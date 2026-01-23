Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στις Γούβες, στο Ηράκλειο Κρήτης, από την είδηση ότι μια μητέρα με το ανήλικο παιδί της δέχτηκαν επίθεση στον δρόμο από άνδρα που κρατούσε τσεκούρι.

Στους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. ο 39χρονος ισχυρίστηκε ότι άκουγε «μία φωνή του έλεγε να σκοτώσει»

Ο 39χρονος δράστης της επίθεσης παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο για απειλή και φθορά ξένης περιουσίας, καταδικάστηκε σε φυλάκιση και οδηγήθηκε στη φυλακή.

Όπως αναφέρει το patris.gr, ο 39χρονος βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ όταν καταδίωξε τα θύματά του, ενώ εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς λίγο αργότερα και συνελήφθη.

Στους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. ισχυρίστηκε ότι άκουγε «μία φωνή του έλεγε να σκοτώσει».

Ηράκλειο Κρήτης: Το χρονικό της επίθεσης

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης όταν ο 39χρονος, σε κατάσταση αμόκ, αντελήφθη τη μητέρα ενώ περπατούσε με την ανήλικη κόρη της στις Γούβες. Τότε άρχισε να τις καταδιώκει κραδαίνοντας το τσεκούρι που κρατούσε.

Στη συνέχεια, άρχισε να χτυπάει το αυτοκίνητο της γυναίκας μέχρι που το τσεκούρι έσπασε. Η μητέρα σε κατάσταση πανικού, έσπευσε εν τω μεταξύ να κρύψει το παιδί σε κοντινό σπίτι, ενώ οι φωνές της σήκωσαν τη γειτονιά στο πόδι.

Κάτοικοι της περιοχής έτρεξαν να βοηθήσουν, χωρίς καλά καλά να έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί, και είδαν τον 39χρονο εκτός ελέγχου να συνεχίζει να κραδαίνει το τσεκούρι.