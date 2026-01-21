Η ΕΕ σχεδιάζει να ξηλώσει τον επικοινωνιακό εξοπλισμό από προμηθευτές υψηλού ρίσκου – Η Κίνα αντιδρά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει τη σταδιακή κατάργηση του επικοινωνιακού εξοπλισμού που εισάγεται από χώρες υψηλού ρίσκου, μια κίνηση στην οποία ήδη αντιδρά η Κίνα.

Το σχέδιο της πρότασης που παρουσίασε την Τρίτη η Κομισιόν -μια αναθεώρηση του Κανονισμού για την Κυβερνοασφάλεια- δεν κατονομάζει συγκεκριμένες χώρες, ωστόσο οι Financial Times έγραφαν νωρίτερα πως η Κίνα βρίσκεται στο στόχαστρο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι υφιστάμενοι κανόνες για τους προμηθευτές ρίσκου είναι εθελοντικοί, ωστόσο η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων και η ανησυχία για έξωθεν παρεμβάσεις και κατασκοπεία δημιουργεί ανάγκη για περαιτέρω μέτρα.

Το 2022 οι ΗΠΑ απαγόρευσαν την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού από τις κινεζικές εταιρείες Huawei και ZTE και κάλεσαν την Ευρώπη να κάνει το ίδιο.

Πρόσφατα, η Γερμανία απαγόρευσε τον κινεζικό εξοπλισμό στα μελλοντικά δίκτυα 6G.

Το σχέδιο της πρότασης προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Πεκίνου: «Οι κινεζικές εταιρείες δραστηριοποιούνται εδώ και καιρό στην Ευρώπη σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς και δεν έχουν θέσει ποτέ σε κίνδυνο την εθνική της ασφάλεια» δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Προέτρεψε μάλιστα την ΕΕ να αποφύγει «να βαδίσει περαιτέρω στο λανθασμένο μονοπάτι του προστατευτισμού».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήρθε και η αντίδραση της Huawei: «Μια νομοθετική πρόταση που αποκλείει προμηθευτές εκτός ΕΕ μόνο λόγω της χώρας προέλευσής τους, αντί να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και τεχνικά πρότυπα, παραβιάζει τις βασικές αρχές της ΕΕ για δικαιοσύνη, μη διάκριση και αναλογικότητα, καθώς και τις δεσμεύσεις της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου» δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Κρίσιμοι τομείς

Τα νέα μέτρα θα εφαρμόζονται σε 18 βασικούς τομείς που έχει προσδιορίσει η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού ανίχνευσης, των συνδεδεμένων και αυτόνομων οχημάτων, των συστημάτων παροχής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, των συστημάτων υδροδότησης και των drone.

Οι υπηρεσίες cloud, οι ιατρικές συσκευές, ο εξοπλισμός επιτήρησης, οι διαστημικές υπηρεσίες και οι ημιαγωγοί ταξινομούνται επίσης ως κρίσιμα στοιχεία.

Η ΕΕ υιοθέτησε το 2020 ένα «εργαλείο ασφάλειας 5G» για να περιορίσει τη χρήση προμηθευτών υψηλού κινδύνου, λόγω ανησυχιών για σαμποτάζ ή κατασκοπεία. Ορισμένες χώρες δεν έχουν ακόμη αφαιρέσει τέτοιο εξοπλισμό λόγω του υψηλού κόστους αντικατάστασης.

Με βάση τις προτάσεις της Τρίτης, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας θα έχουν 36 μήνες από τη δημοσίευση της λίστας προμηθευτών υψηλού κινδύνου για να αποσύρουν βασικά εξαρτήματα.

Οι περίοδοι σταδιακής απόσυρσης για σταθερά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των οπτικών ινών, των υποθαλάσσιων καλωδίων και των δορυφορικών δικτύων, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Οι περιορισμοί σε προμηθευτές από χώρες που θεωρούνται ότι παρουσιάζουν κινδύνους κυβερνοασφάλειας θα τεθούν σε ισχύ μόνο μετά από επίσημη αξιολόγηση κινδύνου που θα ξεκινήσει η Επιτροπή ή τουλάχιστον τρεις χώρες της ΕΕ. Οποιαδήποτε μέτρα θα βασίζονται σε ανάλυση της αγοράς και εκτιμήσεις επιπτώσεων.

Η ομοσπονδία τηλεπικοινωνιακών εταιρειών Connect Europe προειδοποίησε ότι οι προτάσεις θα αυξήσουν το βάρος για τον κλάδο, με πρόσθετα ρυθμιστικά κόστη που μπορεί να φτάσουν σε δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο ενημερωμένος Κανονισμός για την Κυβερνοασφάλεια πρέπει ακόμα να διαπραγματευτεί με τις κυβερνήσεις της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες προτού καταστεί νόμος.