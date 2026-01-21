Ροζίνιορ: «Αμφίβολος ο Φερνάντες, γυρίζουν Εστεβάο και Γκούστο»

Ο Αργεντινός διεθνής μέσος της Τσέλσι, Έντσο Φερνάντες, είναι αμφίβολος για τον αποψινό (21/1) εντός έδρας αγώνα του Champions League εναντίον της Πάφου λόγω ασθένειας, αλλά ο σύλλογος έχει ενδυναμωθεί από την επιστροφή των Εστεβάο και Μάλο Γκούστο, δήλωσε (20/1) ο προπονητής Λίαμ Ροζίνιορ.

Οι, Εστεβάο και Γκούστο δεν αγωνίστηκαν στη νίκη της Τσέλσι με 2-0 επί της Μπρέντφορντ στο Στάμφορντ Μπριτζ για την Premier League, γιατί ήταν άρρωστοι. Ο εξτρέμ Τζέιμι Γκίτενς, ο οποίος έχασε τους δύο τελευταίους αγώνες για τον ίδιο λόγο, έχει πλέον αναρρώσει και είναι διαθέσιμος.

Οι δηλώσεις του Ροζίνιορ

«Ο Φερνάντες ήταν άρρωστος χθες και έχασε την προπόνηση», δήλωσε ο Ροζενιόρ στους δημοσιογράφους. «Ο Εστεβάο επέστρεψε. Ο Γκίτενς επέστρεψε. Ο Γκούστο επέστρεψε -ένας ακόμη εξαιρετικός παίκτης. Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να βεβαιωθούμε ότι οι παίκτες είναι οι κατάλληλοι για το παιχνίδι».

Ο Ροζίνιορ, 41 ετών, διορίστηκε στις 6 Ιανουαρίου με συμβόλαιο που ισχύει μέχρι το 2032, μετά την αποχώρηση του Ιταλού Έντσο Μαρέσκα την Πρωτοχρονιά. Είναι ο τέταρτος μόνιμος προπονητής της Τσέλσι από την ανάληψη της θέσης από τον Αμερικανό Τοντ Μπόελι το 2022 και θα αναλάβει τον πρώτο του αγώνα στο Champions League για την ομάδα του Δυτικού Λονδίνου την Τετάρτη.

Ερωτήθηκε για την πιθανότητα να διεκδικήσει το Champions League με τους δύο φορές νικητές, ο Ροζίνιορ είπε:

«Θα ήταν υπέροχο. Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε τυχεροί για τρίτη φορά, αλλά δεν είμαστε τυχεροί αν κερδίσουμε ένα Champions League. Ποτέ δεν περιορίζω τις φιλοδοξίες των παικτών μου. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό το παιχνίδι».