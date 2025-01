Επιβάτες κρουαζιερόπλοιου έμειναν άναυδοι όταν το προσωπικό εμφανίστηκε ντυμένο με στολές Κου Κλουξ Κλαν

Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο στο διαδίκτυο που δείχνει τα μέλη προσωπικού κρουαζιερόπλοιου να παρελαύνουν ντυμένα με στολές Κου Κλουξ Κλαν.

Σύμφωνα με την P&O Cruises, στην οποία ανήκει το κρουαζιερόπλοιο, στο βίντεο βλέπουμε το συνεργείο καθαρισμού. Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία αφού ζήτησε συγγνώμη για τα πλάνα, εξήγησε πως οι υπάλληλοι δεν είχαν ιδέα για το πώς έδειχναν οι στολές τους.

Να σημειωθεί πως όλα έγιναν στα πλαίσια εκδήλωσης με θέμα τα Χριστούγεννα.

«Αρκετά μέλη του πληρώματος ντύθηκαν κώνοι από χιόνι για μια χριστουγεννιάτικη οικογενειακή εκδήλωση, χωρίς να κατανοήσουν πώς οι στολές τους θα μπορούσαν να παρερμηνευθούν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε πως οι υπάλληλοι βρέθηκαν σε δημόσια θέα για ελάχιστα λεπτά, προτού η διεύθυνση τους απομακρύνει άρον άρον.

Δείτε το βίντεο:

Passengers on a P&O cruise were left shocked when members of the ship crew seemingly dressed up in KKK attire.

P&O Cruises Australia has said the costumes were meant to be snow cones and have been misconstrued. pic.twitter.com/pheHMl136E

— The Project (@theprojecttv) January 22, 2025