Συνταγή: Ριζότο γλυκοπατάτας

Είναι ένα από τα πιο γνωστά και νόστιμα πιάτα της Ιταλίας. Θέλει το χρόνο του, θέλει υπομονή αλλά το τελικό αποτέλεσμα πάντα σε δικαιώνει. Το έχουμε μάθει με μανιτάρια, πιπεριές ή μπέικον, ωστόσο αυτή η συνταγή μας δίνει κάτι διαφορετικό: ριζότο γλυκοπατάτας.

Τα υλικά

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

¼ κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι

2 μικρές γλυκοπατάτες (περίπου 450 γραμμάρια), κομμένες σε κομμάτια

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 φλιτζάνι ρύζι Arborio

1 φλιτζάνι λευκό ξηρό κρασί

½ φλιτζάνι τριμμένο τυρί Παρμεζάνα (περίπου 60 γραμμάρια)

2 κουταλάκια του γλυκού ρίγανη

Η διαδικασία

Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε το κρεμμύδι, το αλάτι και το πιπέρι. Μαγειρέψτε, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να μαλακώσει, για περίπου 3-5 λεπτά.

Προσθέστε τις γλυκοπατάτες και το σκόρδο και μαγειρέψτε, ανακατεύοντας περιστασιακά, για 1 λεπτό.

Προσθέστε το ρύζι και μαγειρέψτε, ανακατεύοντας, για 2 λεπτά. Ρίξτε το κρασί και μαγειρέψτε ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να απορροφηθεί.

Μετρήστε 3½ φλιτζάνια νερό. Προσθέστε ¾ φλιτζάνι κάθε φορά και μαγειρέψτε, ανακατεύοντας περιστασιακά και περιμένοντας να απορροφηθεί το υγρό πριν προσθέσετε το επόμενο. Θα χρειαστούν περίπου 25-30 λεπτά για να απορροφηθεί όλο το νερό.

Αφαιρέστε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Προσθέστε την Παρμεζάνα και τη ρίγανη πριν σερβίρετε.

Plus

Μπορείτε να αντικαταστήσετε ή προσθέσετε την αγαπημένη σας ποικιλία κολοκύθας αντί για γλυκοπατάτα για μια ωραία παραλλαγή.

// Φωτογραφία: BBC

* Πηγή: Vita