Αγρίνιο: «Δεχόμουν απειλές και είδα όπλο» – Τι είπε στην απολογία του ο 44χρονος για τη δολοφονία του κοινοτάρχη

Με αλεξίσφαιρο γιλέκο και χειροπέδες, ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 50χρονου στο Αγρίνιο, περνάει μπροστά από τη μητέρα του που τον κοιτάζει δακρυσμένη και οδηγείται ενώπιον της ανακρίτριας Μεσολογγίου για να απολογηθεί.

Ενώπιον της ανακρίτριας ο 44χρονος κατηγορούμενος επανέλαβε πως δεχόταν απειλές και πως τη μέρα του φονικού αναγκάστηκε, όπως είπε, να πυροβολήσει για να σώσει τη ζωή του.

«Δεχόμουν απειλές»

«Έχω μετανιώσει, λειτούργησα υπό το καθεστώς φόβου. Δεχόμουν απειλές και είδα όπλο» φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία του.

«Ο αδερφός μου ξέρει τι τράβηξε»

«Την αλήθεια είπε η σύζυγος του θύματος. Είναι σταματημένο το θύμα και τον σημαδεύει. Δεν είπε κάποιος εν κινήσει. Κανένας δεν ήταν εν κινήσει. (Το θύμα) σταμάτησε να τον πυροβολήσει, αλλιώς είχε κανέναν λόγο να τον σκοτώσει; Ο αδερφός μου δεν έβγαινε σε καφενείο ποτέ. Τον φόβισε από τότε, τον κυνηγούσε όπου τον έβρισκε. Μόνο ο αδερφός μου ξέρει τι τράβηξε. Μου είπε εμένα ότι ‘πάγωσε’ το αίμα του και φυσικό είναι όταν σηκώνει ο άλλος όπλο είτε γεμάτο είναι είτε άδειο, αυτός που είναι απέναντι δεν το ξέρει και ‘παγώνει’ το αίμα σου. Δεν ισχύει ότι το θύμα ήταν εν κινήσει. Σταμάτησε το θύμα και σημάδευε τον αδερφό μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καμία κουβέντα (δεν αντάλλαξαν) από ό,τι μου είπε ο αδερφός μου. Όταν σε σημαδεύει ο άλλος, βλέπεις τον χάρο με τα μάτια σου. Είδε τον χάρο με τα μάτια του. Είμαστε συγκλονισμένοι και πολύ χάλια για όλο αυτό που έγινε. Από τη μεριά μου εγώ ζητάω συγγνώμη στην οικογένεια», λέει από την πλευρά του ο αδερφός του δράστη.

Τρεις πυροβολισμοί

Τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης πάντως δεν συμφωνούν με τις δικές του περιγραφές. Το θύμα πυροβολήθηκε τρεις φορές από την πίσω αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου που επέβαινε, με τα σκάγια να τον βρίσκουν στο κεφάλι και την πλάτη. Αυτά τα στοιχεία οδηγούν τις Αρχές στην εκτίμηση ότι ο 50χρονος αιφνιδιάστηκε πισώπλατα.

«Είδα τον (δράστη) πέρασε μπροστά μου. Με χαιρέτησε το παλικάρι και από πίσω στα 50 μέτρα, πέρασε και ο μακαρίτης ο Κώστας. Με χαιρέτησε και ο Κώστας και μετά άκουσα τρεις πυροβολισμούς».

Κάτοικοι του χωριού θυμούνται στιγμές που έζησαν και εκτυλίχθηκαν το πρωί του περασμένου Σαββάτου, λίγο πριν το φονικό.

«Φυσικά δεν υπάρχει καρτέρι αφού είχαν πολύ μικρή απόσταση πώς να υπάρχει καρτέρι;».

Η σύζυγος του θύματος

Σε πρώτο πλάνο διαρκώς και η σύζυγος του θύματος. Στην κατάθεσή της σε αστυνομικούς παραδέχτηκε ότι είχε σχέση με τον κατηγορούμενο, ανέφερε ότι ο σύζυγός της τον απειλούσε, δήλωσε συγκλονισμένη από στυγερό έγκλημα και τόνισε πως δεν είχε ικανό τον 44χρονο να διαπράξει τη δολοφονία που ομολόγησε.

«Είχα σχέση με τον δράστη. Είναι καλός άνθρωπος και μου φερόταν πάρα πολύ ευγενικά. Για ένα διάστημα είχα φύγει από το σπίτι που έμενα με τον σύζυγό μου και το παιδί μας. Όταν αποφάσισα να επιστρέψω, ο άντρας μου προκαλούσε τον δράστη, αλλά δεν περίμενα να φτάσουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Εκείνη την ημέρα δεν ήξερα ούτε ότι συναντήθηκαν ούτε αν είχαν μιλήσει πριν γίνει το φονικό. Είμαι συγκλονισμένη. Δεν περίμενα ποτέ ότι ο 44χρονος θα κάνει τέτοιο πράγμα».

Συνεχίζονται οι έρευνες

Σε μία προσπάθεια να συμπληρώσουν όλα τα κομμάτια στο παζλ της υπόθεσης, οι αστυνομικοί περιμένουν τα στοιχεία των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του καθ’ ομολογίαν δράστη πριν και μετά το έγκλημα. Υπήρχε πρόσωπο που τον ενημέρωσε για την πορεία του θύματος; Ήξερε κανείς τις προθέσεις του; Σε ποιο άτομο τηλεφώνησε ο ίδιος μετά την εκτέλεση του κοινοτάρχη;

Η σύζυγος του δολοφονημένου κοινοτάρχη είχε επιστρέψει κοντά του το περασμένο καλοκαίρι αλλά η ατμόσφαιρα στο χωριό παρέμενε διαρκώς ηλεκτρισμένη.

«Ήξερα ότι κάτι υπήρχε για τη γυναίκα του Κώστα. Γνωρίζω ότι όμως ήταν μαζί για κάποιο διάστημα και όταν μετά γύρισε η γυναίκα πάλι στον Κώστα και το παιδί, είχαν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα από την άποψη ότι δεν θα γινόταν τέτοιο κακό. (…) Τον είχε απειλήσει (το θύμα) και τον είχα δει και χτυπημένο, το πρόσωπό του ήταν σε άσχημη κατάσταση. Τον είχε κυνηγήσει με όπλο από ό,τι μου είχε πει ο δράστης. Μου έχει πει ότι με κυνήγησε ο κοινοτάρχης και πρόλαβα και κρύφτηκα και ήταν χτυπημένος πάρα πολύ στο πρόσωπο. Τον Σεπτέμβρη μου είπε ότι τον κυνήγησε με το όπλο και ήταν χτυπημένος», λέει μάρτυρας.