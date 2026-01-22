Νικολάς Μαδούρο: Από το γαλάζιο φούτερ της Origin στη γκρι φόρμα της Nike

Πού θα μπορούσε να χρειαστεί στον Νικολάς Μαδούρο ένα φούτερ από ύφασμα που στεγνώνει γρήγορα, ισοθερμικό και υψηλής απόδοσης, με αντιμικροβιακή τεχνολογία, σε γαλάζιο χρώμα, με αμερικανική προέλευση;

Για να τον διακρίνουν μέσα στο σκοτάδι οι ντυμένοι στα γκρι και σκούρα χρώματα Αμερικανοί πράκτορες της DEA, κατά την απαγωγή του στις 3 Ιανουαρίου από τη Βενεζουέλα, θα έλεγε κανείς.

«Εκείνη τη νύχτα ήταν αρκετά σκοτεινά», σχολίασε ο Pete Roberts ιδρυτής της μαμάς εταιρείας του συγκεκριμένου φούτερ, Origin, στα social media της εταιρείας. Υπέθεσε ότι κάποιος που συμμετείχε στην επιχείρηση μπορεί να έβγαλε το φούτερ από μια τσάντα — πιθανώς με λίγο χιούμορ εκείνη τη στιγμή — και το φόρεσε στον Μαδούρο καθώς τον συνόδευαν μέσα.

«Το φορούσε μόνο από το αεροπλάνο μέχρι που μπήκε μέσα», ανέφερε ο Roberts. «Σχεδόν σαν ένας τρόπος για να τον βλέπουν καθώς τον συνόδευαν».

Αυτό που ακολούθησε ήταν μια στιγμή που κανένα στρατηγικό μάρκετινγκ δεν θα μπορούσε να σχεδιάσει. Μέσα σε λίγες ώρες, οι εικόνες του φούτερ και του κυκλικού λογοτύπου της, γνωστού ως «Wave of Freedom» (Κύμα Ελευθερίας), ήταν παντού. Ο Roberts είπε ότι περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είχαν δει την εικόνα μέσα σε λίγες μέρες.

Ένα φούτερ για τον Μαδούρο

Γεγονός που γέμισε με ενθουσιασμό την εταιρεία που απασχολεί περισσότερους από 300 υπαλλήλους σε τρία εργοστάσια στο Μέιν και τη Βόρεια Καρολίνα.

Η μάρκα παράγει μπλουζάκια, μπουφάν, παντελόνια, ενδύματα υψηλής απόδοσης όπως το φούτερ Origin RTX BRRR Cooling Training σε χρώμα μπλε Patriot Blue, εξοπλισμό jiu-jitsu, υποδήματα, αξεσουάρ και άλλα – όλα Made in USA όπως περηφανεύεται. Το 2019, η Origin λάνσαρε το πρώτο της τζιν, που σήμερα έχει φτάσει πλέον να αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο της δραστηριότητας της εταιρείας.

Το Αμερικανικό Όνειρο

Η Origin είναι από καιρό δημοφιλής μεταξύ των αστυνομικών και των στρατιωτικών, και πολλοί πράκτορες της DEA αγοράζουν τα αμερικανικής κατασκευής προϊόντα της εταιρείας. Ο λόγος, η έκφραση του… Αμερικανικού Ονείρου.

Όπως εξάλλου τόνισε ο Pete Roberts, ιδρυτής της Origin, «oι ιδέες του Αμερικανικού Ονείρου ζουν στο μυαλό του ονειροπόλου. Το Αμερικανικό Όνειρο είναι μια νοοτροπία, στην οποία πάντα πίστευα. Τελικά, κάποιος πρέπει να μιλήσει. Όχι με λόγια, αλλά με πράξεις. Η επανάσταση δεν χρειάζεται να είναι μια φυσική εκστρατεία. Αυτό το πληγωμένο και κακοποιημένο Αμερικανικό Όνειρο χρειάζεται εμάς να πιστέψουμε σε αυτό».

«Για μένα, ήταν η απλή πράξη του να πω ‘ΟΧΙ’. Η σιωπηλή μου διαμαρτυρία στον κόσμο, στην απληστία, στον κομμουνισμό, στο κακό… χτίζοντας ένα εργοστάσιο και σώζοντας μια βιοτεχνία. Ρισκάροντας τα πάντα σε μια αδύνατη αποστολή. Αγκαλιάζοντας την ομορφιά και το βάρος του άγνωστου, για να αποδείξω ότι μπορεί να υπάρξει ένα νέο κύμα ελευθερίας. Ένα κύμα που θα ξαναδώσει ψυχή σε αυτή τη δημοκρατία και στα σκληρά χέρια της» πρόσθεσε.

«Από το Μέιν, μπορούμε να γίνουμε και πάλι η αιχμή του δόρατος. Να ρίξουμε φως στις εγκαταλελειμμένες κοινότητες και τους ανθρώπους της Αμερικής, να τους βοηθήσουμε, να πούμε την ιστορία τους και, για άλλη μια φορά, όπως οι πρόγονοί μας, να γίνουμε άγριοι Γιάνκηδες από τη Νέα Αγγλία, να πάρουμε θέση, να πάρουμε πίσω και να εμπνεύσουμε τη χώρα μας και να αλλάξουμε τον κόσμο».

Η viral Nike

Στις 3 Ιανουαρίου, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας και την φωτογραφία με το περίφημο φούτερ, κυκλοφόρησε μια άλλη λήψη που έδειχνε τον Μαδούρο να φοράει μια φόρμα Nike Tech πάνω στο USS Iwo Jima.

Η εικόνα αυτή διαδόθηκε γρήγορα στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης και μοιράστηκε, σχολιάστηκε, έγινε meme και εντάχθηκε στους γνωστούς ρυθμούς της σύγχρονης οπτικής κουλτούρας.

Η αθλητική ένδυση, οι φόρμες ενός κορυφαίου αμερικανικού mega-brand, αντικατέστησαν την στολή, ένα λογότυπο αντικατέστησε το έμβλημα μιας χώρας, δείχνοντας έτσι έμμεσα αλλά ξεκάθαρα «ποιος κάνει κουμάντο».

Όπως ακριβώς δηλαδή με το made-in-USA φούτερ της Origin.

Πηγή: ot.gr