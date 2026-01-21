Βιβλία για παιδιά που θα λατρέψουν από την πρώτη σελίδα

Αν αναζητάτε ιστορίες που θα κερδίσουν το παιδί, βιβλία που ανοίγουν συζητήσεις, καλλιεργούν την παιδική φαντασία και βοηθούν τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, τότε βρίσκεστε στο σωστό μέρος.

Επιλέξαμε τίτλους που δεν είναι απλώς ευχάριστοι, αλλά ενισχύουν τη φαντασία, καλλιεργούν συναισθηματικές δεξιότητες και κάνουν το διάβασμα μια εμπειρία που τα παιδιά περιμένουν με ανυπομονησία.

Από τρυφερές ιστορίες και περιπέτειες μέχρι βιβλία που βοηθούν τα παιδιά να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, αυτή η λίστα καλύπτει κάθε ηλικία και αναγνώστη.

Θα τα βρείτε όλα, στις πιο δυνατές χειμερινές εκπτώσεις, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε παιδικά βιβλία ενώ θα τα παραλάβετε εύκολα, στην πόρτα σας στην ώρα τους αλλά και σε μία μόνο παράδοση χάρη στην καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Και το καλύτερο; Με την νέα υπηρεσία SHOPFLIX MAX, απολαμβάνετε ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά σε κάθε αποστολή άνω των 15€, μόνο με 20€ τον χρόνο, την καλύτερη τιμή της αγοράς!

Γλυκές ιστορίες για μικρούς αναγνώστες

Το «Πικνίκ με μπισκότα» έρχεται πρώτο στις επιλογές. Πρόκειται για μια ζεστή, χαρούμενη ιστορία που μυρίζει καλοκαίρι, φιλία και… μπισκότα. Ιδανικό για παιδιά που αγαπούν τις ήρεμες, τρυφερές αφηγήσεις που τους φτιάχνουν τη διάθεση.

Για παιδιά που θέλουν να γελάνε

Η σειρά που έχει γίνει παγκόσμιο φαινόμενο συνεχίζει με νέες ξεκαρδιστικές περιπέτειες και «Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 18: Ευκολάκι«. Ένα βιβλίο που κάνει ακόμη και τα πιο διστακτικά παιδιά να αγαπήσουν το διάβασμα.

Για παιδιά που μαθαίνουν την αξία της επιμονής

Ένα βιβλίο που δείχνει στα παιδιά ότι η πρόοδος έρχεται βήμα-βήμα. Το βιβλίο «Γέτι η δύναμη του ακόμη» είναι ιδανικό για να καλλιεργήσει αυτοπεποίθηση και πολύτιμη ψυχική ανθεκτικότητα στην καρδιά των μικρών μας φίλων.

Συγκινητικές ιστορίες με οικολογικό μήνυμα

«Η τελευταία αρκούδα» πρόκειται για μια ιστορία που συνδυάζει περιπέτεια, συναίσθημα και περιβαλλοντική ευαισθησία. Αγγίζει μικρούς και μεγάλους με τον πιο όμορφο τρόπο.

Για μικρούς ντετέκτιβ

Γρήγορη πλοκή, χιούμορ και μυστήριο στα «Μυστήρια της Πένι Πέπερ – Τούρτες και λωποδύτες«, που κάνει τα παιδιά να μην θέλουν να αφήσουν το βιβλίο από τα χέρια τους.

Για παιδιά που μαθαίνουν τα συναισθήματα

«Ο λύκος Ζαχαρίας μαθαίνει τα συναισθήματα» και βοηθά τα παιδιά να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν όσα. νιώθουν ενώ με «Το μπαλόνι του θυμού» τα παιδιά μπορούν να μάθουν πώς να διαχειρίζονται τον θυμό χωρίς φόβο ή ντροπή.

Εάν το παιδί θέλει κάτι πιο διαδραστικό, τότε «Τα Συναισθήματα με 49 παιχνιδοκάρτες» αναδεικνύονται σε χρήσιμο εργαλείο για παιχνίδι, συζήτηση και συναισθηματική ενδυνάμωση στο σπίτι αλλά και στην τάξη.

Από την λίστα δεν μπορεί να λείπει «Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων«, ένα ευφάνταστο βιβλίο που μετατρέπει τα συναισθήματα σε… ενοίκους ενός ξενοδοχείου, βοηθώντας τα παιδιά να τα κατανοήσουν με χιούμορ και τρυφερότητα.

Για παιδιά που χρειάζονται κατανόηση και ενσυναίσθηση

«Η ανησυχία της Ρούμπι» πρόκειται για μια τρυφερή ιστορία για το άγχος και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με καλοσύνη και υποστήριξη. Ένα βιβλίο που ανοίγει όμορφες συζητήσεις.

Βιβλία για παιδιά που αγαπούν την τέχνη

«Το κορίτσι με το Φλάουτο» είναι μια ιστορία για τη μουσική, τη δημιουργικότητα και τη δύναμη της έκφρασης. Ιδανικό για παιδιά που αγαπούν τις τέχνες.

Για τα πρώτα βήματα στον κόσμο

Ένα διαδραστικό βιβλίο το «Αγγίζω, Ακούω και Μαθαίνω: Ο Πιτ στον Ζωολογικό Κήπο» που ξυπνά τις αισθήσεις και ενθουσιάζει τα πολύ μικρά παιδιά, κάνοντάς τα να ανακαλύπτουν τον κόσμο με χαρά.