Ο Τζέιμι Ντίμον, διευθυντής της JP Morgan, δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη (AI) «ίσως εξελιχθεί πολύ γρήγορα για την κοινωνία» και προκαλέσει «κοινωνικές αναταραχές», εκτός αν οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις υποστηρίξουν τους απολυμένους εργαζόμενους.

Αν και οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα έχουν τεράστια οφέλη, από την αύξηση της παραγωγικότητας έως τη θεραπεία ασθενειών, η τεχνολογία αυτή ίσως πρέπει να εισαχθεί σταδιακά για να «σώσει την κοινωνία», είπε.

Ο Ντίμον μιλώντας στο Παγκόσμιου Οικονομικο Φόρουμ στο ελβετικό θέρετρο του Νταβός, είπε ότι οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να αγνοήσουν την τεχνητή νοημοσύνη ή να «κρύψουν το κεφάλι τους στην άμμο».

«Οι ανταγωνιστές σας θα την χρησιμοποιήσουν και οι χώρες θα την χρησιμοποιήσουν», είπε σύμφωνα με τον Guardian.

«Ωστόσο, μπορεί να προχωρήσει πολύ γρήγορα για την κοινωνία και αν προχωρήσει πολύ γρήγορα για την κοινωνία, τότε οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις [πρέπει] να συνεργαστούν και να βρουν έναν τρόπο να επανεκπαιδεύσουν τους ανθρώπους και να το προχωρήσουν με την πάροδο του χρόνου».

Ο Ντίμον είπε ότι οι τοπικές κυβερνήσεις μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν προγράμματα βοήθειας που υποστηρίζουν τους μισθούς και προσφέρουν επανεκπαίδευση, μετεγκατάσταση και πρόωρη συνταξιοδότηση.

Jamie Dimon at Davos: ‘AI is going to be deployed whether you like it or not. Don’t put your head in the sand. It is what it is.’

He’s literally describing $PLTR‘s entire business model. Adapt or get left behind. pic.twitter.com/dU484Gw58c — FOMO Stocks (@FOMOstocks) January 21, 2026

Οι 2 εκατομμύρια επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών στις ΗΠΑ είναι ένα παράδειγμα ενός τομέα που μπορεί να χρειαστεί υποστήριξη, καθώς τα φορτηγά χωρίς οδηγούν βγαίνουν στους δρόμους, είπε.

«Πρέπει να το κάνετε όλα με τη μία, αν 2 εκατομμύρια άνθρωποι περάσουν από την οδήγηση φορτηγών και το εισόδημα των 150.000 δολαρίων το χρόνο σε μια επόμενη δουλειά που μπορεί να είναι 25.000 δολάρια; Όχι. Θα υπάρξουν κοινωνικές αναταραχές. Επομένως, κάντε το σταδιακά», είπε ο Ντίμον.

«Αν πρέπει να το κάνουμε αυτό για να σώσουμε την κοινωνία… Η κοινωνία θα έχει μεγαλύτερη παραγωγή, θα θεραπεύσουμε πολλούς καρκίνους, δεν θα το επιβραδύνετε. Πώς έχετε σχέδια σε περίπτωση που συμβεί κάτι τρομερό;»

Ο Ντίμον, ο οποίος μίλησε πριν από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιου Οικονομικο Φόρουμ στο ελβετικό θέρετρο του Νταβός, άσκησε συγκρατημένη κριτική στην όλο και πιο επιθετική στάση του προέδρου των ΗΠΑ απέναντι στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και στις απαιτήσεις του να καταλάβει τη Γροιλανδία.

Ο αντίλογος του Χουάνγκ

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κατασκευής ημιαγωγών Nvidia, των οποίων τα τσιπ χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία πολλών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, υποστήριξε ότι η απειλή είναι η έλλειψη εργατικού δυναμικού και όχι οι μαζικές αποζημιώσεις.

Υποβαθμίζοντας τους φόβους για απώλειες θέσεων εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ο Χουάνγκ δήλωσε στη συνάντηση στο Νταβός ότι «η ενέργεια δημιουργεί θέσεις εργασίας, η βιομηχανία τσιπ δημιουργεί θέσεις εργασίας, η υποδομή δημιουργεί θέσεις εργασίας… θέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας».

Πρόσθεσε: «Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανάπτυξη υποδομών στην ιστορία της ανθρωπότητας, η οποία θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας».

Nvidia CEO Jensen Huang: “My only regret was selling Nvidia stock at a valuation of $300M to buy my parents a Mercedes S-Class. It’s the most expensive car in the world now’ pic.twitter.com/jEtvWmfFRs — Exec Sum (@exec_sum) January 21, 2026

Πολλές από αυτές τις θέσεις εργασίας σχετίζονται με τεχνικά επαγγέλματα, όπως υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, οικοδόμοι, χαλυβουργοί, τεχνικοί δικτύων και άτομα που εγκαθιστούν εξοπλισμό για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε ο Χουάνγκ.

Αυτό έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση των μισθών στον τομέα αυτό στις ΗΠΑ, πρόσθεσε, για τα άτομα που ασχολούνται με την κατασκευή εργοστασίων τσιπ ή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Χουάνγκ υποστήριξε επίσης ότι η ρομποτική τεχνητής νοημοσύνης ήταν μια «μοναδική ευκαιρία» για την Ευρώπη, καθώς η περιοχή διαθέτει μια «απίστευτα ισχυρή» βιομηχανική βάση παραγωγής.

«Αυτή είναι η ευκαιρία σας να ξεπεράσετε την εποχή του λογισμικού», υποστήριξε, έναν τομέα στον οποίο η Silicon Valley έχει από καιρό ξεπεράσει την Ευρώπη.