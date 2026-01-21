science
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
21.01.2026 | 21:27
Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα – Καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά
Η AI πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan
21 Ιανουαρίου 2026 | 21:51

Η AI πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan

Ο διευθυντής της JP Morgan, Τζέιμι Ντίμον, προειδοποίησε ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) μπορεί να ξεπεράσει την ικανότητα της κοινωνίας να προσαρμοστεί

Ο Τζέιμι Ντίμον, διευθυντής της JP Morgan, δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη (AI)  «ίσως εξελιχθεί πολύ γρήγορα για την κοινωνία» και προκαλέσει «κοινωνικές αναταραχές», εκτός αν οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις υποστηρίξουν τους απολυμένους εργαζόμενους.

Αν και οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα έχουν τεράστια οφέλη, από την αύξηση της παραγωγικότητας έως τη θεραπεία ασθενειών, η τεχνολογία αυτή ίσως πρέπει να εισαχθεί σταδιακά για να «σώσει την κοινωνία», είπε.

Ο Ντίμον μιλώντας στο Παγκόσμιου Οικονομικο Φόρουμ στο ελβετικό θέρετρο του Νταβός, είπε ότι οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να αγνοήσουν την τεχνητή νοημοσύνη ή να «κρύψουν το κεφάλι τους στην άμμο».

«Οι ανταγωνιστές σας θα την χρησιμοποιήσουν και οι χώρες θα την χρησιμοποιήσουν», είπε σύμφωνα με τον Guardian.

«Ωστόσο, μπορεί να προχωρήσει πολύ γρήγορα για την κοινωνία και αν προχωρήσει πολύ γρήγορα για την κοινωνία, τότε οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις [πρέπει] να συνεργαστούν και να βρουν έναν τρόπο να επανεκπαιδεύσουν τους ανθρώπους και να το προχωρήσουν με την πάροδο του χρόνου».

Ο Ντίμον είπε ότι οι τοπικές κυβερνήσεις μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν προγράμματα βοήθειας που υποστηρίζουν τους μισθούς και προσφέρουν επανεκπαίδευση, μετεγκατάσταση και πρόωρη συνταξιοδότηση.

Οι 2 εκατομμύρια επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών στις ΗΠΑ είναι ένα παράδειγμα ενός τομέα που μπορεί να χρειαστεί υποστήριξη, καθώς τα φορτηγά χωρίς οδηγούν βγαίνουν στους δρόμους, είπε.

«Πρέπει να το κάνετε όλα με τη μία, αν 2 εκατομμύρια άνθρωποι περάσουν από την οδήγηση φορτηγών και το εισόδημα των 150.000 δολαρίων το χρόνο σε μια επόμενη δουλειά που μπορεί να είναι 25.000 δολάρια; Όχι. Θα υπάρξουν κοινωνικές αναταραχές. Επομένως, κάντε το σταδιακά», είπε ο Ντίμον.

«Αν πρέπει να το κάνουμε αυτό για να σώσουμε την κοινωνία… Η κοινωνία θα έχει μεγαλύτερη παραγωγή, θα θεραπεύσουμε πολλούς καρκίνους, δεν θα το επιβραδύνετε. Πώς έχετε σχέδια σε περίπτωση που συμβεί κάτι τρομερό;»

Ο Ντίμον, ο οποίος μίλησε πριν από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιου Οικονομικο Φόρουμ στο ελβετικό θέρετρο του Νταβός, άσκησε συγκρατημένη κριτική στην όλο και πιο επιθετική στάση του προέδρου των ΗΠΑ απέναντι στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και στις απαιτήσεις του να καταλάβει τη Γροιλανδία.

Ο αντίλογος του Χουάνγκ

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κατασκευής ημιαγωγών Nvidia, των οποίων τα τσιπ χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία πολλών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, υποστήριξε ότι η απειλή είναι η έλλειψη εργατικού δυναμικού και όχι οι μαζικές αποζημιώσεις.

Υποβαθμίζοντας τους φόβους για απώλειες θέσεων εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ο Χουάνγκ δήλωσε στη συνάντηση στο Νταβός ότι «η ενέργεια δημιουργεί θέσεις εργασίας, η βιομηχανία τσιπ δημιουργεί θέσεις εργασίας, η υποδομή δημιουργεί θέσεις εργασίας… θέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας».

Πρόσθεσε: «Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανάπτυξη υποδομών στην ιστορία της ανθρωπότητας, η οποία θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας».

Πολλές από αυτές τις θέσεις εργασίας σχετίζονται με τεχνικά επαγγέλματα, όπως υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, οικοδόμοι, χαλυβουργοί, τεχνικοί δικτύων και άτομα που εγκαθιστούν εξοπλισμό για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε ο Χουάνγκ.

Αυτό έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση των μισθών στον τομέα αυτό στις ΗΠΑ, πρόσθεσε, για τα άτομα που ασχολούνται με την κατασκευή εργοστασίων τσιπ ή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Χουάνγκ υποστήριξε επίσης ότι η ρομποτική τεχνητής νοημοσύνης ήταν μια «μοναδική ευκαιρία» για την Ευρώπη, καθώς η περιοχή διαθέτει μια «απίστευτα ισχυρή» βιομηχανική βάση παραγωγής.

«Αυτή είναι η ευκαιρία σας να ξεπεράσετε την εποχή του λογισμικού», υποστήριξε, έναν τομέα στον οποίο η Silicon Valley έχει από καιρό ξεπεράσει την Ευρώπη.

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα
Champions League 21.01.26

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ανοιχτοί «λογαριασμοί» για τις δύο ομάδες στο φινάλε της League Phase
Champions League 21.01.26

Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ανοιχτοί «λογαριασμοί» για τις δύο ομάδες στο φινάλε της League Phase

Γαλατάσαραϊ και Ατλέτικο Μαδρίτης ήρθαν ισόπαλες 1-1 και θα πρέπει να περιμένουν τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League για να δουν αν θα φτάσουν στους στόχους τους.

Σύνταξη
LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 21.01.26

LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ

LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μαρσέιγ – Λίβερπουλ Φρανκφούρτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» – Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 21.01.26

Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» - Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ

«Θολό» παραμένει το «success story» της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα μας αν και παρουσιάζει ταχύτερη οικονομική μεγέθυνση από τον μέσο όρο της ΕΕ, παραμένει πίσω σε μισθούς, απασχόληση και διαβίωσης των πολιτών. Αποκαλυπτική η τελευταία έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Live streaming: Ρουμανία – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 21.01.26

Live streaming: Ρουμανία – Ελλάδα

Live streaming: Ρουμανία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε σε live streaming το ματς της Εθνικής Ελλάδος πόλο κόντρα στη Ρουμανία, για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών.

Σύνταξη
Το μακρύ χέρι των ΗΠΑ: Η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να επηρεάσει τη δίκη Λεπέν, λέει Γαλλίδα δικαστής
Κόσμος 21.01.26

Το μακρύ χέρι των ΗΠΑ: Η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να επηρεάσει τη δίκη Λεπέν, λέει Γαλλίδα δικαστής

Η Μαγκάλι Λαφουρκάντ λέει ότι οι δύο απεσταλμένοι των ΗΠΑ ήταν πεπεισμένοι ότι η δίκη για διαφθορά της ακροδεξιά ηγέτιδας ήταν πολιτικά υποκινούμενη

Σύνταξη
Το μήνυμα του Φουστέρ για την επιστροφή στο Καραϊσκάκη: «Μεγάλα συναισθήματα, μια ανάμνηση για πάντα»
Champions League 21.01.26

Το μήνυμα του Φουστέρ για την επιστροφή στο Καραϊσκάκη: «Μεγάλα συναισθήματα, μια ανάμνηση για πάντα»

Ο σπουδαίος Νταβίντ Φουστέρ ξενάγησε τον γιο του στο γήπεδο που μεγαλούργησε με τον Ολυμπιακό και έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο των «ερυθρόλευκων» μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
Επικαιρότητα 21.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

«Οι μισθοί και οι εργατικές αμοιβές παραμένουν δραματικά χαμηλοί: το μέσο ετήσιο εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης είναι μόλις στο 59,1% του ευρωπαϊκού μέσου όρου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Warriors: Μια δυναστεία στο λυκόφως
Μπάσκετ 21.01.26

Warriors: Μια δυναστεία στο λυκόφως

Ο τραυματισμός του Τζίμι Μπάτλερ, το βλέμμα του Στεφ Κάρι και η αίσθηση ότι το όνειρο της τελευταίας μεγάλης πορείας ίσως τελείωσε πριν προλάβει να αρχίσει.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ
Για κάθε ενδεχόμενο 21.01.26

Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ

Φυλλάδιο, με το οποίο δίνονται συμβουλές στους κατοίκους για αντιμετώπιση ενδεχόμενης κρίσης, εξέδωσε η κυβέρνηση στη Γροιλανδία. Και καθώς η πίεση Τραμπ εντείνεται, τους καλεί να είναι έτοιμοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Η ένταξη στην τρέχουσα μορφή του «Συμβουλίου Ειρήνης» δεν είναι εφικτή, λέει η κυβέρνηση σε υπηρεσιακό έγγραφο
Der Spiegel 21.01.26

Γερμανία: Η ένταξη στην τρέχουσα μορφή του «Συμβουλίου Ειρήνης» δεν είναι εφικτή, λέει η κυβέρνηση σε υπηρεσιακό έγγραφο

Η Γερμανία είναι πεπεισμένη ότι «η διεθνής τάξη, με τα Ηνωμένα Έθνη και τον Χάρτη τους στον πυρήνα της, πρέπει να ενισχυθεί», αλλά το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ «προχωρά πολύ πέρα από τη Γάζα»

Σύνταξη
Οι πρώτες πινελιές της ανθρωπότητας: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη τέχνη σπηλαίων στην Ινδονησία
Βραχογραφίες 21.01.26

Οι πρώτες πινελιές της ανθρωπότητας: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη τέχνη σπηλαίων στην Ινδονησία

Οι αρχαιότερες γνωστές βραχογραφίες του κόσμου, ηλικίας σχεδόν 68.000 ετών, αποκαλύπτουν τη διαδρομή και τη δημιουργικότητα των πρώτων ανθρώπων εκτός Αφρικής.

Σύνταξη
Το πικρό χαμόγελο των αξολότλ: Θεότητα Αζτέκων, megastar στα social media, μασκότ στο Μουντιάλ, υπό εξαφάνιση στη φύση
Παράδοξο 21.01.26

Το πικρό χαμόγελο των αξολότλ: Θεότητα Αζτέκων, megastar στα social media, μασκότ στο Μουντιάλ, υπό εξαφάνιση στη φύση

Από τα λούτρινα παιχνίδια στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων μέχρι τους εικονικούς κόσμους του Minecraft, το αξολότλ  με τις αναγεννητικές δυνάμεις έχει κατακτήσει τις καρδιές όλων. Την ίδια στιγμή κινδυνεύει με οριστική εξαφάνιση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ριφάτ αλ Άσαντ: Πέθανε ο αδερφός του πρώην προέδρου της Συρίας – Γνωστός ως «Χαπάπης της Χάμα»
Σε ηλικία 88 ετών 21.01.26

Πέθανε ο Ριφάτ αλ Άσαντ, αδερφός του πρώην προέδρου της Συρίας - Γνωστός ως «Χαπάπης της Χάμα»

Ποιος ήταν ο Ριφάτ αλ Άσαντ - Είχε καταστείλει εξέγερση με χιλιάδες νεκρούς το 1982 - Ζούσε κατά κύριο λόγο στην εξορία, είχε επιστρέψει για λίγα χρόνια στη Συρία

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Champions League 21.01.26

LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 21.01.26

LIVE: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
