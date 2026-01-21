Δολοφονία στο Αγρίνιο: Στον ανακριτή ο δράστης – Τι θα πει στην απολογία του
Ο δράστης της δολοφονίας στο Αγρίνιο πέρασε το κατώφλι του ανακριτή φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο
Με αλεξίσφαιρο γιλέκο και συνοδευόμενους από αστυνομικούς έφτασε στο δικαστικό μέγαρο του Μεσολογγίου ο 44χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας στο Αγρίνιο, με θύμα τον 50χρονο κοινοτάρχη Λιθοβουνίου και παλιό του φίλο, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τους λόγους που τον οδήγησαν στο έγκλημα.
Ο καθ’ ομολογία δράστης στην απολογία του αναμένεται να υποστηρίξει ότι έδρασε υπό το καθεστώς του φόβου καθώς υπήρχαν εναντίον του και απειλές από το θύμα και ότι ούτε λίγο ούτε πολύ βρισκόταν σε άμυνα.
Δολοφονία στο Αγρίνιο: Υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα ο δράστης
Ο 44χρονος που ήταν στενός φίλος με το θύμα φαίνεται τον Μάιο του 2025 να έκανε σχέση με τη γυναίκα του κοινοτάρχη με αποτέλεσμα αυτή να φύγει από το σπίτι της και να μείνει για περίπου πέντε μήνες στην Πάτρα.
Τον Σεπτέμβριο του 2025 η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της ωστόσο οι σχέσεις των δύο ανδρών ήταν τεταμένες καθώς κάθε φορά που συναντιόντουσαν στο Λιθοβούνι και στα Μεσάριστα -που είναι το χωριό του δράστη- καβγάδιζαν και αντάλλαζαν βαριές κουβέντες. Το πρωί του περασμένου Σαββάτου όμως συνέβη το μοιραίο, καθώς ο 44χρονος πυροβόλησε τον 50χρονο.
Υπενθυμίζεται ότι μετά τη σύλληψή του, ο 44χρονος είχε καταθέσει στην προανακριτική διαδικασία, ότι φοβόταν άμεσα για τη ζωή του, υποστηρίζοντας πως βρισκόταν υπό συνεχή απειλή.
«Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος», είχε πει χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς, επιχειρώντας να πείσει τις Αρχές ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα. Ο 44χρονος αρνείται ότι είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και επιμένει ότι ήταν μια τυχαία συνάντηση.
Το χρονικό
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν στις 9 περίπου το πρωί του περασμένου Σαββάτου, στο καφενείο του χωριού. Εκεί βρισκόταν το θύμα και έπινε τον καφέ του, όταν ξαφνικά φέρεται να είδε τον δράστη να περνάει με το αυτοκίνητό του.
Μάρτυρες είπαν πως ο 50χρονος μπήκε μέσα στο αυτοκίνητό του και άρχισε να τον ακολουθεί. Στο σημείο που έγινε το φονικό, ο 44χρονος κατάλαβε, ότι τον ακολουθεί το θύμα και έκανε αναστροφή. Τότε ο δράστης φέρεται να έβγαλε την καραμπίνα του και άρχισε να πυροβολεί το αυτοκίνητο του 50χρονου. Το θύμα δέχτηκε τα σκάγια στο πίσω μέρος του κεφαλιού, με αποτέλεσμα τραυματιστεί θανάσιμα.
