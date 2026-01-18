magazin
Συνταγή: Ριζότο γλυκοπατάτας
18 Ιανουαρίου 2026 | 07:30

Συνταγή: Ριζότο γλυκοπατάτας

Μια συνταγή για ένα παραδοσιακό ιταλικό πιάτο, αλλά κάπως διαφορετικό.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Είναι ένα από τα πιο γνωστά και νόστιμα πιάτα της Ιταλίας. Θέλει το χρόνο του, θέλει υπομονή αλλά το τελικό αποτέλεσμα πάντα σε δικαιώνει. Το έχουμε μάθει με μανιτάρια, πιπεριές ή μπέικον, ωστόσο αυτή η συνταγή μας δίνει κάτι διαφορετικό: ριζότο γλυκοπατάτας.

Τα υλικά

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι
¼ κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι
2 μικρές γλυκοπατάτες (περίπου 450 γραμμάρια), κομμένες σε κομμάτια
2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
1 φλιτζάνι ρύζι Arborio
1 φλιτζάνι λευκό ξηρό κρασί
½ φλιτζάνι τριμμένο τυρί Παρμεζάνα (περίπου 60 γραμμάρια)
2 κουταλάκια του γλυκού ρίγανη

Η διαδικασία

Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε το κρεμμύδι, το αλάτι και το πιπέρι. Μαγειρέψτε, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να μαλακώσει, για περίπου 3-5 λεπτά.

Προσθέστε τις γλυκοπατάτες και το σκόρδο και μαγειρέψτε, ανακατεύοντας περιστασιακά, για 1 λεπτό.

Προσθέστε το ρύζι και μαγειρέψτε, ανακατεύοντας, για 2 λεπτά. Ρίξτε το κρασί και μαγειρέψτε ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να απορροφηθεί.

Μετρήστε 3½ φλιτζάνια νερό. Προσθέστε ¾ φλιτζάνι κάθε φορά και μαγειρέψτε, ανακατεύοντας περιστασιακά και περιμένοντας να απορροφηθεί το υγρό πριν προσθέσετε το επόμενο. Θα χρειαστούν περίπου 25-30 λεπτά για να απορροφηθεί όλο το νερό.

Αφαιρέστε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Προσθέστε την Παρμεζάνα και τη ρίγανη πριν σερβίρετε.

Plus

Μπορείτε να αντικαταστήσετε ή προσθέσετε την αγαπημένη σας ποικιλία κολοκύθας αντί για γλυκοπατάτα για μια ωραία παραλλαγή.

// Φωτογραφία: BBC
* Πηγή: Vita

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι
Γραφειοκρατία 18.01.26

Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι

Όταν εμφανιστεί ξαφνικά το τραύμα/σύμπτωμα σε έναν ένστολο στις ΗΠΑ δεν γνωρίζει την αιτία, καθώς έχει αλλάξει πολλές στρατιωτικές βάσεις στη διάρκεια της θητείας του. Τότε ξεκινάει ο γολγοθάς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης
Ακριβή μου ειρήνη 18.01.26

Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τα κράτη που επιθυμούν να έχουν μόνιμη θέση στο νέο Συμβούλιο Ειρήνης να συνεισφέρουν τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;
Κόσμος 18.01.26

Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει νέο μέτωπο με την JP Morgan Chase, προαναγγέλλοντας δικαστική μάχη κατηγορώντας τόσο την τράπεζα όσο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της

Σύνταξη
Κατάσχεση – «μαμούθ» στον Παναμά με περισσότερους από 5 τόνους να πέφτουν στα χέρια των αρχών
Κοκαΐνη; 18.01.26

Κατάσχεση – «μαμούθ» στον Παναμά με περισσότερους από 5 τόνους να πέφτουν στα χέρια των αρχών

Η αστυνομία του Παναμά και έτερες διωκτικές αρχές, συμμετείχαν σε κυνηγητό σε θάλασσα και στεριά και κατάφεραν να κατασχέσουν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών σε συσκευασίες υγιεινών τροφών

Σύνταξη
Χάος στη Γουατεμάλα – Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές [βίντεο]
Barrio 18 18.01.26

Χάος στη Γουατεμάλα - Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές - Δεν διαπραγματεύεται η κυβέρνηση

Μέλη συμμοριών κρατούν ομήρους 46 σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε φυλακές στη Γουατεμάλα. Η κυβέρνηση δήλωσε πως δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί με την συμμορία που ηγείται της εξέγερσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών
Κόσμος 18.01.26

Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών

Οι μάχες στη Συρία Μεταξύ του Συριακού Αραβικού Στρατού και του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού συνεχίζονται αμείωτες, όπως και η προέλαση στις περιοχές που κρατούσαν οι Κούρδοι.

Σύνταξη
Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα: «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας» – Ήχησε το 112 – Yπό μερικό έλεγχο
Κίνδυνος 18.01.26 Upd: 04:35

Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα: «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας» – Ήχησε το 112 – Yπό μερικό έλεγχο

Χωρίς ρεύμα το Πέραμα και περιοχές του Πειραιά, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τη φωτιά - Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά, ενώ υπάρχουν προειδοποιήσεις για την επικινδυνότητα των καπνών

Σύνταξη
Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ
EFA 17.01.26

Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ

Η ευρωπαϊκή απάντηση στα Όσκαρ δόθηκε το Σάββατο στο Βερολίνο, με την ταινία Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value) να αναδεικνύεται ο απόλυτος κυρίαρχος της βραδιάς στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ ελέω Γροιλανδίας
Κόσμος 17.01.26

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ κινδυνεύει να καταψηφιστεί λόγω Γροιλανδίας

Ο επικεφαλής της πιο πολυπληθούς ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ ως αντίποινα για τις απειλές Τραμπ στην Γροιλανδία, Η Αριστερά έχει διαφωνήσει με τη συμφωνία

Σύνταξη
Λούδης: «Για αυτό η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο» (vid)
Ευρωπαϊκό πόλο 17.01.26

Λούδης: «Για αυτό η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο» (vid)

Ο Κώστας Λούδης, παλιά δόξα του ελληνικού πόλο και νυν τεχνικός της Εθνικής Τουρκίας, αποθέωσε την Ελλάδα για την πορεία της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και εξήγησε γιατί είναι το φαβορί για το χρυσό.

Σύνταξη
Βρέφος 27 ημερών πέθανε στη Γάζα από το δριμύ ψύχος
Κόσμος 17.01.26

Βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή στην Χαν Γιουνίς εν μέσω ακραίων θερμοκρασιών

Ακόμα ένα βρέφος έχασε την ζωή του στη Γάζα με την έλλειψη καταλυμάτων και θέρμανσης να αποδεικνύονται μοιραίες για βρέφη, ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Κοντά στην Μπόρνμουθ o Μανδάς» (pic)
Ποδόσφαιρο 17.01.26

«Κοντά στην Μπόρνμουθ o Μανδάς» (pic)

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ, Ματέο Μορέτο, ο Χρήστος Μανδάς είναι πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League.

Σύνταξη
AI σύντροφοι: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τη μοναξιά σε εμπόρευμα
Relationsex 17.01.26

AI σύντροφοι: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τη μοναξιά σε εμπόρευμα

Οι AI companions υπόσχονται συντροφικότητα και κατανόηση σε μια εποχή κοινωνικής αποσύνδεσης. Πίσω όμως από την «ασφαλή» οικειότητα, αναδύεται μια νέα βιομηχανία εκμετάλλευσης του συναισθήματος.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αίγυπτος – Νιγηρία 0-0 (2-4 πεν.): Στην 3η θέση του Κόπα Άφρικα η ομάδα του Μπρούνο
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Αίγυπτος – Νιγηρία 0-0 (2-4 πεν.): Στην 3η θέση του Κόπα Άφρικα η ομάδα του Μπρούνο

Η Νιγηρία του Μπρούνο Ονιεμαέτσι επικράτησε στα πέναλτι της Αιγύπτου με 4-2 (0-0 κανονική διάρκεια) και κατέκτησε την 3η θέση στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Μοιραίοι για τους «Φαραώ» Σαλάχ και Μαρμούς.

Σύνταξη
