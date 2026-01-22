Ένα τρένο συγκρούστηκε με έναν γερανό εργοταξίου στη νοτιοανατολική Ισπανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα, εκ των οποίων ένα σοβαρά, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση TVE.

Σύμφωνα με πηγές από το Κέντρο Συντονισμού Έκτακτων Αναγκών το τρένο δεν ανατράπηκε ούτε εκτροχιάστηκε. Η σύγκρουση σημειώθηκε στην Καρταχένα στην περιοχή της Μούρθια, ανέφερε το TVE.

Choque de tren linea FEVE Cartagena Los Nietos con heridos

🚨 #ÚLTIMAHORA | Choca un tren de pasajeros contra el brazo de una grúa en Alumbres ➡ En la zona se encuentran sanitarios y efectivos de emergencias 🔗https://t.co/LlsPFdpaYb pic.twitter.com/Qy8wvIsyaM — La 7 (@la7tele) January 22, 2026

Σύμφωνα με τη δήμαρχο της πόλης, Νοέλια Αρόγιο, το Κέντρο Εκτάκτων Αναγκών της Μούρθια έλαβε ειδοποίηση για το ατύχημα από τη Renfe λίγο μετά το μεσημέρι. «Δεν υπήρξε εκτροχιασμός και κανείς δεν παγιδεύτηκε στο τρένο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι κανένα βαγόνι δεν ανατράπηκε.

Είναι το τρίτο περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται τρένο στην Ισπανία μετά τη φονική σύγκρουση τρένου υψηλής ταχύτητας την Κυριακή στη νότια περιφέρεια της Ανδαλουσίας, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 43 άτομα και ένα άλλο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη βορειοανατολική Καταλονία την Τρίτη, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο μηχανοδηγός.

Tres heridos leves en el accidente de un convoy de FEVE tras ser golpeado por un camión grúa en Alumbres en #Cartagena. pic.twitter.com/jil7BcCRsG — Onda Regional (@ORMurcia) January 22, 2026

Ο ισπανικός σιδηροδρομικός φορέας Adif ⁠ανέφερε στο X ότι η κυκλοφορία σε αυτή τη γραμμή έχει διακοπή λόγω «της ⁠εισβολής στην υποδομή ενός ανυψωτικού οχήματος, το οποίο δεν ανήκει στη σιδηροδρομική επιχείρηση», χωρίς να ‌δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.