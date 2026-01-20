Η κούρσα των εξοπλισμών στον 21ο αιώνα δεν θυμίζει σε τίποτα τον ανταγωνισμό άλλων εποχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του SIPRI για το 2024-2025, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ με τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία να ηγούνται της κούρσας.

Ο στρατός της Κίνας αποκάλυψε νέες λεπτομέρειες σχετικά με την προσπάθειά του να χρησιμοποιήσει την κβαντική τεχνολογία

Σήμερα, η έμφαση έχει μετατοπιστεί στην τεχνολογική υπεροχή, την ψηφιακή κυριαρχία και την επέκταση σε νέα πεδία που αναμένεται να αλλάξουν τον τρόπο που θα διεξάγονται οι μελλοντικές συγκρούσεις.

Τρεις πυλώνες

Η Κίνα που τεχνολογικά υστερεί έναντι της Αμερικής προσπαθεί να μειώσει το χάσμα. Οι πληροφορίες που φτάνουν από την ασιατική χώρα, στο βαθμό που μπορούν να επιβεβαιωθούν, δείχνουν κάποια σημάδια προόδου, σε κρίσιμους τομείς.

Σύμφωνα το Science and Technology Daily, τη «φωνή» του υπουργείου Επιστημόνων και Τεχνολογία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας η χώρα αναπτύσσει και δοκιμάζει πάνω από δέκα πειραματικά «κβαντικά εργαλεία κυβερνοπολέμου».

Η χρήση αυτής της τεχνολογίας επικεντρώνεται σε τρεις κύριους πυλώνες που αλλάζουν τα δεδομένα της σύγχρονης κατασκοπείας και του πεδίου της μάχης:

Συλλογή πληροφοριών από τον κυβερνοχώρο : Ο κινεζικός στρατός χρησιμοποιεί κβαντικούς υπολογιστές για να αναλύει τεράστιους όγκους δεδομένων από δημόσιες πλατφόρμες και το διαδίκτυο. Η ταχύτητα επεξεργασίας επιτρέπει την εξαγωγή στρατηγικών συμπερασμάτων σε δευτερόλεπτα, κάτι αδύνατο για τα παραδοσιακά συστήματα.

: Ο κινεζικός στρατός χρησιμοποιεί κβαντικούς υπολογιστές για να αναλύει τεράστιους όγκους δεδομένων από δημόσιες πλατφόρμες και το διαδίκτυο. Η ταχύτητα επεξεργασίας επιτρέπει την εξαγωγή στρατηγικών συμπερασμάτων σε δευτερόλεπτα, κάτι αδύνατο για τα παραδοσιακά συστήματα. Ανίχνευση «αόρατων» στόχων : Αναπτύσσονται κβαντικοί αισθητήρες που μπορούν να εντοπίσουν υποβρύχια ή αεροσκάφη τεχνολογίας Stealth, τα οποία είναι σχεδιασμένα να διαφεύγουν από τα συμβατικά ραντάρ.

: Αναπτύσσονται κβαντικοί αισθητήρες που μπορούν να εντοπίσουν υποβρύχια ή αεροσκάφη τεχνολογίας Stealth, τα οποία είναι σχεδιασμένα να διαφεύγουν από τα συμβατικά ραντάρ. Απαραβίαστες επικοινωνίες: Μέσω της κβαντικής κρυπτογράφησης, ο κινεζικός στρατός επιδιώκει να δημιουργήσει δίκτυα επικοινωνίας που είναι αδύνατο να υποκλαπούν.

Το έργο που διευθύνεται από ένα εργαστήριο υπερυπολογιστών στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Αμυντικής Τεχνολογίας της Κίνας θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια νέα φάση στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να σχεδιάζονται και να διεξάγονται οι μελλοντικές συγκρούσεις.

Πολύπλοκα στρατιωτικά δεδομένα

Η προσπάθεια συνδυάζει cloud computing, τεχνητή νοημοσύνη και κβαντική τεχνολογία για τη δημιουργία συστημάτων που μπορούν να χειριστούν πολύπλοκα στρατιωτικά δεδομένα ταχύτερα από τις τρέχουσες μεθόδους.

Πέρα από τη συλλογή πληροφοριών στον κυβερνοχώρο, τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τη διοίκηση και τον έλεγχο των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Μέσω της ταχείας ανάλυσης δεδομένων από πολλές πηγές, τα κβαντικά συστήματα θα μπορούσαν να παρέχουν στους διοικητές σχεδόν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες σχετικά με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στο πεδίο της μάχης. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει τις καθυστερήσεις μεταξύ της ανίχνευσης, της λήψης αποφάσεων και της δράσης.