Κατάσκοποι σε 4 τροχούς – Είναι τα κινεζικά οχήματα κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια;

Συνιστούν άραγε τα εισαγόμενα από την Κίνα ηλεκτρικά αυτοκίνητα απειλή για την ασφάλεια κρίσιμων ευρωπαϊκών υποδομών; Ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών της Ευρώπης φαίνεται να πιστεύει κάτι τέτοιο. Ή τέλος πάντων να το υποψιάζεται και να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για να απομονώσει αυτούς τους «τετράτροχους κατασκόπους», όπως έπραξε τον περασμένο Νοέμβριο ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος απαγόρευσε στους αξιωματικούς του να αγοράζουν κινεζικά αυτοκίνητα φοβούμενος ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση ευαίσθητων για την εθνική ασφάλεια χώρων στην ισραηλινή επικράτεια.

Την Τρίτη ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Πολωνίας Τσέζαρι Τόμτσικ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να απαγορεύσει η κυβέρνηση της Βαρσοβίας σε αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Κίνα να εισέρχονται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας.

«Οι στρατιωτικές αρχές της Πολωνίας έχουν ανταλλάξει πληροφορίες με συμμαχικές δυνάμεις σχετικά με τους κινδύνους που θέτουν αυτοκίνητα ‘βαριά εξοπλισμένα με ηλεκτρονικά εξαρτήματα’ και εξετάζουν το ενδεχόμενο περιορισμού της πρόσβασής τους σε ευαίσθητες για την εθνική ασφάλεια περιοχές», δήλωσε συγκεκριμένα ο Πολωνός υπουργός στο Polskie Radio 24.

Έκρηξη των πωλήσεων

Η Βαρσοβία δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση για τον εξοστρακισμό των κινεζικών αυτοκίνητων. Αλλά δεν είναι η μόνη που το σκέπτεται. «Λόγω του αυξανόμενου μεριδίου αγοράς των Κινέζων κατασκευαστών στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου και με δεδομένη τη διεθνή γεωπολιτική κατάσταση και τις ηγεμονικές φιλοδοξίες της Κίνας, είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται στενά οι πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τα κινεζικά οχήματα», ανακοίνωσε επίσης την Τρίτη το γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών.

Στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι «τα κινεζικά οχήματα είναι εξοπλισμένα με εξαιρετικά πολύπλοκα και διασυνδεδεμένα συστήματα».

Στη Γερμανία οι κινεζικές φίρμες αυτοκινήτων αλλά και οι ευρωπαϊκές επωνυμίες που ανήκουν πλέον σε κινεζικούς ομίλους αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 23% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, αν και το μερίδιό τους στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα μειώθηκε από το 10% στο 8%, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της EY.

Στην Πολωνία οι πωλήσεις των Κινέζων κατασκευαστών αυτοκινήτων υπερτετραπλασίασαν το μερίδιο αγοράς τους, εκτινάσσοντάς το από το 2% του συνόλου που ήταν το 2024 στο 8,2% πέρυσι, σύμφωνα με την Πολωνική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας (PZPM).

«Όπως τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα κινεζικά μοντέλα διαθέτουν ενσωματωμένα μικρόφωνα και κάμερες που μπορούν να μεταδίδουν δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και εικόνες σε τρίτους, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια μιας χώρας», μεταδίδει από το Βερολίνο ο ανταποκριτής της «Les Echos» Τιμπό Μαντλέν.

«Πριν από τρία χρόνια οι αστυνομικές αρχές του Βερολίνου εξέτασαν το ενδεχόμενο να απαγορεύσουν στους άνδρες και γυναίκες της υπηρεσίας να σταθμεύουν τα Tesla τους στα γκαράζ των σπιτιών τους, εξαιτίας του φόβου ότι τα ιδιωτικά οχήματα των αστυνομικών θα μπορούσαν να βιντεοσκοπούν και να διενεργούν αναγνώριση του χώρου για λογαριασμό τρίτων. Αργότερα η βερολινέζικη Αστυνομία αποφάσισε να μην προβεί σε σχετική απαγόρευση», συμπληρώνει ο ανταποκριτής της γαλλικής οικονομικής εφημερίδας.

Κυβερνοασφάλεια στην ΕΕ

«Ο κίνδυνος κατασκοπείας μέσω κινεζικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι πραγματικός», δήλωσε στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt ένας Γερμανός αξιωματούχος των υπηρεσιών εσωτερικής ασφάλειας, μεταδίδει από το Βερολίνο ο Τιμπό Μαντλέν.

Για τους ιδιώτες ο κίνδυνος είναι «μάλλον μέτριος», κατά τον Στέφαν Κράμερ πρόεδρο της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος του κρατιδίου της Θουριγγίας. «Αλλά για τον γερμανικό στρατό, την αστυνομία, τις κρίσιμες υποδομές και την κυβέρνηση, ο κίνδυνος είναι υψηλός», πρόσθεσε.

Η συζήτηση για το ενδεχόμενο να μετατραπούν τα σύγχρονα αυτοκίνητα σε κατασκοπευτικά εργαλεία συμπίπτει με τις προτάσεις που κατέθεσε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού κανονισμού για την κυβερνοασφάλεια.

Η Κομισιόν,προτείνει στα κράτη-μέλη να αποκλείουν προμηθευτές «μη αξιόπιστων τεχνολογιών από ορισμένα μέρη της ευρωπαϊκής αγοράς». Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις τηλεπικοινωνίες, τα συνδεδεμένα οχήματα και την ηλιακή τεχνολογία, σύμφωνα με την Handelsblatt.

Οι Κινέζοι και τα Tesla

Οι Ευρωπαίοι παίρνουν μέτρα για να ενισχύσουν την κυβερνοασφάλειά τους συμπεριλαμβάνοντας και τα σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κινεζικής κατασκευής, κάτι που οι Κινέζοι εφαρμόζουν εδώ και μια πενταετία. Το 2021 ο κινεζικός στρατός απαγόρευσε την είσοδο αυτοκινήτων Tesla στις εγκαταστάσεις του, επικαλούμενος ανησυχίες που σχετίζονται με την ασφάλεια και συγκεριμένα με τις κάμερες που είναι εγκατεστημένες στα οχήματα.

Η απόφαση ελήφθη εν μέσω εντάσεων του Πεκίνου με την Ουάσινγκτον και ήταν παρόμοια με τα μέτρα που έλαβε η Ουάσινγκτον κατά του κινεζικού κατασκευαστή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Huawei για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Θα παρατηρούσε εδώ κανείς ότι τα Tesla που κυκλοφορούν στην Κίνα (και σε όλες τις χώρες της Ασίας και του Νότιου Ειρηνικού εξάλλου) έχουν κατασκευαστεί στο μεγα-εργοστάσιο που λειτουργεί η αυτοκινητοβιομηχανία του Έλον Μασκ στη Σανγκάη από το 2019. Περί τις 750.000 Tesla ετησίως βγαίνουν πλέον από το εργοστάσιο αυτό, το οποίο είναι μεν αμερικανικό αλλά έχει ανεγερθεί σε νοικιασμένο οικόπεδο και παράγει υπό την αυστηρή εποπτεία των Κινέζων.

Επιπλέον, θα παρατηρούσε ότι η κατασκοπευτική ικανότητα ενός αυτοκινήτου είναι πολύ περιορισμένη αν συγκριθεί με εκείνη μιας έξυπνης συσκευής τηλεπικοινωνιών. Ως εκ τούτου υποθέτει κανείς ότι οι στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές και ασφαλώς οι διπλωματικές υπηρεσίες της Κίνας και της Ευρώπης θα έχουν ήδη δώσει εντολή στα στελέχη τους προτού μπουν στο σπίτι τους από τη δουλειά να ασφαλίζουν τα κινητά τους τηλέφωνα, τις ταμπλέτες και τα λάπτοπ τους μέσα στους καταψύκτες των αποθηκών ή έστω στο φούρνο μικροκυμάτων της κουζίνας.

