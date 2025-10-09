newspaper
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αναβιώνει η Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ;
Κόσμος 09 Οκτωβρίου 2025 | 15:16

Αναβιώνει η Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ;

Νέα παραρτήματα και οργανώσεις της Κου Κλουξ Κλαν ξεφυτρώνουν στις ΗΠΑ ενώ ρατσισμός και ευαγγελικός χριστιανισμός έχουν συμμαχίσει.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αναβλητικότητα; Δοκιμάστε το φαινόμενο Zeigarnik και μείνετε παραγωγικοί

Αναβλητικότητα; Δοκιμάστε το φαινόμενο Zeigarnik και μείνετε παραγωγικοί

Spotlight

Ένα θλιβερό φάντασμα των πιο τρομακτικών οργανώσεων του παρελθόντος φαίνεται να εμφανίζεται, καθώς απομεινάρια της Κου Κλουξ Κλαν (KKK) φαίνεται να αναδιοργανώνονται δυναμικά στις κλυδωνιζόμενες ΗΠΑ, βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Νεότερα και πρόσφατα αναζωογονημένα παραρτήματα ηγήθηκαν προσπαθειών για να αποκτήσουν ισχυρότερο έρεισμα στην κυρίαρχη αμερικανική κοινωνία, σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση Southern Poverty Law Center (SPLC) που προωθεί ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης από τη δεκαετία του 1970.

«Η United Klan Nation συνδιοργάνωσε εκδηλώσεις με το Aryan Freedom Network, ενώ αντισημιτικά δίκτυα Christian Identity και δίκτυα συνδεδεμένα με την Κλαν, συμπεριλαμβανομένων των Church of the Keystone Knights και Kingdom Identity Ministries, επικάλυπτονταν μέσω κοινής ηγεσίας» αναφέρει η SPLC.

Στη σενέχεια προσθέτει ότι «Οι Maryland White Knights φαίνεται να σχηματίστηκαν από τα απομεινάρια των Old Glory Knights, ενώ οι Sacred White Knights μοιάζει να αναδύθηκαν από τη διάλυση των Loyal White Knights. Εν τω μεταξύ, οι Ku Klux Knights επανεμφανίστηκαν, και οι Silent Knights στρατολογούν ενεργά. Μια άλλη βασική σύνδεση υπήρξε μεταξύ της United Klan Nation και του Aryan Freedom Network, κάτι που είναι εμφανές μέσω κοινών εκδηλώσεων και αμοιβαίας προώθησης».

Μετά τη δολοφονία Κερκ

O Αμερικανός συγγραφέας Ντέιβιντ Ρόουζεν αποδίδει αυτές τις εξελίξεις στο γεγονός ότι ο  πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβάλλει μια δεξιά πολιτική ιδεολογία και πρακτική που ολοένα και περισσότερο μοιάζει με αυτό που ο Κρίστ Χέτζες έχει αποκαλέσει «χριστιανικό φασισμό».

Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο Τραμπ ανάρτησε το ακόλουθο ξέσπασμα στην πλατφόρμα Truth Social:

«Εδώ και χρόνια, οι ριζοσπάστες αριστεροί έχουν συγκρίνει υπέροχους Αμερικανούς όπως τον Τσάρλι με Ναζί και τους χειρότερους μαζικούς δολοφόνους και εγκληματίες στον κόσμο. Αυ αυτού του τύπου η ρητορική ευθύνεται άμεσα για την τρομοκρατία που βλέπουμε σήμερα στη χώρα.»

Οι Πολιτείες που αναβιώνουν οργανώσεις της KKK.

Ο Τραμπ και ο Κερκ είχαν υιοθετήσει τη θεωρία της «μεγάλης αντικατάστασης», τη δεξιά ιδέα ότι μη λευκοί μετανάστες σύντομα θα εκτοπίσουν τους λευκούς Αμερικανούς. Τον Μάρτιο του 2024, ο Κερκ δήλωσε: «Η στρατηγική της μεγάλης αντικατάστασης, που προχωρά κανονικά κάθε μέρα στα νότια σύνορά μας, είναι μια στρατηγική για να αντικατασταθεί η λευκή αγροτική Αμερική με κάτι διαφορετικό».

«Μέχρι τη δολοφονία του Κερκ» λέει ο Ρόουζεν στο Counterpunch, «αυτή η [εκδοχή της ΚΚΚ] δεν ήταν τόσο μοχθηρή ούτε τόσο εκδικητική όσο οι δύο προηγούμενες, περισσότερο ένα συνονθύλευμα της «alt-right» που συγκεντρώθηκε στο Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια το 2017 και εμφανίστηκε σε άλλα πολιτικά επίκεντρα».

Τα δύο προγενέστερα κινήματα είχαν σχετικά σύντομη διάρκεια αλλά προκάλεσαν μεγάλο κακό. Η πρώτη γενιά εμφανίστηκε μεταξύ 1866 και 1879, μετά την ήττα του Νότου στον Εμφύλιο και τις προσπάθειες για την Ανασυγκρότηση.

Η δεύτερη εκδοχή αναδύθηκε στην προ του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου περίοδο, από το 1915 έως το 1927, και άνθησε στα ταραγμένα «ΡοARING ’20s». Κάθε γενιά της Κλαν απευθυνόταν σε γηγενείς, προτεστάντες λευκούς Αμερικανούς, με διαφορετικούς τρόπους, αλλά και οι δύο προκάλεσαν τεράστιο πόνο και οδύνη.

Η Λίντα Γκόρντον, καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU), εξετάζει με διορατικότητα αυτό που αποκαλεί «δεύτερη έλευση» της Κλαν, στο βιβλίο της του 2017 The Second Coming of the KKK: The Ku Klux Klan of the 1920s and American Political Tradition.

Το αρχικό κίνημα της Κλαν ήταν περιορισμένο, επιλεκτικό και μυστικό, με περίτελεπες τελετουργίες και στολές. Κύριος σκοπός του ήταν να τρομοκρατήσει τον πρόσφατα απελευθερωμένο αφροαμερικανικό πληθυσμό του Νότου με επιθέσεις από μασκοφόρους νυχτερινούς καβαλάρηδες που έκαιγαν σταυρούς και με πολλά λυντσαρίσματα.

Αξιοποιώντας επαγγελματίες δημοσιοσχετίστες

Η Γκόρντον επισημαίνει δύο γεγονότα που πυροδότησαν την άνοδο του «δεύτερου» κύματος της Κλαν—στις 3 Μαρτίου 1915, όταν έκανε πρεμιέρα στην Times Square η ταινία του Ν. Γκρίφιθ The Birth of a Nation (Η Γέννηση ενός Έθνους). Ενισχύθηκε περαιτέρω στις 17 Αυγούστου 1915, όταν ο Λέο Φρανκ, Εβραίος διευθυντής εργοστασίου στην Ατλάντα, λιντσαρίστηκε για τον φερόμενο φόνο της 13χρονης υπαλλήλου του, Μέρι Φέιγκαν.

Το δεύτερο κίνημα έβαλε πολύ μεγαλύτερο στόχο σε όσους απειλούσαν τον «αληθινό αμερικανικό τρόπο», συμπεριέλαβε Αφροαμερικανούς και Εβραίους, μη αγγλοσαξονικής καταγωγής μετανάστες (π.χ. Ιρλανδούς, Ιταλούς, Μεξικανούς), μη προτεστάντες χριστιανούς (π.χ. Καθολικούς, Μορμόνους), καθώς και όσους προωθούσαν «χαλαρά» ήθη, είτε επρόκειτο για αλκοολούχα ποτά, πορνεία, τζόγο είτε για λαϊκή ψυχαγωγία (π.χ. ζωντανά θεάματα, κινηματογράφο, δίσκους και βιβλία που κρίνονταν άσεμνα).

Ακόμη σημαντικότερο, σύμφωνα με τον Ρόουζεν, αξιοποίησε «σύγχρονους» επαγγελματίες δημοσίων σχέσεων που εκμεταλλεύτηκαν έξυπνη διαφήμιση, δελτία Τύπου, εκπαιδευμένους στρατολόγους, δωρεάν μέλη για ιερωμένους, την είσπραξη συνδρομών και την πώληση εξαρτύσεων για να χτίσουν έναν ισχυρό—και κερδοφόρο!—εθνικό οργανισμό.

Οι παράγοντες που παραμένουν ίδιοι

Στο αποκορύφωμά της στα μέσα της δεκαετίας του 1920, ισχυριζόταν 2 έως 5 εκατ. μέλη και εξέλεξε εκατοντάδες μέλη της σε δημόσια αξιώματα, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητών και βουλευτών. Διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στην εξασφάλιση ψήφισης νόμων ευγονικής σε 30 πολιτείες και σκληρόψυχων αντι-μεταναστευτικών νόμων, καθώς και στήριξε Ποτοαπαγόρευση και την παραχώρηση ψήφου σε λευκές γυναίκες.

Η Γκόρντον εντοπίζει μισή ντουζίνα παράγοντες που τροφοδότησαν τη δεύτερη έλευση της Κλαν: βαθιά ριζωμένο νατιβισμό, ιδιαίτερα την αντίθεση στη μετανάστευση, ισχυρή προσκόλληση σε συντηρητικές ευαγγελικές χριστιανικές πεποιθήσεις, σύμπλευση με συντηρητικές «αδελφικές» οργανώσεις (π.χ. Μασόνους), ένθερμη υπεράσπιση της αποχής και καχυποψία απέναντι στους κατοίκους των πόλεων με τα υποτιθέμενα «χαλαρά ήθη», ειδικά πρόσφατους μετανάστες και όσους θεωρούνταν πιο μορφωμένοι, κοσμικοί και φιλελεύθεροι και έναν φλογερό αντιδραστικό «λαϊκισμό» θεμελιωμένο στο μίσος προς τους «διαφορετικούς».

«Μπορούμε να είμαστε ευγνώμονες που η σημερινή Κλαν δεν έχει -ακόμη- γίνει ό,τι ήταν στις δύο προηγούμενες ενσαρκώσεις της» διαπιστώνει ο Ρόουζεν. «Δυστυχώς, οι υποκείμενες δυνάμεις που τροφοδότησαν τη δεύτερη έλευση -π.χ. ο ρατσισμός, ο φόβος των μεταναστών, ο ευαγγελικός χριστιανισμός και η οικονομική αβεβαιότητα- παραμένουν καθοριστικά ζητήματα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της Αμερικής του 21ου αιώνα» λέει κάνοντας λόγο για μια κατάσταση déjà vu.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 700 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 700 εκατ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αναβλητικότητα; Δοκιμάστε το φαινόμενο Zeigarnik και μείνετε παραγωγικοί

Αναβλητικότητα; Δοκιμάστε το φαινόμενο Zeigarnik και μείνετε παραγωγικοί

Business
Metlen: Deal με Ομιλο Καράτζη για τη μεγαλύτερη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Metlen: Deal με Ομιλο Καράτζη για τη μεγαλύτερη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Φιλορωσική στροφή; – Το μπλόκο των κρατών της ΕΕ που παρεκκλίνει
Νέες κυρώσεις 09.10.25

Φιλορωσική στροφή; – Το μπλόκο των κρατών της ΕΕ που παρεκκλίνει

Ουγγαρία, Αυστρία, Σλοβακία, αλλά και Ισπανία εκφράζουν με τον έναν ή άλλον τρόπο κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της ΕΕ έναντι του νέου πακέτου κυρώσεων στη Ρωσία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σε ισχύ αναμένεται να τεθεί η εκεχειρία στη Γάζα μετά την επικύρωση της συμφωνίας από το Ισραήλ
Κόσμος 09.10.25 Upd: 16:02

Σε ισχύ αναμένεται να τεθεί η εκεχειρία στη Γάζα μετά την επικύρωση της συμφωνίας - Οι πρώτες ανακοινώσεις του Ισραήλ

Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση πυρός στη Γάζα, μετά τη συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς

Βασιλική Δρίβα - Αλεξάνδρα Τάνκα
Τουρκία: Στο στόχαστρο ηθοποιοί και τραγουδιστές για ναρκωτικά – Ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek
19 προσαγωγές 09.10.25

Σάλος στην Τουρκία: Στο στόχαστρο ηθοποιοί και τραγουδιστές για ναρκωτικά - Ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek

Στην προσαγωγή 19 ηθοποιών, influencer και τραγουδιστών προχώρησαν οι αρχές στην Τουρκία για χρήση ναρκωτικών - Κλήθηκαν για εξετάσεις αίματος

Σύνταξη
Τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία θα επηρεάσουν και τους Ευρωπαίους ενόψει χειμώνα
Κόσμος 09.10.25

Τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία θα επηρεάσουν και τους Ευρωπαίους ενόψει χειμώνα

Η εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων κατά των ουκρανικών υποδομών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας εγκυμονεί πραγματικούς κινδύνους, άμεσους για την Ουκρανία και έμμεσους για την Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γάζα: Τι γνωρίζουμε για την καταρχήν συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς – Τα θολά σημεία και τι ακολουθεί
Ισραήλ - Χαμάς 09.10.25

«Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες»: Τι γνωρίζουμε για τη συμφωνία για τη Γάζα - Τα θολά σημεία και τι ακολουθεί

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στο πρώτο βήμα του σχεδίου του για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Τι προβλέπει

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση
Κόσμος 09.10.25

Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση

Έλλειψη εμπιστοσύνης φαίνεται ότι δείχνουν αρκετές ομάδες προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είναι ξανά αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γερμανία: Τερματίζει την ταχεία χορήγηση υπηκοότητας – Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης
Κόσμος 09.10.25

Τέλος στη ταχεία χορήγηση υπηκοότητας βάζει η Γερμανία - Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης

Οι συντηρητικοί του Φρίντριχ Μερτς είχαν δεσμευτεί να αποσύρουν τη νομοθεσία, η οποία επέτρεπε την απόκτηση της υπηκοότητας σε τρία χρόνια αντί για πέντε.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα με τρεις νεκρούς στο Σούμι
Πόλεμος 09.10.25

Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία - Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες στο Σούμι

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία αφού απώθησε τον Απρίλιο τα τελευταία στοιχεία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που απέμεναν στη γειτονική ρωσική περιφέρεια Κουρσκ

Σύνταξη
Γάζα: Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία – Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων
Γάζα 09.10.25

Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία - Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων

Οι συγγενείς των ομήρων ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς και έντονους πανηγυρισμούς μετά την επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα - Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας

Σύνταξη
Το μεσημέρι της Πέμπτης μπαίνει σε εφαρμογή η α’ φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα με εγγυητές
Κόσμος 09.10.25

Το μεσημέρι της Πέμπτης μπαίνει σε εφαρμογή η α’ φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα με εγγυητές

Το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Τουρκία και οι ΗΠΑ μπαίνουν ως εγγυητές πως το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές οργανώσεις θα τηρήσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για τη Γάζα που θα εφαρμοστεί στις 12:00 της Πέμπτης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πρόβες νέου πολέμου – Η Κίνα, τα σενάρια εισβολής στην Ταϊβάν και ο ρωσικός «δάκτυλος», με φόντο την Ουκρανία
«Ταραγμένος» Ειρηνικός 09.10.25

Πρόβες νέου πολέμου – Η Κίνα, τα σενάρια εισβολής στην Ταϊβάν και ο ρωσικός «δάκτυλος», με φόντο την Ουκρανία

Πληθαίνουν οι αναφορές για προετοιμασίες επίθεσης στην Ταϊβάν από την Κίνα, με στήριξη της Μόσχας, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και του γεωπολιτικού μπρα ντε φερ του Πεκίνου με τις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γάζα: Σχεδόν το ένα στα έξι παιδιά υφίσταται οξύ υποσιτισμό σύμφωνα με το Lancet
Κόσμος 09.10.25

Γάζα: Σχεδόν το ένα στα έξι παιδιά υφίσταται οξύ υποσιτισμό σύμφωνα με το Lancet

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό «the Lancet» το 15% των παιδιών στη Γάζα πάσχει από οξύ υποσιτισμό. Περισσότερα από 54.600 παιδιά χρειάζονται θεραπευτική φροντίδα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Ο Κασσελάκης κατέθεσε συμπληρωματική αναφορά για τον Αυγενάκη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
«Τέρμα τα ψέματα» 09.10.25

Ο Κασσελάκης κατέθεσε συμπληρωματική αναφορά για τον Αυγενάκη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ο Στέφανος Κασσελάκης προχώρησε και σε αυτοτελή αναφορά προς την επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, καθώς και προς τον οικονομικό εισαγγελέα, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 09.10.25

Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς

«Η κυβέρνηση έχει βάλει στο μάτι τον αγροτικό τομέα, γιατί είναι με τους μεσάζοντες», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
«Μία ελληνική ομάδα θα μπορούσε να πάρει πολυετή άδεια στο NBA Europe» (pic)
Euroleague 09.10.25

«Μία ελληνική ομάδα θα μπορούσε να πάρει πολυετή άδεια στο NBA Europe» (pic)

Ο γνωστός δημοσιογράφος Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι αποκαλύπτει πως το NBA Europe ετοιμάζεται να δώσει 12 πολυετείς άδειες συμμετοχής. Πιθανό να υπάρχει και ελληνική παρουσία στο νέο εγχείρημα.

Σύνταξη
Άγρια κόντρα στη Βουλή για το ταξίδι στη Γάζα: Για «κρουαζιέρα» κάνει λόγο ο Γεωργιάδης – «Τα χάπια σου τα πήρες;»
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Άγρια κόντρα στη Βουλή για το ταξίδι στη Γάζα: Για «κρουαζιέρα» κάνει λόγο ο Γεωργιάδης – «Τα χάπια σου τα πήρες;»

Η συζήτηση στη Βουλή ξέφυγε με αποτέλεσμα ο Άδωνις Γεωργιάδης να ακούσει «γαλλικά» από τα έδρανα που κάθονταν οι βουλευτές της Αριστεράς.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Λάσλο Κρασναχορκάι: «Δεν με ενδιαφέρει να πιστεύω σε κάτι, αλλά να κατανοώ τους ανθρώπους που πιστεύουν»
Σκοτάδι, φως και σκοτάδι 09.10.25

Λάσλο Κρασναχορκάι: «Δεν με ενδιαφέρει να πιστεύω σε κάτι, αλλά να κατανοώ τους ανθρώπους που πιστεύουν»

Ο Ούγγρος Λάσλο Κρασναχορκάι (László Krasznahorkai) γνωστός για το βιβλίο του Το Ταγκό του Σατανά (Satantango) του 1985, είναι ο φετινός αποδέκτης του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας – πολλά από τα βιβλία του έχουν γίνει ταινίες μεγάλου μήκους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακός: Ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC – Η ευκαιρία του Νιλικίνα
Euroleague 09.10.25

Ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC - Η ευκαιρία του Νιλικίνα

Ο Ολυμπιακός έχει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, ο Εβάν Φουρνιέ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και ο Φρανκ Νιλικίνα μπαίνει στα… βαθιά από νωρίς – Ποιοι «ερυθρόλευκοι» είναι διαθέσιμοι για το ματς με την Dubai BC.

Σύνταξη
Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική
Στις 16 Οκτωβρίου 09.10.25

Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να γενικευτεί το θέμα της συζήτησης και να γίνει για το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής, μετά το αρχικό αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων
Καμπανάκι ειδικών 09.10.25

Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων

Νέες προκλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη - Πώς η εφαρμογή Sora που δίνει πολύ ρεαλιστικά βίντεο μόνο με μια περιγραφή μπορεί σε λάθος χέρια να μετατραπεί σε επικίνδυνο εργαλείο παραπληροφόρησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Επιθεώρηση εργασίας: Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση – Υπερδιπλασιασμός καταγγελιών το 2024
Ανησυχητικά στοιχεία 09.10.25

Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση στην εργασία - Οι 10 μορφές της και πως μπορείτε να προστατευθείτε

Ανησυχητικά τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Επιθεώρησης Εργασίας για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία το 2024. Άσχημο ξεκίνημα και το 2025

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χαρίτσης: Η κυβέρνηση είναι βουτηγμένη μέχρι τον λαιμό στα σκάνδαλα – Πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή τον Μητσοτάκη
Νέα Αριστερά 09.10.25

Χαρίτσης: Η κυβέρνηση είναι βουτηγμένη μέχρι τον λαιμό στα σκάνδαλα – Πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή τον Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και φέρει ακέραιη την πολιτική ευθύνη», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι «έντιμοι αγρότες» από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Must Read
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο