Γουέιντ (δεξιά) θεωρείται ένας από τους αρχιτέκτονες της δικαστικής πλάνης εναντίον των μαύρων

Ο Γουόκερ καταδικάστηκε σε θάνατο και η έφεσή του απορρίφθηκε αργότερα από το δικαστήριο. Αν και οι Αρχές είχαν δεσμευθεί οτι η ομολογία του θα τον γλίτωνε από τη θανατική ποινή, ο Γουόκερ στάλθηκε στην ηλεκτρική καρέκλα και εκτελέστηκε το 1956.

Η κληρονομιά του Γουέιντ, ο οποίος παρέμεινε στη θέση του για δεκαετίες, άφησε πίσω της τουλάχιστον 20 τεκμηριωμένες περιπτώσεις αθώων μαύρων ανδρών που καταδικάστηκαν άδικα.

Σύμφωνα με στοιχεία του 2022, οι Αφροαμερικανοί έχουν 7,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να καταδικαστούν λανθασμένα για φόνο στις ΗΠΑ σε σχέση με τους λευκούς.

YouTube thumbnail

Παγίδα και θάνατος

Η Μονάδα Ακεραιότητας Καταδίκων του Γραφείου του Εισαγγελέα της Κομητείας του Ντάλας [Dallas County District Attorney’s Office Conviction Integrity Unit] συνεργάστηκε με τη ΜΚΟ Innocence Project και τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Northeastern για να διεξάγει μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση της υπόθεσης του Γουόκερ.

Στις 21 Ιανουαρίου, το Δικαστήριο Επιτρόπων του Ντάλας ενέκρινε ψήφισμα που απάλλασσε τον Γουόκερ. Στη δήλωση του αναφέρεται πως ο Γουόκερ καταδικάστηκε και εκτελέστηκε άδικα για τη δολοφονία της Πάρκερ.

Η αθώωση του αποτελεί το τελευταίο καρφί στο φέρετρο μιας σκοτεινής περιόδου για το Τέξας, αποδεικνύοντας ότι ο «νόμος και η τάξη» του Γουέιντ δεν ήταν τίποτα περισσότερο από έναν μανδύα για τον θεσμικό ρατσισμό.

«Μια κάποια γαλήνη»

Ο Έντουαρντ Σμιθ, ο άνθρωπος που γεννήθηκε την ίδια ημέρα που ο πατέρας του στοχοποιήθηκε άδικα, μίλησε με σπαρακτική ειλικρίνεια για το κενό που άφησε η εκτέλεση του Τόμι Λι Γουόκερ.

«Ήταν δύσκολο να μεγαλώνεις χωρίς πατέρα. Όταν ήμουν στο σχολείο, τα παιδιά μιλούσαν για τους μπαμπάδες τους και εγώ δεν είχα τίποτα να πω. Αυτό δεν θα τον φέρει πίσω, αλλά τώρα ο κόσμος ξέρει αυτό που εμείς ξέραμε πάντα: ότι ήταν ένας αθώος άνθρωπος. Και αυτό φέρνει κάποια ειρήνη». Τα λόγια του Σμιθ αποτύπωσαν την απομόνωση που βίωσε για επτά δεκαετίες, κουβαλώντας ένα στίγμα που δεν του ανήκε.

Ο Κρις Φάμπρικαντ, ένας από τους δικηγόρους του Innocence Project, τόνισε τη σημασία της αναγνώρισης των εγκλημάτων του κράτους. «Ο κύριος Σμιθ κουβαλούσε το διαγενεακό τραύμα μιας ανεπανόρθωτης αδικίας που υπέστη ο πατέρας του από την Πολιτεία. Το να αναγνωρίζουμε αυτό που ξέρουμε ότι είναι η αλήθεια —ότι ψευδή στοιχεία, κακή διαγωγή και απροκάλυπτος ρατσισμός οδήγησαν στην εκτέλεση ενός αθώου ανθρώπου— είναι απαραίτητο για την ακεραιότητα του νομικού μας συστήματος και τον ιστορικό ιστό αυτής της χώρας».

Iστορική μνήμη δικαιοσύνης

Η καθηγήτρια Νομικής του Πανεπιστημίου Northeastern, Μάργκαρετ Μπέρναμ, έδωσε μια άλλη διάσταση στην αθώωση, συνδέοντάς τη με την εποχή των νόμων του Τζιμ Κρόου. «Το να καθαρίσει το όνομα του κυρίου Γουόκερ σημαίνει ότι τον αναγνωρίζουμε ως ένα νομικά υπαρκτό ον, που δικαιούται δικαιοσύνης ακόμα και μετά θάνατον. Αυτή η υπόθεση μας υπενθυμίζει πόσα πρέπει να γίνουν ακόμα για να χαρτογραφήσουμε τη θανατηφόρα κληρονομιά του τρόμου εκείνης της περιόδου».

Για την ομάδα της η δικαίωση του Γουόκερ δεν είναι μόνο μια ατομική υπόθεση, αλλά μια αναγκαία αναμέτρηση με το σκοτεινό παρελθόν της Αμερικής. Αν και η όψιμη δικαίωση και η ειρήνη του Σμιθ δεν θα τον φέρουν πίσω, η τιμή του μαύρου νέου άνδρα που εκτελέστηκε από ένα αδίστακτο λευκό ιστό συνωμοσίας και θανάτου, αποκαταστάθηκε.

World
Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

Markets
Wall Street: Μικτά πρόσημα και δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών για τον S&P 500 μετά από έντονες διακυμάνσεις

Wall Street: Μικτά πρόσημα και δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών για τον S&P 500 μετά από έντονες διακυμάνσεις

inWellness
inTown
Stories
Η φιλοδοξία των Μαμντάνι για τη νέα τους, ιστορική κατοικία Gracie Mansion; Η τοποθέτηση μπιντέ
Τρεχούμενο νερό 23.01.26

Η φιλοδοξία των Μαμντάνι για τη νέα τους, ιστορική κατοικία Gracie Mansion; Η τοποθέτηση μπιντέ

Η επιθυμία του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, να εγκαταστήσει μπιντέ στην επίσημη κατοικία του, Gracie Mansion, αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη αποδοχή από τους Αμερικανούς ενός ασυνήθιστου –μέχρι πρότινος- οικιακού αντικειμένου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μοναρχία χτισμένη στη δουλεία: Πώς το βρετανικό στέμμα έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής σκλάβων στον κόσμο
1807 23.01.26

Μοναρχία χτισμένη στη δουλεία: Πώς το βρετανικό στέμμα έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής σκλάβων στον κόσμο

Η βρετανική κορώνα και το ναυτικό επέκτειναν και προστάτευαν το εμπόριο αφρικανών σκλάβων για εκατοντάδες χρόνια, σύμφωνα με μια πρωτοποριακή έρευνα για τους ιστορικούς δεσμούς της μοναρχίας με τη δουλεία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;
Novus Orbis 22.01.26

Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;

Η νέα ταινία Magellan του Λαβ Ντίαζ επανεξετάζει τον μύθο του εξερευνητή, φωτίζοντας τη βία και τις αντιφάσεις πίσω από το ιστορικό πρόσωπο. Ο Μαγγελάνος προβάλλεται ως μια σκοτεινή, διχαστική φιγούρα πέντε αιώνες μετά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ο Τσάπλιν ήταν μια κατηγορία μόνος του»: Το φινάλε που άλλαξε μια για πάντα τον κινηματογράφο
«Ήταν ιδιοφυΐα» 21.01.26

«Ο Τσάπλιν ήταν μια κατηγορία μόνος του»: Το φινάλε που άλλαξε μια για πάντα τον κινηματογράφο

Ενενήντα πέντε χρόνια μετά την πρεμιέρα του, το City Lights του Τσάρλι Τσάπλιν εξακολουθεί να θεωρείται σημείο αναφοράς του παγκόσμιου σινεμά – κυρίως χάρη σε ένα τελευταίο βλέμμα που δεν δίνει απαντήσεις, αλλά αφήνει το συναίσθημα να μιλήσει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ
Στις μύτες 21.01.26

Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ

Όταν ο Seth Orza ήταν μέλος του New York City Ballet, ανέπτυξε πελματιαία απονευρωσίτιδα, μια πάθηση στην οποία ο παχύς ιστός που συνδέει τα δάχτυλα των ποδιών με τη φτέρνα αναπτύσσει φλεγμονή. Η καλύτερη λέξη για να περιγράψει τον πόνο που προκαλεί; Μαχαιριές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι φούσκα» – Ο προφήτης Εντ Ζίτρον και η κατάρρευση της μεγάλης απάτης του 21ου αιώνα
Μόνο αλήθειες 20.01.26

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι φούσκα» – Ο προφήτης Εντ Ζίτρον και η κατάρρευση της μεγάλης απάτης του 21ου αιώνα

Σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται ως η πανάκεια για κάθε πρόβλημα της ανθρωπότητας, ο Εντ Ζίτρον έχει καταφέρει να γίνει ο πιο θορυβώδης και ουσιαστικός επικριτής της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πάρτι, crypto, πόζα και ματωμένα supercar ενώ το Ιράν φλέγεται – Oργή για τη χλιδή των γόνων της ιρανικής ελίτ
«Ας φάνε παντεσπάνι» 20.01.26

Πάρτι, crypto, πόζα και ματωμένα supercar ενώ το Ιράν φλέγεται – Oργή για τη χλιδή των γόνων της ιρανικής ελίτ

Οι απόγονοι της θρησκευτικής και πολιτικής ελίτ του Ιράν ζουν μια ζωή βουτηγμένη στη χλιδή και την υπερβολή πυροδοτώντας περισσότερη οργή στη χώρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βαλεντίνο Γκαραβάνι και Τζιανκάρλο Τζιαμέτι – Η κοινή ζωή ανάμεσα στον έρωτα, τη δουλειά και τις συνειδητές σιωπές
Bromance 20.01.26

Βαλεντίνο Γκαραβάνι και Τζιανκάρλο Τζιαμέτι – Η κοινή ζωή ανάμεσα στον έρωτα, τη δουλειά και τις συνειδητές σιωπές

Ο Αυτοκράτορας της Μόδας και οραματιστής του οίκου Valentino, εξαιρετικά διακριτικός όσον αφορά την προσωπική του ζωή, είχε μια δωδεκαετή σχέση με τον αχώριστο συνεργάτη και δεξί του χέρι, Τζιανκάρλο Τζιαμέτι, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια δήλωσε: «Τι απίστευτη αγάπη ζήσαμε και τι βαθιά στοργή συνεχίζουμε να νιώθουμε ο ένας για τον άλλον».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
– Ήταν νευρικός, ήθελε απελπισμένα να γίνει «κάποιος»: Ο γιος του Μελ Μπρουκς για το αληθινό πρόσωπο πίσω από τη «μάσκα» του κωμικού
«Ήταν κόλαση» 20.01.26

– Ήταν νευρικός, ήθελε απελπισμένα να γίνει «κάποιος»: Ο γιος του Μελ Μπρουκς για το αληθινό πρόσωπο πίσω από τη «μάσκα» του κωμικού

«Ήταν νευρικός, οξύθυμος, με απότομες αλλαγές διάθεσης. Δεν μπορούσες να ζήσεις μαζί του», δήλωσε μεταξύ άλλων ο γιος του Μελ Μπρουκς

Σύνταξη
Ανί Ερνό: Όταν μια παράνομη έκτρωση κόντεψε να τη σκοτώσει, έκανε το δικαίωμα στην άμβλωση σημαία της
Το Γεγονός 19.01.26

Ανί Ερνό: Όταν μια παράνομη έκτρωση κόντεψε να τη σκοτώσει, έκανε το δικαίωμα στην άμβλωση σημαία της

Η βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας Γαλλίδα συγγραφέας Ανί Ερνό δεν θέλει να ξεχάσει κανείς τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενες την αυτοδιάθεση τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποια ήταν η sui generis «αλλοπαρμένη θεία» των Ντε Γκρες – Η Ινδία, το πιάνο, η αγαμία και οι αγελάδες  
Royals 19.01.26

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποια ήταν η sui generis «αλλοπαρμένη θεία» των Ντε Γκρες – Η Ινδία, το πιάνο, η αγαμία και οι αγελάδες  

Από το Κέιπ Τάουν στην Ισπανία με στάση στην Ινδία, η πριγκίπισσα Ειρήνη έγραψε τη δική της παρτιτιούρα ζωής γυρνώντας την πλάτη στα φώτα της δημοσιότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το σχέδιο του Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας
Black Mirror 19.01.26

Το σχέδιο του Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας

Η νέα εταιρεία του επιχειρηματία της τεχνολογίας, Merge Labs, έχει συγκεντρώσει περίπου 252 εκατομμύρια δολάρια στην προσπάθειά της να ενσωματώσει την ανθρώπινη βιολογία στην τεχνητή νοημοσύνη – ο Σαμ Άλτμαν έχει ένα (κακό) όραμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video
Stories 19.01.26

Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video

Μια ξεχασμένη οικογενειακή ταινία σε ένα γκαράζ της Πενσυλβάνια έμελλε να φέρει στο φως μια άγνωστη ιστορία για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ πριν γίνει θρύλος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» – Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς
47 εκείνη, 78 εκείνος 19.01.26

«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» - Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς

Η τραγωδία χτύπησε την ημέρα του γάμου της μυθιστοριογράφου και ποιήτριας Ρέιτσελ Ελάιζα Γκρίφιθς. Στη συνέχεια, ήρθε η επίθεση με μαχαίρι που σχεδόν σκότωσε τον συγγραφέα και σύζυγό της, Σαλμάν Ρούσντι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η μητέρα της 16χρονης Λόρα «σπάει» τη σιωπή της – «Είσαι η ζωή μας, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά»
Ελλάδα 24.01.26

Η μητέρα της 16χρονης Λόρα «σπάει» τη σιωπή της – «Είσαι η ζωή μας, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά»

Οι έρευνες για την ανήλικη Λόρα, που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο Πάτρας, συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα, με τις Αρχές να ψάχνουν ένα στοιχείο που θα οδηγήσει στα ίχνη της. Τα σενάρια για το πού μπορεί να βρίσκεται σήμερα η 16χρονη μαθήτρια είναι πολλά. Τα ίχνη όμως, όσο […]

Σύνταξη
Mercosur: Η ηγεσία της ΕΕ πιέζει για την εφαρμογή της συμφωνίας, που έχει παραπεμφθεί στο Ευρωδικαστήριο
Ποιοι ζητούν τι 24.01.26

Mercosur: Η ηγεσία της ΕΕ πιέζει για την εφαρμογή της συμφωνίας, που έχει παραπεμφθεί στο Ευρωδικαστήριο

Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε μέσα στην εβδομάδα υπέρ της παραπομπής της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις για την εφαρμογή της. Η εκδίκαση ίσως χρειαστεί δύο χρόνια.

Σύνταξη
AI: To Χόλιγουντ καταγγέλει εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για «κλοπή» δημιουργικού έργου
Culture Live 24.01.26

AI: To Χόλιγουντ καταγγέλει εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για «κλοπή» δημιουργικού έργου

Ηχηρά ονόματα του κινηματογράφου, της μουσικής και της λογοτεχνίας ενώνουν τις φωνές τους ζητώντας κανόνες και αμοιβή για τη χρήση των έργων τους από την AI

Νατάσα Σινιώρη
Οι ΗΠΑ απειλούν να στερήσουν από το Ιράκ τα πετροδολάριά του λόγω της ιρανικής επιρροής στη χώρα
Προειδοποίηση 23.01.26

Οι ΗΠΑ απειλούν να στερήσουν από το Ιράκ τα πετροδολάριά του λόγω της ιρανικής επιρροής στη χώρα

Πρόκειται για την πιο σκληρή προειδοποίηση της κυβέρνησης Τραμπ, που προσπαθεί να αποκόψει την επιρροή του Ιράν στο Ιράκ. Η χώρα είναι σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, αλλά επηρεάζεται από το Ιράν.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Χάρι εναντίον Τραμπ για το Αφγανιστάν – «Υπηρέτησα εκεί. Έχασα φίλους εκεί»
«Οι θυσίες απαιτούν σεβασμό» 23.01.26

Πρίγκιπας Χάρι εναντίον Τραμπ για το Αφγανιστάν – «Υπηρέτησα εκεί. Έχασα φίλους εκεί»

Ο πρίγκιπας Χάρι απάντησε στις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον ρόλο των συμμάχων του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, υπενθυμίζοντας το βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές που κατέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ιταλία αντίπαλος της Εθνικής πόλο των Ανδρών στον μικρό τελικό για το χάλκινο μετάλλιο
Πόλο 23.01.26

Αυτή είναι η αντίπαλος της Εθνικής μας στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο πέρασε η Σερβία μετά τη νίκη της κόντρα στην Ιταλία με 17-13. Στον μικρό τελικό οι Ιταλοί θα αντιμετωπίσουν την Ελλάδα στην μάχη για το χάλκινο μετάλλιο.

Σύνταξη
Νάπολι: Ο Δήμος έτοιμος να απονείμει την τιμητική υπηκοότητα σε Ντε Λαουρέντις
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Νάπολι: Ο Δήμος έτοιμος να απονείμει την τιμητική υπηκοότητα σε Ντε Λαουρέντις

Ο δήμαρχος της Νάπολι Γκαετάνο Μανφρέντι δήλωσε ότι «η τιμητική υπηκοότητα για τον πρόεδρο είναι μια ισχυρή βούληση που έχουμε και θα την υλοποιήσουμε σύντομα»

Βάιος Μπαλάφας
Βενετία: Εννέα υπνοδωμάτια, επτά πρόωροι θάνατοι – Μπορεί το «καταραμένο» παλάτι να προσελκύσει αγοραστή;
Viral 23.01.26

Εννέα υπνοδωμάτια, επτά πρόωροι θάνατοι - Μπορεί το «καταραμένο» παλάτσο της Βενετίας να προσελκύσει αγοραστή;

Το Παλάτσο Ca' Dario στην Βενετία, άδειο εδώ και χρόνια, δεν κατάφερε να βρει νέο ιδιοκτήτη, με τους τοπικούς θρύλους να υποδηλώνουν ότι είναι στοιχειωμένο.

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου δεσμεύεται να «περάσει» την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις
Δασμοί Τραμπ 23.01.26

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου δεσμεύεται να «περάσει» την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις

Ορισμένοι ευρωβουλευτές παραμένουν επιφυλακτικοί για την εμπορική συμφωνία, παρά την απόσυρση της απειλής Τραμπ για νέους δασμούς. Υπέρ έγκρισης της συμφωνίας πιέζουν Σουηδία και Ιρλανδία.

Σύνταξη
Πρόεδρός Παρτιζάν: «Το πρόβλημα λέγεται Τζαμπάρι Πάρκερ – Δεν ζήτησα να πουληθεί ο Νιλικίνα»
Μπάσκετ 23.01.26

Ο πρόεδρός της Παρτιζάν αποκάλυψε το πρόβλημα της ομάδας - Τι είπε για τον Νιλικίνα

Αποκαλύψεις για όλα τα «καυτά» θέματα της Παρτιζάν έκανε ο πρόεδρός της σε συνέντευξή, εκφράζοντας την άποψή του για μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στον Νιλικίνα.

Σύνταξη
Από την άρνηση στην αποδοχή: Η Ευρώπη πενθεί το ΝΑΤΟ – Και έχει περάσει όλα τα στάδια
The Economist 23.01.26

Από την άρνηση στην αποδοχή: Η Ευρώπη πενθεί το ΝΑΤΟ – Και έχει περάσει όλα τα στάδια

Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο έφερε πολλές ανατροπές. Μία από αυτές είναι η ουσία ύπαρξης του ΝΑΤΟ. Και αυτή η συνειδητοποίηση για την Ευρώπη της έχει προκαλέσει πένθος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η δημόσια υγεία νοσεί: «Το ΕΣΥ χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση όσο δύο Belharra τον χρόνο για να συνέλθει»
Διευθυντής ΚΕΠΥ 23.01.26

Η δημόσια υγεία νοσεί: «Το ΕΣΥ χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση όσο δύο Belharra τον χρόνο για να συνέλθει»

Εν όψει της νέας παρουσίασης της μελέτης «Το ΕΣΥ σε οριακό σημείο αντοχής», ο καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής και πρόεδρος του ΚΕΠΥ Αλέξης Μπένος σχολιάζει τα βασικά ευρήματα και προτείνει λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του
Go Fun 23.01.26

Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του

Η εισαγγελία της Ισπανίας αποφάσισε να θέσει στο αρχείο τις καταγγελίες δύο γυναικών κατά του Χούλιο Ιγκλέσιας για σεξουαλική επίθεση και εμπορία ανθρώπων, επικαλούμενη έλλειψη δικαιοδοσίας για γεγονότα που έλαβαν χώρα εκτός ισπανικού εδάφους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: Η Danone ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω ανησυχιών για τοξική επιμόλυνσή του προϊόντος
Αναθεώρηση οδηγιών 23.01.26

Γαλλία: Η Danone ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω ανησυχιών για τοξική επιμόλυνσή του προϊόντος

Η Danone θα αποσύρει από στοχευμένες αγορές περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγορές αυτές βρίσκονται στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιρλανδία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα
Κόσμος 23.01.26

ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα

Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει συστάσεις για την κακοκαιρία, την ώρα που τουλάχιστον 14 πολιτείες των ΗΠΑ και η περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

