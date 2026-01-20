Συνταγές: Φακές σούπα
Μια συνταγή εύκολη και ταμάμ για αυτή την εποχή.
Δεν είναι απλά ένα θρεπτικό φαγητό, αλλά μια εύκολη και πεντανόστιμη συνταγή για αυτή την περίοδο. Φακές σούπα για να ζεσταθεί το μέσα μας με αυτά τα κρύα.
Μια συνταγή που θέλει περίπου μια ώρα να ετοιμαστεί, χωρίς δύσκολες κινήσεις και το τελικό αποτέλεσμα ενθουσιάζει.
Τα υλικά
1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο
4 πράσα (λευκά και ανοιχτά πράσινα μέρη), κομμένα σε μισοφέγγαρα
1 κονσέρβα ολόκληρες ντομάτες, στραγγισμένες
2 γλυκοπατάτες, ξεφλουδισμένες και κομμένες σε κομμάτια
1 καρότο κομμένο σε μισοφέγγαρα
1/2 φλιτζάνι φακές
1 κουταλιά της σούπας φρέσκο θυμάρι
Αλάτι και μαύρο πιπέρι
1/4 φλιτζάνι τριμμένη παρμεζάνα
Λίγο μαϊντανό για το σερβίρισμα
Η διαδικασία
Ζεσταίνετε το λάδι σε μια μεγάλη κατσαρόλα ή γάστρα σε μέτρια φωτιά. Προσθέτετε τα πράσα και τα μαγειρεύετε, ανακατεύοντας κατά διαστήματα, μέχρι να μαλακώσουν, για 3 έως 4 λεπτά.
Προσθέτετε τις ντομάτες και τις μαγειρεύετε, σπάζοντας τες με μια κουτάλα, για 5 λεπτά.
Ρίχνετε 6 φλιτζάνια νερό και το αφήνετε να βράσει. Ανακατεύετε μέσα τις γλυκοπατάτες, το καρότο, τις φακές, το θυμάρι, 1 ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι και ¼ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι.
Σιγοβράζετε μέχρι να μαλακώσουν οι φακές, για 25 έως 30 λεπτά.
Σερβίρετε σε μπολ και προσθέτετε την παρμεζάνα, και αν το επιθυμείτε λίγο μαϊντανό.
* Πηγή: Vita
