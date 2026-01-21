newspaper
Σφυροκοπά την κυβέρνηση η Αντιπολίτευση για το αγροτικό
Πολιτική 21 Ιανουαρίου 2026 | 14:47

Σφυροκοπά την κυβέρνηση η Αντιπολίτευση για το αγροτικό

Για εκτεταμένη διαφθορά όπως αποκαλύπτει και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσχηματικό διάλογο και έλλειψη σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα κατηγορεί η Αντιπολίτευση την κυβέρνηση. Τεταμένο το κλίμα στη Βουλή.

Σύνταξη
Upd:21.01.2026, 17:40
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η επιστήμη επαναπροσδιορίζει τη γήρανση – Τα 70 δεν θεωρούνται πια γηρατειά

Η επιστήμη επαναπροσδιορίζει τη γήρανση – Τα 70 δεν θεωρούνται πια γηρατειά

Spotlight

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης και οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων, για τους χειρισμούς της στον αγροτικό τομέα, αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι και εκεί επιχειρήθηκε η συγκάλυψη.

Γκρίνια για την απουσία Μητσοτάκη

Αρχικά στη συζήτηση για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με αντικείμενο «τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων», τα κόμμα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν την ενόχλησή τους για την απουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως τόνισαν, από τη στιγμή που ο πρωθυπουργός δεν μπόρεσε να δώσει το «παρών» θα έπρεπε η συζήτηση να αναβληθεί (καθώς ήταν δική του πρόταση η συζήτηση) και όχι να βρίσκεται στη Βουλή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Μίλησε για «προσχηματικό διάλογο» το ΠΑΣΟΚ

Τα στελέχη της αντιπολίτευσης εξέφρασαν την άποψη ότι η πρόταση της ΝΔ στη Βουλή αποτυπώνει έναν «προσχηματικό διάλογο» και ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν επιθυμεί να ακούσει και να λάβει μέτρα υπέρ των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων.

«Μόνο με εθνικό σχέδιο, μπορούμε να ανασυγκροτήσουμε την παραγωγική μας βάση και να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας στις δύσκολες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, προσθέτοντας πως το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει «τον προσχηματικό διάλογο» και προτείνει «διάλογο ουσίας και αποτελέσματος για τους παραγωγούς της χώρας».

Φάμελλος: Ντροπή και προσβολή η απουσία του πρωθυπουργού

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος κατηγορώντας τον για την απουσία του από τη συζήτηση στην Βουλή για την σύσταση εθνικής διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα. «Είναι ντροπή και προσβολή η απουσία σήμερα του πρωθυπουργού από τη συζήτηση της δικής του πρότασης για την επιτροπή για τον αγροτικό τομέα. Και ενώ ο ίδιος επέλεξε τον προγραμματισμό της συνεδρίασης. Είναι μία ευθεία απαξίωση της Βουλής. Επιλογή που αποδεικνύει την ανεπάρκειά του να υπηρετήσει ένα τόσο σημαντικό θεσμό. Δεν λογαριάζει, δεν σέβεται τη Βουλή. Και δεν αντέχει μία ακόμα συζήτηση για τις ευθύνες του» σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα, απέδωσε την πρόταση του πρωθυπουργού για την σύσταση της επιτροπής στην πρόθεση του να καλύψει τις ευθύνες του με μία επιτροπή περιορισμένου χρόνου και ευθύνης.

«Παραπλανητική η πρόταση για διακομματική» λέει το ΚΚΕ

Παραπλανητική χαρακτήρισε τη διακομματική ο γενικός γραμματέας Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι το αγροτικό σύστημα ταλανίζεται από αντιφάσεις της αγοράς εντός της ΕΕ. «Αγοράς που δεν μπορεί να εξασφαλίσει επαρκή, ποιοτικά και φτηνά αγροτικά προίόντα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κουτσούμπας.

Ο γ.γ. του ΚΚΕ εξεπέλυσε πυρά εναντίον της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι θέλει να ρίξει «στάχτη στα μάτια των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων που αναγνώρισαν το δίκαιο των αγροτών και τάχθηκαν στο πλευρό τους».

Χαρίτσης: «Πού είναι ο κ. Μητσοτάκης;»

«Δεν μπορεί η κυβέρνηση των Τεμπών, των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ να μας μιλά για αλήθεια και να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα» σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, τονίζοντας ότι οι χειρισμοί της κυβέρνησης στο θέμα της ευλογιάς ήταν λανθασμένη. Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι θα έπρεπε η συζήτηση για τα αγροτικά θέματα θα έπρεπε να αναβληθεί, λόγω της απουσίας του πρωθυπουργού στο Νταβός.

«Η κυβέρνηση δεν απέτυχε στο αγροτικό. Πέτυχε αυτό ακριβώς που σχεδίαζε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μια παραγωγή που θα είναι πλήρως εξαρτημένη και ένας παραγωγικός κλάδος να οδηγείται σε κρίση» σημείωσε ο κ. Χαρίτσης, επαναλαμβάνοντας ότι τα μπλόκα είναι «σήμα κινδύνου» από τον αγροτικό κόσμο προς την κυβέρνηση.

Κόντρα Χατζηδάκη – Ανδρουλάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ και… υποκλοπές

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακολούθησε έντονος διάλογος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον Κώστα Χατζηδάκη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση συνολικά ότι «καλύπτει το παρακράτος του Μεγάρου Μαξίμου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στην τοποθέτηση του Κώστα Χατζηδάκη, ο οποίος έκανε λόγο για «εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση της ΝΔ», ανέβασε τους τόνους της αντιπαράθεσης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η διαφθορά είστε εσείς. Αυτό τον ΟΠΕΚΕΠΕ θέλετε; Πού κλέβει; Κακώς τον θέλετε! Εμείς δεν θέλουμε αυτόν τον ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε.

Απαντώντας στην αιχμή Χατζηδάκη, που προέτρεψε τον κ. Ανδρουλάκη να κάνει τον ορό της αλήθειας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Εγώ προτείνω να κάνουμε και εγώ και εσείς τον ορό της αλήθειας, που αναφέρατε, για να απαντήσουμε: θα είναι χαρούμενος ένας πρώην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κι ένας της ΝΔ όταν η Ελλάδα θα είναι η εξαίρευση της Ευρώπης;».

Για να προσθέσει με έμφαση: «Άλλωστε, έχουμε κι άλλο ένα κοινό εμείς οι δύο: το Predator, που μας παρακολουθούσε και τους δύο – με τη διαφορά ότι εγώ πήγα στη Δικαιοσύνη, ενώ εσείς κάτσατε στα αυγά σας».

