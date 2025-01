Φυλλάδια της Κου Κλουξ Κλαν στο Κεντάκι ζητούν άτομα για να «εντοπίσουν» όλους τους μετανάστες

Αρκετά αστυνομικά τμήματα στο Κεντάκι εξέδωσαν ανακοινώσεις σχετικά με τα φυλλάδια της Κου Κλουξ Κλαν, καθώς ντόπιοι ανέφεραν ότι τα βρήκαν στον δρόμο και τις αυλές τους. Φυλλάδια που αποδίδονται στην ΚΚΚ, βρέθηκαν στο Κεντάκι την ημέρα της ορκωμοσίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Όχι μόνο έλεγαν στους μετανάστες να «φύγουν τώρα», αλλά αναζητούσαν και ανθρώπους που θα βοηθούσαν στις προσπάθειες «παρακολούθησης και εντοπισμού» τους.

«Αναφέρετέ τους όλους», αναφέρει ένα απόσπασμα του φυλλαδίου, το οποίο δείχνει ένα σκίτσο του θείου Σαμ να κλωτσάει μια οικογένεια που κουβαλάει τσάντες, οι οποίες πιθανότατα αντιπροσωπεύουν μετανάστες. Περιλαμβάνει επίσης έναν αριθμό τηλεφώνου για την περιοχή του Κεντάκι και μια πρόσκληση για συμμετοχή. Ο αριθμός δεν ήταν σε λειτουργία.

Διάφορα αστυνομικά τμήματα σε ολόκληρη την πολιτεία εξέδωσαν ανακοινώσεις που έλεγαν ότι είχαν λάβει γνώση των φυλλαδίων. «Είμαστε ενήμεροι και έχουμε ήδη λάβει μία αναφορά για αυτή την ενοχλητική και αηδιαστική προπαγάνδα της ΚΚΚ που κυκλοφορεί στην κοινότητά μας. Αυτά τα σκουπίδια μίσους έχουν εμφανιστεί και σε άλλες πόλεις», φέρεται να ανέφερε το αστυνομικό τμήμα του Λάντλοου σε ανάρτηση στο Facebook την Τρίτη.

Η ανάρτηση κατέβηκε την Τετάρτη.

Το αστυνομικό τμήμα του Bellevue πρόσθεσε ότι ορισμένοι κάτοικοι τα βρήκαν στις αυλές τους. «Γνωρίζουμε ότι ρατσιστικά φυλλάδια έχουν εντοπιστεί σε αυλές και άλλες περιοχές της πόλης. Όσο αηδιαστικά και αν είναι, προς το παρόν η μόνη ποινική παράβαση είναι η ρίψη απορριμμάτων και η παράνομη ανάρτηση πινακίδων», συνεχίζει η ανακοίνωση του τμήματος, προσθέτοντας ότι «έχει ειδοποιηθεί το FBI».

Ο δήμαρχος του Φορτ Ράιτ Ντέιβ Χάτερ καταδίκασε επίσης τα φυλλάδια ως «σκουπίδια μίσους» σε ανάρτησή του στο Facebook τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι «δεν θα γίνουν ανεκτά στην πόλη του Φορτ Ράιτ και δεν θα πρέπει να γίνονται ανεκτά από την κοινωνία μας στο σύνολό της».

«Το Συμβούλιο, το προσωπικό και εγώ είμαστε εξοργισμένοι και απογοητευμένοι που συνέβη αυτό στην κοινότητά μας. Είναι ιδιαίτερα αποκρουστικό το γεγονός ότι συνέβη την Ημέρα του Δρ Μάρτιν Λούθερ Κινγκ», συνέχισε.

