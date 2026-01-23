Έκλεισε η συμφωνία για τη σωτηρία του TikTok στις ΗΠΑ – Τι προβλέπει

Το TikTok ολοκλήρωσε συμφωνία για τη δημιουργία μιας νέας αμερικανικής εταιρικής κοινοπραξίας, αποφεύγοντας την επικείμενη απειλή απαγόρευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία συζητούνταν εδώ και χρόνια, για την πλατφόρμα που χρησιμοποιούν πλέον περισσότεροι από 200 εκατ. Αμερικανοί.

Η συμφωνία αποτελεί ορόσημο για το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης μετά από μακροχρόνια διαμάχη που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020, όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να απαγορεύσει την εφαρμογή για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ο Τραμπ αποφάσισε αργότερα να μην εφαρμόσει τον νόμο που ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2024 και απαιτούσε από την ByteDance να πουλήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στις ΗΠΑ μέχρι τον Ιανουάριο του 2025, διαφορετικά θα της επιβαλλόταν απαγόρευση -μια απόφαση που επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η ByteDance δήλωσε ότι η TikTok USDS Joint Venture LLC θα διασφαλίσει τα δεδομένα, τις εφαρμογές και τους αλγόριθμους των χρηστών στις ΗΠΑ μέσω μέτρων προστασίας των δεδομένων και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Ο Τραμπ εξήρε τη συμφωνία, αναφέροντας ότι η TikTok «θα ανήκει πλέον σε μια ομάδα μεγάλων Αμερικανών πατριωτών και επενδυτών, των μεγαλύτερων στον κόσμο».

Πηγή: OT.gr