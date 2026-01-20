Τσιτσιπάς: «Δύσκολος αντίπαλος ο Μάχατς – Οι Έλληνες της Αυστραλίας είναι οι αγαπημένοι μου φαν» (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στο Australian Open επικρατώντας του Σιντάρο Μοτσιζούκι με 3-1 σετ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μίλησε μετά τον αγώνα τονίζοντας ότι δεν ήταν απόλυτα συγκεντρωμένο, ενώ στάθηκε και στην παρουσία των Ελλήνων στο γήπεδο που τον στήριξαν.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς:

«Έλεγα συνεχώς στον εαυτό μου να μείνω εκεί και να είμαι παρών στην στιγμή. Υπήρξαν στιγμές που δεν ήμουν τόσο συγκεντρωμένος όσο θα ήθελα και είμαι χαρούμενος για τα τρία τελευταία σετ, έπαιξα σε υψηλό επίπεδο. Το ίδιο και ο Σιντάρο μου δυσκόλεψε τη ζωή στην αρχή. Προσπάθησα να βρω λύσεις, να τον βάλω σε άβολη θέση και δούλεψε, οπότε είμαι χαρούμενος με το τέλος».

Για τους Έλληνες στις κερκίδες: «Είναι οι αγαπημένοι μου φαν στον κόσμο. Δεν το λέω έτσι, μου συμπεριφέρεστε πολύ όμορφα τα τελευταία χρόνια εδώ και η Μελβούρνη, όπως έχω πει και στο παρελθόν, είναι σαν δεύτερο σπίτι μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που σας βλέπω να με ενθαρρύνετε σε κάθε ματς που παίζω στη Μελβούρνη. Έχω μερικούς πολύ παθιασμένους Έλληνες φαν εδώ και προφανώς είναι κάτι που με βοηθάει και προτιμώ να το έχω από το να μην το έχω, γι’ αυτό σας ευχαριστώ».

Για τον επόμενο αντίπαλό του (22/01), τον Τόμας Μάχατς: «Τον έχω αντιμετωπίσει στο παρελθόν, είναι δύσκολος αντίπαλος, από τους δυσκολότερους που θα μπορούσα να έχω σε δεύτερο γύρο Grand Slam. Ελπίζω πως θα έρθω καλά προετοιμασμένος και δεν θα ξεκινήσω όπως στο σημερινό ματς, που βρήκα τον ρυθμό μου πιο αργά. Θέλω να δείξω το ίδιο επίπεδο που έδειξα στα 3 τελευταία σετ σήμερα. Θα είναι μάχη, δεν θα είναι εύκολο ματς, περιμένω μεγάλη μάχη και ευελπιστώ να απολαύσω αυτή τη μάχη και όλη τη διαδικασία».