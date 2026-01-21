Σέρρες: Θύμα ξυλοδαρμού στις φυλακές ο 16χρονος που σκότωσε τον 17χρονο
11 κρατούμενοι, ηλικίας 15-18 χρονών φέρεται να μαστίγωσαν τον 16χρονο με ηλεκτρικό καλώδιο.
Θύμα ξυλοδαρμού από συγκρατούμενούς του έγινε ο 16χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου στις Σέρρες, κατά τη διάρκεια επεισοδίων που σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στις φυλακές Κασσαβέτειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, 11 κρατούμενοι, ηλικίας 15-18 χρονών, χτύπησαν και βασάνισαν τον 16χρονο, καθώς φέρεται να τον μαστίγωσαν με ηλεκτρικό καλώδιο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπως και οι υπόλοιποι κρατούμενοι που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επέστρεψαν στην φυλακή.
Όπως έγινε γνωστό, οι ανήλικοι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στα στρώματα, με αποτέλεσμα πυκνοί καπνοί να πνίξουν τον θάλαμο και κάποιοι από αυτούς να παρουσιάσουν συμπτώματα λιποθυμίας.
Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:30 στη δυτική πτέρυγα 821. Στο σημείο έφθασαν ταχύτατα πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα, που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εμπρησμός συνδέεται με διαμαρτυρίες για τις συνθήκες κράτησης, ενώ είχε προηγηθεί η συμπλοκή. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από δύο ανήλικους με αναπτήρα και σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και φθορά. Παράλληλα, γίνεται έρευνα για τους υπαίτιους του ξυλοδαρμού του 16χρονου, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
