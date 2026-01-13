Τσιτσιπάς – Βούκιτς 0-2: Ήττα και αποκλεισμός για τον Έλληνα τενίστα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται στην 33η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, αποκλείσθηκε στον πρώτο γύρο του τουρνουά, που διεξάγεται στην Αδελαϊδα και είναι μία άτυπη «γενική πρόβα» για το Australian Open της Μελβούρνης.

Ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας όλων των εποχών ηττήθηκε με 7-6(3), 7-6(5) από τον Αυστραλό, Αλεξάνταρ Βούκιτς (Νο 86 στον κόσμο) και πλέον επικεντρώνεται στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς, που θ’ αρχίσει την ερχόμενη Κυριακή στην μεγαλούπολη της Αυστραλίας.

Ο Τσιτσιπάς ηττήθηκε και αποκλείστηκε

Το στοιχείο που χαρακτήρισε το πρώτο σετ, είναι το γεγονός ότι κανένας από τους δύο τενίστες δεν κατάφερε να «σπάσει το σερβίς» του αντιπάλου του. Ετσι, Τσιτσιπάς και Βούκιτς οδηγήθηκαν στο tie break, όπου ο 30χρονος «οικοδεσπότης», ήταν πιό ψύχραιμος και πιό αποτελεσματικός, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 1-0, μετά από 54 λεπτά.

Η εικόνα του αγώνα δεν έλλαξε ούτε στο δεύτερο σετ με τους δύο τενίστες να κρατούν το σερβίς τους και να οδηγούνται εκ νέου στο tie break.

Ο «Tsitsifast» μπήκε πολύ καλά στην διαδικασία και αφού «έσπασε το σερβίς» του Βούκιτς προηγήθηκε με 3-1. Ομως με αντεπίθεση διαρκείας, ο Αυστραλός έκανε δύο break στον Τσιτσιπά και πήρε το προβάδισμα με 5-4. Ωστόσο, ο Ελληνας πρωταθλητής «απάντησε» με τον ίδιο τρόπο και ισοφάρισε 5-5, αλλά ο Βούκιτς έφθασε στην νίκη με νέο break, μετά από μία ώρα.