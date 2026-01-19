Αιγάλεω: Άγρια επίθεση σε οδηγό ταξί – «Ένιωσα να τρέχει αίμα από το πηγούνι και την κοιλιά»
Άγρια επίθεση σε οδηγό ταξί στο Αιγάλεω - Τον μαχαίρωσαν και του πήραν το όχημα
- Έσπασε ρεκόρ στο αλκοτέστ – Ήταν «τύφλα» στο μεθύσι και έπεσε πάνω σε περιπολικό
- Θεσσαλονίκη: 38χρονος διέρρηξε 14 οχήματα μέσα σε λίγες ώρες
- Μηνύσεις από τους αγρότες για τον βανδαλισμό στα τρακτέρ τους στο μπλόκο της Νίκαιας
- Θαμμένες κάτω από το χιόνι γειτονιές στη Ρωσία - Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]
Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε 63χρονος επαγγελματίας οδηγός ταξί, το βράδυ του Σαββάτου στο Αιγάλεω. Ο οδηγός παρέλαβε δύο άνδρες από την περιοχή του Βοτανικού, οι οποίοι του ζήτησαν να τους μεταφέρει σε στενό δρόμο στο Αιγάλεω.
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι δράστες του επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά, ακινητοποιώντας τον και απειλώντας τον με μαχαίρι.
Οι δύο άντρες δεν περιορίστηκαν στις απειλές, αλλά μαχαίρωσαν τον οδηγό στο πηγούνι και στην κοιλιακή χώρα.
Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο 63χρονος κατάφερε να βγει από το ταξί και να ζητήσει βοήθεια. Οι δράστες αφαίρεσαν χρήματα, προσωπικά αντικείμενα, έγγραφα και τα κινητά του τηλέφωνα, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν με το ταξί, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στον δρόμο.
«Ένιωσα να τρέχει αίμα από το πηγούνι και την κοιλιά»
Περίοικοι ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Ο οδηγός ταξί εξήγησε σοκαρισμένος στην ΕΡΤ πως «μου έβαλε το μαχαίρι στον λαιμό. Ο άλλος μου το πίεζε στα πλευρά. Τους έδωσα χρήματα. Παρά ταύτα, αυτοί ήθελαν κι άλλα. Λέω “ρε παιδιά, αφήστε μου κι ένα τάλιρο, να βάλω φυσικό αέριο”. Άρχισα να φωνάζω βοήθεια γιατί είδα ότι τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα».
«Ένιωσα να τρέχει αίμα από το πηγούνι και την κοιλιά», είπε για τη στιγμή της επίθεσης. «Πήραν το αμάξι και έφυγαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Παραλίγο να χτυπήσει ανθρώπους οι οποίοι ερχόντουσαν για βοήθεια», πρόσθεσε.
Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και του οχήματος, με αριθμό πινακίδας ΤΑΑ 3330.
- Αιγάλεω: Άγρια επίθεση σε οδηγό ταξί – «Ένιωσα να τρέχει αίμα από το πηγούνι και την κοιλιά»
- Wikipedia, ετών 25: Μπορεί να επιβιώσει η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου στην εποχή του AI;
- Βασίλης Κικίλιας: «Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο»
- Εάν η μείωση του λειτουργικού κόστους είναι σκοπός μιας επιχείρησης, το αυτόνομο SOC είναι η λύση
- Χολ για τη μεταγραφή του Τζόουνς: «Είναι καλό για όλους μας ότι ήρθε στον Ολυμπιακό»
- Στην Αμαλιάδα, ο Μητροπολίτης Μεξικού, Κεντρικής – Νοτίου Αμερικής και νήσων Καραϊβικής κ.κ. Ιάκωβος
- ΚΚΕ: Εκφράζει την αλληλεγγύη του στον ισπανικό λαό για την σιδηροδρομική τραγωδία
- Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις