«Όποτε την έβλεπα, εκνευριζόμουν»: Η ταινία του Τζόνι Ντεπ που τραυμάτισε ψυχολογικά την κόρη του Λίλι-Ρόουζ

Δεν είναι απλά μια γυναίκα με διάσημους γονείς. Η Λίλι-Ρόουζ Ντεπ, αν και γεννήθηκε στο Παρίσι και μεγάλωσε στη Γαλλία, είναι ένα «καθαρόαιμο» παιδί του Χόλιγουντ. Και τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά αφού οι γονείς της είναι ο Τζόνι Ντεπ και η Βανέσα Παραντί.

Η 25χρονη ηθοποιός και μοντέλο, πέρα από τα «καλύτερα» εμφανισιακά χαρακτηριστικά των γονιών της, φαίνεται ότι έχει πάρει και αρκετές δόσεις του ταλέντου τους. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς πρωταγωνιστεί στο «Nosferatu» του Ρόμπερτ Έγκερτ – μια ταινία για την οποία κλήθηκε να μιλήσει και να φωτογραφηθεί στο περιοδικό Harper’s Bazaar.

Ωστόσο, κατά την διάρκεια της συνέντευξης η Λίλι-Ρόουζ αποκάλυψε και το φιλμ του πατέρα της, που την τραυμάτισε ψυχολογικά όταν ήταν παιδί και δυσκολευόταν πολύ να δει.

«Είναι ο ‘Ψαλιδοχέρης’. Αυτή η ταινία με έχει τραυματίσει ως παιδί» παραδέχτηκε η 25χρονη για το πρώτο φιλμ στο οποίο συνεργάστηκαν ο Τιμ Μπάρτον και ο Τζόνι Ντεπ, ουσιαστικά έκανε τον γνωστό ηθοποιό σταρ του Χόλιγουντ. «Όχι επειδή ήταν τρομακτική, αλλά επειδή στην ταινία όλοι ήταν πολύ κακοί απέναντι στον Ψαλιδοχέρη. Κάθε φορά που την έβλεπα, εκνευριζόμουν».

Η Λίλι-Ρόουζ αναφέρθηκε ακόμα και στο κατά πόσο μοιάζει το υποκριτικό της στυλ με αυτό του Τζόνι Ντεπ. «Είμαστε δύο εντελώς διαφορετικοί ηθοποιοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω επηρεαστεί από το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσα».

Last but not least, η Λίλι-Ρόουζ αναφέρθηκε και στο εκλογικό αποτέλεσμα των ΗΠΑ πριν από μερικούς μήνες και την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. «Νιώθω ότι κάνουμε βήματα προς τα πίσω, κάτι που είναι απογοητευτικό. Είναι μια τρομακτική περίοδος, που με φοβίζει για αυτά που θα ζήσουμε».