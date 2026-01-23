Ηράκλειο: Στη φυλακή 39χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα με το ανήλικο παιδί της
Ο 39χρονος δράστης, που καταδίωξε μητέρα και παιδί ενώ περπατούσαν στον δρόμο στις Γούβες στο Ηράκλειο, παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο για απειλή και φθορά ξένης περιουσίας και καταδικάστηκε σε φυλάκιση
- Πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες από την κακοκαιρία – Η διαδικασία και τα ποσά
- Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης
- Αποχώρησαν από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες - «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα και με άλλες μορφές»
- «Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» - Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου στο Ηράκλειο
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στις Γούβες, στο Ηράκλειο Κρήτης, από την είδηση ότι μια μητέρα με το ανήλικο παιδί της δέχτηκαν επίθεση στον δρόμο από άνδρα που κρατούσε τσεκούρι.
Στους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. ο 39χρονος ισχυρίστηκε ότι άκουγε «μία φωνή του έλεγε να σκοτώσει»
Ο 39χρονος δράστης της επίθεσης παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο για απειλή και φθορά ξένης περιουσίας, καταδικάστηκε σε φυλάκιση και οδηγήθηκε στη φυλακή.
Όπως αναφέρει το patris.gr, ο 39χρονος βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ όταν καταδίωξε τα θύματά του, ενώ εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς λίγο αργότερα και συνελήφθη.
Στους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. ισχυρίστηκε ότι άκουγε «μία φωνή του έλεγε να σκοτώσει».
Ηράκλειο Κρήτης: Το χρονικό της επίθεσης
Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης όταν ο 39χρονος, σε κατάσταση αμόκ, αντελήφθη τη μητέρα ενώ περπατούσε με την ανήλικη κόρη της στις Γούβες. Τότε άρχισε να τις καταδιώκει κραδαίνοντας το τσεκούρι που κρατούσε.
Στη συνέχεια, άρχισε να χτυπάει το αυτοκίνητο της γυναίκας μέχρι που το τσεκούρι έσπασε. Η μητέρα σε κατάσταση πανικού, έσπευσε εν τω μεταξύ να κρύψει το παιδί σε κοντινό σπίτι, ενώ οι φωνές της σήκωσαν τη γειτονιά στο πόδι.
Κάτοικοι της περιοχής έτρεξαν να βοηθήσουν, χωρίς καλά καλά να έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί, και είδαν τον 39χρονο εκτός ελέγχου να συνεχίζει να κραδαίνει το τσεκούρι.
- Ηράκλειο: Στη φυλακή 39χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα με το ανήλικο παιδί της
- Ο Τραμπ θεωρείται «εχθρός της Ευρώπης» – Η δημοσκόπηση σε επτά ευρωπαϊκές χώρες
- Θεσσαλονίκη: Ανήλικος χτύπησε την αδερφή του και την έστειλε στο νοσοκομείο
- Αποκάλυψη της «ΑS»: «Η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε με το NBA Europe» (pic)
- Σέρρες: Πήγε να παραλάβει δέμα με ναρκωτικά, τον πρόλαβε ο… «Roxy»
- Κηδεία του Valentino – Το Χόλιγουντ και η βιομηχανία της μόδας αποχαιρετούν τον «Τελευταίο Αυτοκράτορα»
- Νέα Ζηλανδία: Έξι αγνοούμενοι μετά την κατολίσθηση σε κάμπινγκ
- Όταν η υγεία των παιδιών γίνεται υπόθεση επιβίωσης για τα μικρά νησιά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις