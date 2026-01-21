science
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Η ΕΕ σχεδιάζει να ξηλώσει τον επικοινωνιακό εξοπλισμό από προμηθευτές υψηλού ρίσκου – Η Κίνα αντιδρά
Τεχνολογία 21 Ιανουαρίου 2026

Η ΕΕ σχεδιάζει να ξηλώσει τον επικοινωνιακό εξοπλισμό από προμηθευτές υψηλού ρίσκου – Η Κίνα αντιδρά

Η Κομισιόν κατέθεσε πρόταση αναθεώρησης του Κανονισμού για την Κυβερνοασφάλεια, εν μέσω ανησυχίας για κυβερνοεπιθέσεις και επιχειρήσεις κατασκοπείας.

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει τη σταδιακή κατάργηση του επικοινωνιακού εξοπλισμού που εισάγεται από χώρες υψηλού ρίσκου, μια κίνηση στην οποία ήδη αντιδρά η Κίνα.

Το σχέδιο της πρότασης που παρουσίασε την Τρίτη η Κομισιόν -μια αναθεώρηση του Κανονισμού για την Κυβερνοασφάλεια- δεν κατονομάζει συγκεκριμένες χώρες, ωστόσο οι Financial Times έγραφαν νωρίτερα πως η Κίνα βρίσκεται στο στόχαστρο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι υφιστάμενοι κανόνες για τους προμηθευτές ρίσκου είναι εθελοντικοί, ωστόσο η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων και η ανησυχία για έξωθεν παρεμβάσεις και κατασκοπεία δημιουργεί ανάγκη για περαιτέρω μέτρα.

Το 2022 οι ΗΠΑ απαγόρευσαν την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού από τις κινεζικές εταιρείες Huawei και ZTE και κάλεσαν την Ευρώπη να κάνει το ίδιο.

Πρόσφατα, η Γερμανία απαγόρευσε τον κινεζικό εξοπλισμό στα μελλοντικά δίκτυα 6G.

Το σχέδιο της πρότασης προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Πεκίνου: «Οι κινεζικές εταιρείες δραστηριοποιούνται εδώ και καιρό στην Ευρώπη σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς και δεν έχουν θέσει ποτέ σε κίνδυνο την εθνική της ασφάλεια» δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Προέτρεψε μάλιστα την ΕΕ να αποφύγει «να βαδίσει περαιτέρω στο λανθασμένο μονοπάτι του προστατευτισμού».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήρθε και η αντίδραση της Huawei: «Μια νομοθετική πρόταση που αποκλείει προμηθευτές εκτός ΕΕ μόνο λόγω της χώρας προέλευσής τους, αντί να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και τεχνικά πρότυπα, παραβιάζει τις βασικές αρχές της ΕΕ για δικαιοσύνη, μη διάκριση και αναλογικότητα, καθώς και τις δεσμεύσεις της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου» δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Κρίσιμοι τομείς

Τα νέα μέτρα θα εφαρμόζονται σε 18 βασικούς τομείς που έχει προσδιορίσει η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού ανίχνευσης, των συνδεδεμένων και αυτόνομων οχημάτων, των συστημάτων παροχής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, των συστημάτων υδροδότησης και των drone.

Οι υπηρεσίες cloud, οι ιατρικές συσκευές, ο εξοπλισμός επιτήρησης, οι διαστημικές υπηρεσίες και οι ημιαγωγοί ταξινομούνται επίσης ως κρίσιμα στοιχεία.

Η ΕΕ υιοθέτησε το 2020 ένα «εργαλείο ασφάλειας 5G» για να περιορίσει τη χρήση προμηθευτών υψηλού κινδύνου, λόγω ανησυχιών για σαμποτάζ ή κατασκοπεία. Ορισμένες χώρες δεν έχουν ακόμη αφαιρέσει τέτοιο εξοπλισμό λόγω του υψηλού κόστους αντικατάστασης.

Με βάση τις προτάσεις της Τρίτης, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας θα έχουν 36 μήνες από τη δημοσίευση της λίστας προμηθευτών υψηλού κινδύνου για να αποσύρουν βασικά εξαρτήματα.

Οι περίοδοι σταδιακής απόσυρσης για σταθερά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των οπτικών ινών, των υποθαλάσσιων καλωδίων και των δορυφορικών δικτύων, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Οι περιορισμοί σε προμηθευτές από χώρες που θεωρούνται ότι παρουσιάζουν κινδύνους κυβερνοασφάλειας θα τεθούν σε ισχύ μόνο μετά από επίσημη αξιολόγηση κινδύνου που θα ξεκινήσει η Επιτροπή ή τουλάχιστον τρεις χώρες της ΕΕ. Οποιαδήποτε μέτρα θα βασίζονται σε ανάλυση της αγοράς και εκτιμήσεις επιπτώσεων.

Η ομοσπονδία τηλεπικοινωνιακών εταιρειών Connect Europe προειδοποίησε ότι οι προτάσεις θα αυξήσουν το βάρος για τον κλάδο, με πρόσθετα ρυθμιστικά κόστη που μπορεί να φτάσουν σε δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο ενημερωμένος Κανονισμός για την Κυβερνοασφάλεια πρέπει ακόμα να διαπραγματευτεί με τις κυβερνήσεις της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες προτού καταστεί νόμος.

Mercosur: «Στον πάγο» η συμφωνία της ΕΕ

Mercosur: «Στον πάγο» η συμφωνία της ΕΕ

Σύνταξη
Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Περιβάλλον 21.01.26

Λειψυδρία χωρίς επιστροφή - Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Ο κόσμος έχει υποστεί «ανεπανόρθωτη βλάβη» στα αποθέματα νερού και οι επιπτώσεις απειλούν δισεκατομμύρια ανθρώπους, προειδοποιεί νέα έκθεση για την υδατική χρεοκοπία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις
Οργισμένος Ήλιος 20.01.26

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις

Έκρηξη στην επιφάνεια του Ήλιου εκτόξευσε δισεκατομμύρια τόνους φορτισμένων σωματιδίων. Η ηλιακή καταιγίδα κάνει πιο θεαματικό το σέλας αλλά μπορεί να επηρεάσει τα αεροπλάνα που πετούν κοντά στον βόρειο πόλο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη: Μεγάλη μελέτη καταρρίπτει τους ισχυρισμούς Τραμπ
Υγεία 20.01.26

Παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη: Μεγάλη μελέτη καταρρίπτει τους ισχυρισμούς Τραμπ

Η μετα-ανάλυση προηγούμενων ερευνών υψηλής ποιότητας που περιελάμβαναν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά δεν έδειξε καμία συσχέτιση ανάμεσα στην παρακεταμόλη και τον αυτισμό.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες
Αόρατα τραύματα 16.01.26

Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες

Οι στρατιώτες που επέστρεψαν από το μέτωπο αντιστοιχούσαν στο 78% όλων των αυτοκτονιών στο Ισραήλ το 2024. Αύξηση των περιστατικών μετατραυματικής διαταραχής κατά 40%.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία 21.01.26

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Οι πολίτες καλούνται να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων όσο είναι σε εξέλιξη η κακοκαιρία

Σύνταξη
Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα
A cappella 21.01.26

Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα

Μια viral στιγμή έζησε το πάνελ της εκπομπής Κοινωνία Ώρα MEGA, όταν η τραγουδίστρια Μαριάννα Παπαμακαρίου συνάντησε τον βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παναγιώτη Δουδωνή και του αφιέρωσε το Ρήγμα.

Σύνταξη
«Όχι» Κακλαμάνη σε Φάμελλο για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Διαδικαστικά τερτίπια» καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

«Όχι» Κακλαμάνη σε Φάμελλο για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Διαδικαστικά τερτίπια» καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος της Βουλής υποστήριξε ότι το αίτημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν προβλέπεται από τον κανονισμό.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης για αγροτικό: Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει τον προσχηματικό διάλογο
Βουλή 21.01.26

Ανδρουλάκης για αγροτικό: Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει τον προσχηματικό διάλογο

Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο αγροτικό αλλά και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Σύνοδος στο Νταβός: Ο Τραμπ προσγειώθηκε στη Ζυρίχη – Διπλωματικός πυρετός ενόψει της ομιλίας του
Στο επίκεντρο η Γροιλανδία 21.01.26

Ο Τραμπ προσγειώθηκε στη Ζυρίχη - Διπλωματικός πυρετός ενόψει της ομιλίας του στο Νταβός

Ανησυχία και εκνευρισμός στο Νταβός ενόψει της ομιλίας Τραμπ για τη Γροιλανδία και τις σχέσεις ΗΠΑ με την Ευρώπη - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Σύνταξη
Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις
CNC 21.01.26

Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις

Αντιδράσεις στον χώρο του γαλλικού κινηματογράφου έχει προκαλέσει η ψήφιση τροπολογίας που μειώνει τη φορολογία των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών, στερώντας πόρους από το Centre national du cinéma (CNC). Tο μέτρο απειλεί τη χρηματοδότηση της κινηματογραφικής παραγωγής σε μια περίοδο ήδη έντονων περικοπών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 18η αγωνιστική της Super League: Σιδηρόπουλος στο Καραϊσκάκη, Ευαγγέλου στην Τρίπολη
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 18η αγωνιστική της Super League: Σιδηρόπουλος στο Καραϊσκάκη, Ευαγγέλου στην Τρίπολη

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής της Super League, με τον Τάσο Σιδηρόπουλο να ορίζεται στο Καραϊσκάκη από την ΚΕΔ και τον Ευαγγέλου στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Πάνω από τριάντα πόντοι το ύψος του χιονιού στο Μουζάκι-Συστάσεις της Δημοτικής Αρχής στους πολίτες
Πολιτική προστασία 21.01.26

Πάνω από τριάντα πόντοι το ύψος του χιονιού στο Μουζάκι-Συστάσεις της Δημοτικής Αρχής στους πολίτες

Με αφορμή την έντονη χιονόπτωση ο Δήμος Μουζακίου εφιστά την προσοχή των πολιτών καθώς όπως αναφέρει το ύψος του χιονιού ξεπερνάει τους 30 πόντους σε συγκεκριμένη περιοχή.

Σύνταξη
Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)
Champions League 21.01.26

Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)

Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League και απόψε θέλει συγκεκριμένα αποτελέσματα στα υπόλοιπα ματς της αγωνιστικής για να παραμείνει στην 24άδα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα όριά τους οι παραγωγοί – Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις
Αγανάκτηση 21.01.26

Στα όριά τους οι παραγωγοί - Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αγανάκτηση και ανησυχία στους παραγωγούς της βιομηχανικής τομάτας και της κορινθιακής σταφίδας

Σύνταξη
Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος
Agro-in 21.01.26

Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος

Οι αγρότες σταδιακά αποχωρούν από τα μπλόκα και όπως δηλώνουν συνεχίζουν με δράσεις μέσα σε πόλεις - Σε περίπου 15 ημέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή για αποτίμηση του αγώνα

Σύνταξη
Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
«Μοτίβο αποπλάνησης» 21.01.26

Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ αποφυλακίζεται εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, με αυστηρούς όρους που επέβαλε δικαστήριο στο Νέο Μεξικό, ενώ η εισαγγελία επιμένει ότι αποτελεί κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συρεγγέλα: Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου
Επικαιρότητα 21.01.26

Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Συρεγγέλα

Η βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, κατέθεσε αγωγή εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου καθώς όπως υποστηρίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνεχίζει να τη συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Περιβάλλον 21.01.26

Λειψυδρία χωρίς επιστροφή - Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Ο κόσμος έχει υποστεί «ανεπανόρθωτη βλάβη» στα αποθέματα νερού και οι επιπτώσεις απειλούν δισεκατομμύρια ανθρώπους, προειδοποιεί νέα έκθεση για την υδατική χρεοκοπία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ιράν: «Όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς» – Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί για την Ευρώπη και τις απειλές Τραμπ
Καρφί για τη πυρηνική συμφωνία 21.01.26

«Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς», λέει το Ιράν στην Ευρώπη για τις απειλές του Τραμπ - Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί

Όταν η Ευρώπη έδινε λευκή επιταγή στον Τραμπ για να παραβιάσει την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, άνοιγε τον δρόμο για να υποστεί το ίδιο, λέει ο Αραγτσί

Σύνταξη
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
