Nepo Babies 2026: Η κόρη του Τζόνι Ντεπ στην κορυφή των πιο κερδοφόρων influencer από κούνια – Το top 10

Η Λίλι-Ρόουζ Ντεπ δεν είναι πλέον το πρόσωπο των μεγάλων οίκων μόδας ή του νέου γοτθικού τρόμου. Η κόρη του Τζόνι Ντεπ και της Βανέσα Παραντί είναι αδιαμφισβήτητη βασίλισσα της ψηφιακής κερδοφορίας της χρονιάς.

Η πρόσφατη έρευνα της πλατφόρμας winna.com φέρνει στο φως τη δυναμική των εσόδων που παράγουν οι διάσημοι κληρονόμοι, με τη Λίλι-Ρόουζ Ντεπ να καταλαμβάνει την κορυφή.

Με 8,4 εκατομμύρια ακολούθους και ένα εντυπωσιακό ποσοστό αλληλεπίδρασης (engagement) που αγγίζει το 7,9%, η νεαρή ηθοποιός και μοντέλο έχει καταφέρει κάτι σπάνιο: να διατηρεί ένα προφίλ χαμηλών τόνων, αποφεύγοντας τον καταιγισμό από άσκοπες δημοσιεύσεις, γεγονός που εκτοξεύει την εμπορική αξία κάθε ανάρτησής της.

Η στρατηγική της να προωθεί σχεδόν αποκλειστικά τις επαγγελματικές της συνεργασίες την καθιστά την πιο περιζήτητη και ακριβοπληρωμένη influencer της γενιάς της.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για το 2026, η 26χρονη κόρη του Ντεπ και της Βανέσα Παραντί ηγείται της λίστας των «nepo babies» στο Instagram, εξαργυρώνοντας τη δημοτικότητά της με το αστρονομικό ποσό των 11.324 λιρών για κάθε χορηγούμενη ανάρτηση.

Τα χρυσά παιδιά

Στη δεύτερη θέση της λίστας ακολουθεί ο Τζέιντεν Σμιθ, γιος του Γουίλ Σμιθ και της Τζέιντα Πίνκετ-Σμιθ. Παρά το γεγονός ότι διαθέτει το μεγαλύτερο κοινό με 19 εκατομμύρια ακολούθους, το χαμηλότερο ποσοστό αλληλεπίδρασης (0,27%) περιορίζει τα εκτιμώμενα έσοδά του στις 9.690 λίρες ανά δημοσίευση. Η διαφορά αυτή αναδεικνύει ότι στη σύγχρονη αγορά του Instagram, η ποιότητα της σύνδεσης με το κοινό υπερέχει πλέον του απόλυτου αριθμού των followers.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Σοφία Ρίτσι Γκρέιντζ, κόρη του θρυλικού Λάιονελ Ρίτσι. Με 11 εκατομμύρια ακολούθους και έσοδα που αγγίζουν τις 9.614 λίρες ανά ποστ, η Σοφία έχει καταφέρει να χτίσει μια ισχυρή προσωπική ταυτότητα στον χώρο της μόδας και του lifestyle, παρά τις δημόσιες παραδοχές της για τη δυσκολία να βρει τη δική της φωνή κάτω από τη βαριά σκιά του πατέρα της.

Η κατάταξη συνεχίζεται με ονόματα που κυριαρχούν εδώ και χρόνια στα διεθνή ταμπλόιντ, αποδεικνύοντας ότι ο νεποτισμός παραμένει μια ισχυρή κινητήριος δύναμη στην ψηφιακή οικονομία:

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Μπρούκλιν Πελτζ Μπέκαμ, ο πρωτότοκος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, με εκτιμώμενα έσοδα 7.942 λίρες ανά ανάρτηση. Παρά τις πολλαπλές αλλαγές στην επαγγελματική του πορεία, από το ποδόσφαιρο στη φωτογραφία και πρόσφατα στη μαγειρική, το επώνυμό του παραμένει ένα από τα ισχυρότερα εμπορικά σήματα στον κόσμο. Η πρόσφατη ρήξη με τους γονείς του θα τον κάνουν ακόμη πιο δημοφιλή, εκτιμούν αναλυτές των social media.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Γκρέισι Έιμπραμς, κόρη του σκηνοθέτη Τζ.Τζ. Έιμπραμς, με μέσο έσοδο 7.296 λίρες ανά ανάρτηση. Η τραγουδίστρια έχει συνεργαστεί με την Τέιλορ Σουίφτ συμμετέχοντας στην περιοδεία της Eras Tour και υπερασπίζεται ότι οι γονείς της δεν έπαιξαν κάποιο ρόλο στην καριέρα της.

Ακολουθούν η Κάια Γκέρμπερ, κόρη της Σίντι Κρόφορντ, και η Μάγια Χοκ, κόρη των Ίθαν Χοκ και Ούμα Θέρμαν, οι οποίες κεφαλαιοποιούν τη δική τους επιτυχημένη πορεία στην πασαρέλα και την υποκριτική αντίστοιχα.

Τη δεκάδα συμπληρώνει η αδλεφή του Τζέιντεν, Γουίλοου Σμιθ, η Νίκο Πάρκερ, κόρη της Θάντιγουε Νιούτον, και η Λίλα Μος, κόρη της Κέιτ Μος.