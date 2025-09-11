magazin
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Τουλάχιστον είναι ειλικρινείς: Ο Τζέρι Σάινφελντ συνέκρινε το κίνημα Free Palestine με την Κου Κλουξ Κλαν
Τουλάχιστον είναι ειλικρινείς: Ο Τζέρι Σάινφελντ συνέκρινε το κίνημα Free Palestine με την Κου Κλουξ Κλαν

Ο γνωστός κωμικός Τζέρι Σάινφελντ αποφάσισε να αγγίξει το θέμα της Γάζας σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Ντιουκ και το έκανε με τον χειρότερο τρόπο.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Είναι ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στον χώρο του θεάματος στις ΗΠΑ. Τη δεκαετία του ’90 ο Τζέρι Σάινφελντ μεσουρανούσε στη μικρή οθόνη, ως ο δημιουργός και πρωταγωνιστής του sitcom Seinfeld, ενώ τα τελευταία 25 χρόνια μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα σε ταινίες, συγγραφή βιβλίων και -φυσικά- stand up σόου, τα οποία είναι μονίμως sold out.

Ωστόσο η εμφάνιση που έκανε στο Πανεπιστήμιο του Ντιουκ το απόγευμα της Τρίτης δεν είχε καμία σχέση με κάποιο από τα σκετσάκια του. Ο 71χρονος κωμικός βρέθηκε εκεί ως καλεσμένος για να μιλήσει στους νέους και κάποια στιγμή αποφάσισε να αναφερθεί και στη Γάζα.

Σύμφωνα με την πανεπιστημιακή εφημερίδα The Duke Chronicle, ο Τζέρι Σάινφελντ συνέκρινε το κίνημα Free Palestine με την Κου Κλουξ Κλαν, λέγοντας ότι οι υποστηρικτές του απλά δεν θέλουν τους Εβραίους και ότι η ρατσιστική οργάνωση ίσως είναι λίγο καλύτερη.

«Με το να λες ελευθερώστε την Παλαιστίνη ουσιαστικά δεν λες αυτό που πραγματικά σκέφτεσαι» είπε ο γνωστός κωμικός και συνέχισε: «Σε σύγκριση με την Κου Κλουξ Κλαν, πιστεύω ότι η ΚΚΚ είναι λίγο καλύτερη από το κίνημα Free Palestine καθώς βγαίνουν και λένε ξεκάθαρα δεν θέλουμε τους μαύρους, δεν θέλουμε τους Εβραίους. Τουλάχιστον είναι ειλικρινείς».

Ο Τζέρι Σάινφελντ δεν σχολίασε στον Τύπο τις δηλώσεις του, ενώ εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου του Ντιου αρκέστηκε να πει πως «το ότι έχουμε κάποιους προσκεκλημένους ομιλητές δεν σημαίνει ότι ταυτιζόμαστε με τις απόψεις τους».

Ο 71χρονος βρέθηκε στο Πανεπιστήμιο, προκειμένου να προλογίσει τον Ομέρ Σεμ Τοβ, έναν νεαρό Ισραηλινό ο οποίος στις 7 Οκτωβρίου 2023 απήχθει από τη Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova και κρατήθηκε ως όμηρος για 505 ημέρες.

Για την ιστορία, ο Τζέρι Σάινφελντ είναι Αμερικανό-Εβραίος και από την αρχή έχει στηρίξει το Ισραήλ στη σφαγή στη Γάζα.

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
